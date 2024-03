Amazon Prime Video, pubblicità in arrivo dal 9 aprile 2024: cosa fare

Amazon Prime Video dal 9/4/24 introdurrà la pubblicità . Per non avere gli sport si dovranno pagare 1,99 euro in più al mese . Scopri tutti gli abbonamenti per lo streaming

Anche Amazon ha deciso di allinearsi alle altre app di streaming, confermando le voci che circolavano alla fine dell’anno scorso in merito all’introduzione della pubblicità in Amazon Prime Video. Tutti gli abbonati al servizio hanno ricevuto un’email dal titolo “Un aggiornamento su Prime Video” in cui si annuncia che dal 9/4/24 “i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari“. Per non avere il fastidio degli spot si dovranno pagare 1,99 in più al mese.

La nuova politica di Amazon non è nuova nel panorama dello streaming. Anche Netflix infatti da diverso tempo ha inserito la pubblicità nel suo servizio con un nuovo abbonamento da 5,49 euro al mese. Per non avere gli spot si devono sborsare 12,99 euro al mese.

Scopri l’offerta di Prime Video »

Amazon Prime Video: i nuovi abbonamenti da aprile 2024

Abbonamenti Amazon Prime Video Costo Con pubblicità 4,99 €/mese o 49,90 €/anno Senza pubblicità dal 9/4/24 6,98 €/mese o 73,80 €/anno

La scelta di Amazon è stata motivata sostanzialmente dal voler aumentare le proprie entrate per ampliare la sua offerta di streaming. “Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo“, si legge ancora nell’email. Il colosso dell’e-commerce comunque assicura che le interruzioni saranno limitate: “Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare“.

Vi ricordiamo che Prime Video è disponibile solo incluso all’abbonamento ad Amazon Prime che annualmente costa 49,90 euro. L’aumento per chi vuole evitare la pubblicità sarà quindi di oltre 20 euro l’anno. Il prezzo per avere lo streaming senza interruzioni passerà quindi da 4,99 euro al mese a 6,98 euro al mese e da 49,90 euro all’anno a 73,78 euro all’anno. In Italia comunque il costo per Amazon Prime è tra i più bassi al mondo. Ad esempio in Francia oggi si pagano 69,90 euro all’anno.

Gli utenti hanno quindi due possibilità La prima è quella di non fare nulla e continuare la visione dei contenuti di Prime Video ma con la pubblicità. La seconda è quella di cliccare sul link presente all’interno dell’email per attivare il nuovo abbonamento senza spot, il cui costo vi verrà accreditato comunque dal 9/4/24.

Offerte con Amazon Prime Video incluso a marzo 2024

Le offerte con Amazon Prime Video incluso Servizi inclusi Costo mensile TIMVISION Intrattenimento TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime 6,99 €/mese per 3 mesi, poi 14,99 €/mese Super Fibra Unlimited di WindTre connessione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

modem incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM 22,90 €/mese solo per i già clienti mobile TIMVISION Gold TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime 40,99 €/mese

Amazon Prime Video è oggi incluso in diverse offerte degli operatori di telefonia mobile e rete fissa. Ad esempio WindTre regala un anno di abbonamento a tutti i suoi già clienti per il cellulare che attivano anche la sua offerta Internet Casa:

Super Fibra Unlimited di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di attivare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it potrete attivare l’offerta al costo di 24,99 euro al mese. Per avere 12 mesi di Amazon Prime Video inclusi si deve essere già clienti di WindTre per il mobile. Il prezzo per la fibra in questo caso scende a 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Amazon Prime Video è incluso anche in alcune offerte di TIMVISION. Potete attivare un abbonamento abbinandolo a una delle offerte di telefonia mobile o per la rete fissa di TIM. Se non volete cambiare operatore, si può sempre acquistare una SIM dedicata solo all’addebito del costo mensile del piano. A marzo potete scegliere tra:

TIMVISION Intrattenimento

TIMVISION (film, serie TV e produzioni originali oltre al meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e Discovery+ Sport)

(film, serie TV e produzioni originali oltre al meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e Discovery+ Sport) Netflix Standard con pubblicità (visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea)

(visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea) Disney+ Standard con pubblicità (visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea)

(visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea) Amazon Prime Video

Il prezzo è di 6,99 euro al mese per 3 mesi, poi 14,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard (tutta la Serie A, Europa League e Conference League con visione su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete)

(tutta la Serie A, Europa League e Conference League con visione su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete) Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K)

(104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime Video

Il prezzo è di 40,99 euro al mese.

Attiva TIMVISION Gold »

Per tutte le offerte di TIMVISION il contributo per l’attivazione è azzerato se le acquistate online. Avete poi incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Per chi ha già il decoder, invece, l’attivazione è di 9,99 euro. Con TIMVISION Box potrete cercare i vostri programmi preferiti con i comandi vocali grazie all’integrazione di Google Assistant. In più, con Chromecast potete trasmettere video e musica dal cellulare alla TV. Il decoder dispone anche di una funzione per l’ottimizzazione automatica della connessione e permette di accedere ad altre app come YouTube, Spotify, etc. grazie al sistema operativo Android TV. Altrimenti potete richiedere l’acquisto a rate di TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato di Bang & Olufsen. I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.

Chi non è soddisfatto della propria offerta di streaming può passare a un abbonamento di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo 3 euro al mese

con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR sue 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR sue 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR sue 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR sue 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Plus con visione 2 dispositivi in contemporanea in qualità Full HD connessi anche a reti diverse. Si possono abbinare fino a 7 dispositivi aggiungendo 10 euro al mese fino al 24/8/24, poi 15 euro al mese

Al momento non è ancora disponibile l’opzione per passare ad Amazon Prime Video senza pubblicità.

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA