Promozione Crédit Agricole : che cosa prevede quest'offerta se si apre il conto corrente online della banca entro il 28 marzo 2024 . I nuovi clienti possono beneficiare della convenienza per risparmiare sulle spese fisse, di numerosi servizi gratuiti e di un rendimento garantito per far crescere i risparmi con il conto deposito .

Conto corrente online con canone annuo gratuito per sempre. Più in omaggio buoni regalo Amazon.it fino a 250 euro. Ecco, in estrema sintesi, la promozione di Crédit Agricole per i nuovi clienti che aprono il conto 100% digitale entro la scadenza del 28 marzo 2024. Scopri qui di seguito tutti i dettagli dell’offerta e per l’apertura del conto clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI CONTO CREDIT AGRICOLE ONLINE »

Prima di procedere ad esaminare l’offerta di Crédit Agricole, c’è da osservare che questa soluzione per gestire i propri soldi è una di quelle presenti sul comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che confronta le migliori proposte tra i partner a marzo 2024. Per saperne di più, premi il pulsante verde qui di seguito:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

Promozione Crédit Agricole: canone zero e buoni regalo Amazon

NOME DELL’OFFERTA PROMOZIONE DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Crédit Agricole Online canone gratuito per aperture fino al 28/03/2024

per aperture fino al 28/03/2024 fino a 150 € di buoni regalo Amazon.it invitando gli amici ad aprire il conto

invitando gli amici ad aprire il conto fino a 100 € di buoni regalo Amazon.it se utilizzi la carta di debito VISA entro 60 giorni dalla data effettiva di apertura del conto carta di debito a canone gratuito per i primi 2 anni

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

accredito di stipendio e pensione gratuiti

bonifico ordinario in area SEPA gratuito

possibilità di richiedere una carta di credito

Aprendo il conto corrente online di Crédit Agricole, entro il 28 marzo, si ha il canone annuo a zero spese. Inoltre, completando l’attivazione del conto entro il 30 aprile, inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrivendo e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole VISA, è possibile avere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.it. In più, i nuovi clienti possono avere fino a 150 euro sempre di buoni regalo Amazon.it se invitano i loro amici (fino a un massimo di 6) a entrare in Crédit Agricole, ad aprire il conto e usare la carta di debito.

Le principali caratteristiche del conto online di Crédit Agricole sono le seguenti:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratis da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro; bonifico ordinario in area SEPA senza commissioni;

in area SEPA senza commissioni; possibilità di cointestarlo fino a massimo di due persone;

bonifico istantaneo in area SEPA, con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

domiciliazioni bancarie senza commissioni;

invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro;

accredito di stipendio e pensione senza costi;

possibilità di richiedere una carta di credito di Crédit Agricole.

Sebbene sia un conto corrente 100% digitale, i clienti possono comunque avvalersi dell’aiuto e dei consigli di un consulente dedicato sia in filiale che a distanza, qualora ne abbiano bisogno.

Promozione Crédit Agricole: conto deposito al 3,8% per 6 mesi di vincolo

CONTO DEPOSITO: PROMOZIONE CRÉDIT AGRICOLE CARATTERISTICHE E SIMULAZIONE Con apertura del Conto Crédit Agricole Online entro il 28/03/2024 è possibile sottoscrivere anche l’annesso conto deposito con un tasso promozionale 6 mesi di vincolo

di vincolo 3,8% di tasso di interesse lordo annuo

di tasso di interesse lordo annuo Investendo 10.000 €, il guadagno netto (esclusa l’imposta di bollo) è di 141 €

Con l’apertura del conto Crédit Agricole Online entro il 28 marzo 2024, i clienti possono anche beneficiare di un conto deposito che prevede un tasso di interesse del 3,8% lordo annuo per un vincolo di 6 mesi. Per esempio: se si investono 10.000 euro il rendimento al netto della tassazione (26%), alla scadenza dei 6 mesi, sarà pari a 141 euro (esclusa imposta di bollo). Questo conto deposito è anch’esso a zero spese, non avendo costi né di apertura, né di gestione, né di estinzione.

La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. Per ogni singola sottoscrizione è previsto un limite minimo di importo pari a 5.000 euro e un limite massimo pari a 500.000 euro. Ogni cliente può sottoscrivere più conti deposito di Crédit Agricole. Per aprire il conto, vai al link qui di seguito:

APRI il CONTO CREDIT AGRICOLE ONLINE »

Ricordiamo che per i piccoli risparmiatori che non intendano investire in BTP (Buoni del Tesoro poliennali), il conto deposito è un investimento sicuro, considerato che offre un rendimento garantito nell’arco del tempo. Per esempio, nel caso di Crédit Agricole, il rendimento offerto è superiore alla previsione della BCE di un’inflazione del 2,3% nel 2024 nell’Eurozona. Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it, è possibile confrontare e avere una panoramica delle migliori offerte tra i partner per far fruttare i tuoi soldi.

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Amazon Prime Video, pubblicità in arrivo dal 9 aprile 2024: cosa fare notizia successiva »