A distanza di poco più di un mese dall'annuncio ufficiale dell'offerta, il Gruppo Vodafone ha rifiutato la proposta di fusione delle attività italiane presentata dal Gruppo Iliad che puntava alla creazione di una NewCo in grado di diventare un nuovo punto di riferimento del mercato delle telecomunicazioni in Italia.

Nulla di fatto: il Gruppo Vodafone ha rifiutato la proposta del Gruppo Iliad presentata lo scorso mese di dicembre e mirata alla fusione delle attività italiane delle due aziende. La bocciatura è definitiva e il progetto sviluppato da Iliad non si concretizzerà a causa del rifiuto di Vodafone di proseguire verso la strada di una nuova New Co detenuta al 50/50. Non ci sarà, quindi, alcuna rivoluzione per il mercato italiano di telefonia che avrebbe potuto registrare la nascita di un nuovo operatore in grado di ricoprire un ruolo di primo piano sul mercato nel corso dei prossimi anni.

Il Gruppo Vodafone rifiuta la proposta del Gruppo Iliad

L’annuncio è stato dato in queste ore dal Gruppo Iliad. La proposta di fusione paritetica era stata presentata dall’azienda, attiva con la divisione italiana nel nostro mercato dal 2018, lo scorso 18 dicembre 2023, a seguito di numerose indiscrezioni sulla questione. Il Gruppo Vodafone si è preso qualche settimana per valutare la proposta prima di arrivare al “no” definitivo. Non ci sono margini di trattativa: il Gruppo Iliad ritiene che l’offerta presentata “fosse la miglior business combination possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani”.

Ecco quali erano i dettagli dell’offerta:

COSA PREVEDEVA L’OFFERTA DEL GRUPPO ILIAD 1. Fusione paritetica con costituzione di una NewCo detenuta al 50/50 2. Cash in di 6,6 miliardi di euro per Vodafone con finanziamento soci per 2 miliardi di euro 3. 0,4 miliardi di euro in cash per Iliad con un finanziamento soci per 2 miliardi di euro Nessuna call option a favore di Iliad

Il rifiuto da parte di Vodafone si tradurrà nel rinnovo della strategia “stand-alone” da parte del Gruppo Iliad in Italia.

Dal 2018 ad oggi, infatti, Iliad Italia ha raccolto risultati molto positivi, con una crescita costante che ha portato a:

oltre 10,5 milioni di utenti mobile

leader di mercato per crescita netta di utenti tra i primi 5 operatori di rete fissa in Italia

oltre 1 miliardo di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio

Da notare che, per il momento, Vodafone non ha commentato la notizia.

La fusione tra Iliad e Vodafone in Italia non si farà: i due operatori continueranno a seguire strade indipendenti e il mercato non registrerà una nuova rivoluzione, con una modifica degli equilibri tra gli operatori MNO attivi in Italia.

AGGIORNAMENTO: La risposta di Vodafone

Ad alcune ore dal comunicato di Iliad arriva una breve risposta da parte di Vodafone che sottolinea: “A dicembre abbiamo comunicato che stiamo esplorando opzioni con diverse parti in Italia. Abbiamo interrotto le discussioni con Iliad mentre continuano le interlocuzioni con altre parti”.

