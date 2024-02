Si avvicina una possibile rivoluzione per il mercato di telefonia mobile: Vodafone Group ha confermato di essere in t rattative esclusive con Swisscom AG , che controlla Fastweb , per la vendita di Vodafone Italia . Vediamo tutti i dettagli in merito alla questione.

A breve distanza dalla pubblicazione di alcune indiscrezioni sulla stampa nazionale, Vodafone Group ha rilasciato una nota ufficiale in cui viene confermata la trattativa in corso per la cessione di Vodafone Italia a Swisscom AG, l’azienda di telecomunicazioni che in Italia controlla Fastweb.

La trattativa non è ancora conclusa e non c’è alcun accordo vincolante tra le parti. Si tratta, in ogni caso, di una possibile rivoluzione per il mercato di telefonia mobile nazionale che, da tempo, spinge verso un consolidamento tra i vari operatori. Ricordiamo, inoltre, che, recentemente, Vodafone ha rifiutato una proposta da parte di Iliad.

Accordo vicino tra Vodafone e Swisscom

Sono bastate poche righe per confermare la trattativa. In un comunicato ufficiale, Vodafone Group ha dichiarato: “Vodafone Group Plc (“Vodafone”) prende atto delle recenti speculazioni dei media e conferma di essere in trattative esclusive con Swisscom AG (“Swisscom”) per una potenziale vendita di Vodafone Italia a Swisscom, per un corrispettivo in cash.“

Secondo quanto si legge nel comunicato, le parti sono al lavoro su un accordo “per un enterprise value di 8 miliardi di euro su base cash e debt free e soggetta ai consueti adeguamenti al momento della chiusura della transazione”. Vodafone Group ha aggiunto: “L’entreprise value rappresenta un multiplo di circa 26x sul consensus per l’OpFCF del FY24 e di circa 7,6x sul consensus per l’Adjusted EBITDAaL del FY24”.

La nota evidenzia anche che “non c’è alcuna certezza” in merito alla conclusione positiva della transazione. Le parti sono ancora al tavolo delle trattative e non c’è ancora stato un accordo definitivo e vincolante. Le discussioni tra Vodafone Group e Swisscom AG continuano e dovrebbero arrivare a una conclusione nel corso delle prossime settimane.

Cosa potrebbe cambiare per il mercato italiano?

La conferma arrivata in queste ore da parte di Vodafone Group rappresenta, a prescindere da come si concluderanno le trattative con Swisscom, una notizia importante per il futuro del mercato italiano. Il gruppo Vodafone ha scelto di uscire dal mercato italiano, con la vendita della divisione Vodafone Italia (nelle scorse settimane, indiscrezioni giornalistiche anticipavano l’obiettivo del gruppo di mantenere una quota minoritaria).

Lo stop alla trattativa con Iliad, che nei mesi scorsi ha più volte tentato la strada di un accordo con Vodafone, è un’ulteriore conferma di come l’accordo con Swisscom sia vicino e poggi su basi concrete. Swisscom si prepara a diventare un importante punto di riferimento del mercato di telefonia in Italia. Dopo la chiusura della trattativa potrebbe esserci la fusione tra Vodafone Italia e Fastweb, azienda controllata da Swisscom.

Quest’operazione potrebbe alla nascita di un nuovo operatore di grandissima rilevanza per il mercato italiano. Per la telefonia fissa, in particolare, Vodafone e Fastweb hanno una quota di mercato complessiva che sfiora il 30% e che avvicinerebbe la leadership di TIM (che ha il 40%). Per le sole connessioni in fibra ottica FTTH, invece, la quota è circa del 35% (in base agli ultimi dati AGCOM), superiore al 25,9% di TIM.

Anche per la telefonia mobile ci sarebbe una vera rivoluzione. Vodafone è uno dei “Big 3” del mercato italiano mentre Fastweb, grazie a un accordo con WINDTRE, continua a crescere ed oggi rappresenta un punto di riferimento tra gli operatori virtuali, anche grazie a offerte 5G da meno di 10 euro al mese. La trattativa tra Vodafone Group e Swisscom può dare il via a una vera e propria rivoluzione per il mercato delle telecomunicazioni italiano.

Maggiori dettagli in merito al possibile accordo arriveranno nel corso delle prossime settimane.

