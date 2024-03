La divisione italiana di Vodafone è stata ufficialmente messa in vendita per recuperare le perdite della casa madre. Dopo un primo abboccamento da parte di Iliad, la cui offerta da 6,6 miliardi di euro è stata rifiutata, ora Vodafone Group è ufficialmente in trattativa esclusiva con Swisscom AG, azienda nel settore delle comunicazioni che nel nostro Paese possiede il marchio di Fastweb Mobile. Con la cessione di Vodafone Italia ora gli utenti di ho Mobile sono preoccupati sul futuro del proprio operatore di telefonia mobile.

ho Mobile, cosa succederà all’operatore? Le ultime notizie di marzo 2024

“In merito ad eventuali trattative che vedono Vodafone coinvolta, non possiamo commentare. I nostri clienti sono e restano al centro della nostra strategia. Saluti“, scrive un’esperta di ho Mobile rispondendo ai quesiti di un utente nella ho.fficina, la community dove i clienti dell’operatore low cost possono chiedere suggerimenti e assistenza.

Al momento non c’è quindi niente di ufficiale per quanto riguarda il futuro di ho. Mobile. È probabile che comunque qualcosa cambierà per il marchio low cost di Vodafone. Non è da escludere che possa rientrare nell’operazione di fusione o che possa essere ceduta a un’altra azienda per evitare che Fastweb Mobile assuma una posizione dominante all’interno del mercato italiano della telefonia mobile, andando quindi a finire nel mirino dell’Antitrust. All’interno dell’accordo per la fusione tra Wind e 3 nel 2016 che ha portato alla nascita del marchio unificato di WindTre, infatti, è stata prevista la cessione di una parte dei ripetitori di 3 a Iliad.

Le offerte di ho. Mobile di marzo 2024

In attesa di scoprire quale sarà effettivamente il futuro di ho Mobile, ecco una panoramica sulle offerte attualmente disponibili dell’operatore low cost. Tutte le tariffe del gestore sono senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete infatti provarle per un trenta giorni e decidere poi se continuare con ho. o richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Le offerte di ho Mobile poi si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese per la massima trasparenza e i Giga inclusi non cambiano nel tempo. La portabilità del numero da qualsiasi operatore è gratis e verrà completata entro un massimo di tre giorni lavorativi. In più fino al 29/3/3 inserendo in fase di acquisto il codice #pasqua5 avrete inclusa anche una ricarica omaggio da 5 euro al primo rinnovo. A marzo potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

1. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho, 5,99 »

2. ho. 6,99 per nuovi numeri

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi acquista una SIM con un nuovo numero. Grazie al servizio ho. il numero che voglio potete personalizzarlo dall’app ho. nella sezione “La mia offerta” al costo di 4,99 euro. Avete la possibilità di comporlo inserendo una data, selezionando tra 2 a 4 cifre libere o seguendo alcuni suggerimenti.

3. ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho. 7,99 »

4. ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho 9,99 »

Per tutte queste offerte il contributo per l’attivazione, SIM e spedizione sono gratis. ho Mobile garantisce una copertura del 98% del territorio nazionale in 4G tramite la rete di Vodafone e integrata la tecnologia VoLTE, che consente di chiamare con un audio di altissima qualità anche mentre state navigazione su Internet o utilizzate le app in contemporanea. Per aumentare la velocità della connessione fino a 60 Mbps in download si può attivare l’opzione ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. La stessa opzione è già inclusa in ho+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni. Il prezzo è di 1,99 euro al mese.

Se avete esaurito il traffico dati incluso nelle offerte, ho Mobile blocca in automatico la connessione per evitarvi spese superflue. Utilizzando il servizio Riparti, però, potete aprire in qualsiasi momento un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre e riprendere a navigare su Internet. L’apposito tasto compare nell’app ho. e nell’Area Personale sul sito quando si stanno per esaurire i Giga e rimane disponibile fino a poco prima della scadenza. Utilizzare Riparti può però modificare la scadenza del piano. In ogni caso potete verificarla quando volete dall’app ho.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 192121 chiamando dal vostro numero ho. o consultando la sezione “Supporto” sul sito. Altrimenti potete richiedere un parere agli esperti dell’operatore nell’ho.fficina.

Come attivare le offerte di ho Mobile a marzo 2024

Come acquistare online le offerte di ho. Mobile Procedura SIM consegna gratuita direttamente a casa

ritiro presso una delle edicole convenzionate Mooney Attivazione SPID di secondo livello

video identificazione

Per acquistare online le offerte di ho Mobile dovete semplicemente collegarvi al sito dell’operatore low cost e cliccare poi sul tasto “Scopri” in corrispondenza della tariffa che vi interessa e poi su “Attiva”. Dovrete poi inserire alcuni dati personali per la registrazione e scegliere il metodo di pagamento tra carta di credito o debito, PayPal o PostePay.

La spedizione della SIM è gratuita e vi verrà consegnata direttamente nella buca delle lettere entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete ritirarla in prima persona presso una delle numerose edicole convenzionate con Mooney. In questo caso è possibile pagare anche in contanti direttamente sul posto. Per il ritiro della SIM vi servirà il codice inviato da ho Mobile via email.

Per attivare l’offerta dovrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione o SPID di secondo livello. La prima modalità prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento in modo che l’operatore low cost possa confermare l’identità dell’intestatario della SIM.

Per confrontare le offerte di ho Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo e trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla con la massima comodità direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

