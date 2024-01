Scopri le migliori offerte per un Vodafone WiFi portatile e disporre di un'alternativa economica alla rete fissa. Ecco i prezzi per una SIM solo dati a gennaio

Un’offerta solo dati può diventare un’alternativa economica alla rete fissa. Basta infatti abbinare alla SIM un modem Wi-Fi portatile, saponetta o chiavetta Internet per avere sempre a disposizione, anche fuori casa, una connessione wireless per connettere più dispositivi anche contemporaneamente. Vodafone dispone di numerose offerte con tanti Giga e permette anche di acquistare una saponetta Internet ad appena un 1 euro.

Vodafone WiFi portatile: le offerte di gennaio 2024

Le offerte solo dati di Vodafone Gigabyte Costo mensile Giga Speed 50 GB in 4G 9,99 €/mese Giga Speed Plus 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) 13,99 €/mese Giga Speed Pack 300 GB in 4G per 3 mesi 29,99 €

Il Vodafone WiFi portatile permette di collegare fino a 10 dispositivi tra smartphone, tablet e PC e navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La batteria ha una durata superiore alle 10 euro e per avviare la connessione ad Internet basta accenderlo. Il peso è di soli 102 g. Le offerte solo dati disponibili a gennaio a cui abbinare la saponetta Internet sono le seguenti:

Giga Speed con 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online

con a . Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online Giga Speed Plus con 150 GB in 4G a 13,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite Smart Pay (altrimenti 100 GB). Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online

con a con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite (altrimenti 100 GB). Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online Giga Speed Pack con 300 GB in 4G per 3 mesi a 29,99 euro. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online

I Giga disponibili si possono utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea mentre in alcune nazioni extra Ue si può attivare Internet Passport + con incluso 1 GB a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Esaurito il traffico dati giornaliero, si potrà continuare a navigare al prezzo di 2 euro ogni 100 MB, fino ad un massimo di 1 GB in più al giorno.

A queste offerte potete abbinare una saponetta Mobile WiFi portatile aggiungendo 1 euro. La consegna è gratuita dalle 9 alle 13 nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), Potrete poi seguire il vostro ordine dall’apposito servizio di tracking insrendo il numero di pratica del prodotto che viene comunicato dall’operatore via email o SMS. Entro 14 giorni dalla consegna potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituire il dispositivo a Vodafone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello presente su Vodafone WiFi portatile.

Le migliori offerte per la rete fissa di Vodafone a gennaio 2024

Internet Unlimited Caratteristiche Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis fino all’1/2/24, invece di 30,90

Vodafone è un eccellente operatore anche per quanto riguarda la rete fissa e vi permette di scegliere tra offerte Internet Casa per tutti i gusti. Il gestore vi propone una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità. La stabilità del segnale vi permette senza problemi di giocare online, lavorare da remoto o accedere a contenuti in streaming in altissima qualità. In alternativa è disponbile anche una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra ottica potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Buono Amazon da 100 euro fino all’1/2/24

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile il prezzo per la rete fissa senza chiamate incluse è di 22,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online entro l’1/2/24, invece di 39,90 euro.

Se siete già clienti di Vodafone per la rete fissa ma non per il mobile potete oggi attivare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Avete incluso anche un mese di Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi, che poi si disattiva in automatico. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online. I clienti di Vodafone per fisso e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM con Infinito Insieme senza costi aggiuntivi. Per il pagamento si può scegliere tra la domiciliazione in bolletta o l’addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

Altre offerte interessanti con tanti Giga a gennaio 2024

Offerte con tanti Giga inclusi Gigabyte Costo mensile Very 9,99 (Promo Flash Back) 270 GB in 4Gfino a 30 Mbps 9,99 €/mese Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G primi 2 mesi gratis, poi 11,95 €/mese Kena Dati Promo 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 11,99 €/mese Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese per sempre

Sul mercato ci sono comunque diverse offerte con tanti Giga inclusi a un prezzo conveniente da utilizzare con un modem Wi-Fi portatile. Per confrontarle tra loro potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi secondi per scroprire le migliori soluzioni in base alle vostre abitudini di consumo. Potrete poi attivare la più conveniente direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto:

Very 9,99

minuti e SMS illimitati

270 GB in 4G fino a 30 Mbps (invece di 220 GB)

fino a 30 Mbps (invece di 220 GB) 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 31/1/24

L’offerta di Very Mobile costa 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Potete richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Può attivarla solo chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB anche in 5G

10 GB per navigare in roaming in Ue

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Assicurazione Pet di Quixa incluso (si rinnova di anno in anno insieme all’offerta mobile)

FastwebUP Plus Mobile

I primi 2 mesi sono gratis per l’offerta di Fastweb Mobile, poi si rinnova a 11,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro ma con spedizione gratuita. Potete attivarla anche effettuando la verifica dell’identità tramite SPID. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Kena Dati Promo

300 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo con l’attivazione dell’autoricarica

a partire dal primo rinnovo con l’attivazione dell’autoricarica 15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Può attivarla solo chi richiede un nuovo numero Kena.

Creami Extra WOW 300 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download

fino a 300 Mbps in download 12,68 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 11,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro ma con spedizione gratuita. Dovrete aggiungere anche altri 10 euro per una prima ricarica.

Dati 300 di Iliad

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 13,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Direttamente online sarà possibile richiedere un’eSIM al prezzo di 9,99 euro.

