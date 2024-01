È in arrivo un rinnovo del bonus rottamazione TV nel 2024? Ecco tutte le novità su questa agevolazione che incoraggia la sostituzione del vecchio televisore con un dispositivo di ultima generazione. Oltre a un focus su come trovare le migliori offerte pay tv a gennaio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Il 2024 potrebbe segnare il ritorno del bonus rottamazione TV, l’incentivo statale che incoraggia le famiglie a sostituire il vecchio televisore con un dispositivo di ultima generazione, compatibile con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre (il cosiddetto DVB-T2).

Sebbene il bonus rottamazione TV non sia stato ancora prorogato dal Governo, indiscrezioni di stampa parlano di uno stanziamento di 90 milioni di euro che l’esecutivo Meloni avrebbe intenzione di dirottare proprio alla copertura del bonus rottamazione TV del 2024.

Bonus rottamazione TV: cos’è e novità a Gennaio 2024

BONUS ROTTAMAZIONE TV: COSA SAPERE 1 Il bonus rottamazione TV è un contributo statale che incentiva la sostituzione del vecchio televisore con uno di nuova generazione 2 Potrebbe arrivare una proroga del bonus nel 2024: si parla di uno stanziamento di 90 milioni di euro a copertura di questa misura 3 A gennaio 2024, tuttavia, il bonus non è operativo e non sono state rese note comunicazioni ufficiali in merito

Come anticipato poco sopra, più di una testata di informazione ipotizza un ritorno del bonus rottamazione TV nel 2024. Si tratta di un incentivo, introdotto dal Governo nel 2021, che assicura un contributo economico alle famiglie che rottamino il vecchio televisore (acquistato prima del 2018) per acquistarne uno nuovo.

Al momento, il bonus non è ufficialmente operativo, anche se si parla di uno stanziamento di 90 milioni di euro dell’esecutivo guidato dalla premier Meloni proprio per il rinnovo del bonus TV quest’anno.

Nel dettaglio, questa misura punta a “favorire l’acquisto di apparati compatibili con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 – HEVC MAIN 10”, come si legge sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il bonus, nella versione scaduta nel 2022 (e non rinnovato nel 2023), prevedeva uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino ad un importo massimo di 100 euro. Era destinato a tutti i cittadini (senza limiti di ISEE) che:

avessero la residenza in Italia;

rottamassero correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018;

fossero in regola con il pagamento del canone RAI.

Come detto, il bonus rottamazione TV 2024 non è al momento in vigore. Si attendono, dunque, comunicazioni ufficiali del Governo in merito a un eventuale rinnovo di questa agevolazione.

Dal 2024, il canone RAI scende da 90 a 70 euro

Un’altra novità 2024 legata al comparto televisivo è la sforbiciata al canone RAI che, quest’anno, scende da 90 a 70 euro.

Il taglio dell’imposta legata al possesso di un apparecchio televisivo per uso privato è stato stabilito dalla legge di bilancio 2024, approvata a fine 2023 dal Parlamento.

L’importo dei 70 euro, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 1/E, continuerà ad essere riscosso tramite l’addebito nella bolletta dell’energia elettrica per quanti abbiano una fornitura luce attiva. Questi utenti, dunque, non dovranno fare nulla: sarà il fornitore energetico di riferimento ad addebitare la somma nelle prossime fatture.

Anche quest’anno l’importo complessivo sarà rateizzato in 10 tranche, da gennaio a ottobre, in modo che l’imposta non incida eccessivamente sulle bollette della luce.

I contribuenti già titolari di abbonamento TV per i quali invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro mercoledì 31 gennaio 2024, il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, utilizzando il modello F24 (il codice tributo da utilizzare è TVRI).

