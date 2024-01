Le tariffe luce e gas più convenienti del Mercato Libero sono quelle che riducono quanto più possibile le spese legate all’approvvigionamento della materia prima, che continuano ad essere la voce di maggior peso nelle bollette. Ecco perché, nella scelta di un’offerta, occorre prestare attenzione al costo kWh e al costo metano al metro cubo proposto dal fornitore: quanto più tale prezzo è basso, tanto maggiore è il risparmio in bolletta (a parità di consumi).

E ancora è bene fare un’attenta valutazione delle differenze tra tariffe a prezzo fisso o indicizzato. Le prima bloccano il costo unitario della materia prima per almeno 12 mesi, così da proteggere gli utenti da eventuali rialzi, mentre le seconde fanno pagare l’energia elettrica e il metano come all’ingrosso (eventualmente maggiorato da un piccolo contributo al consumo) e questo consente di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato. In questo momento di relativa stabilità dei prezzi all’ingrosso, le offerte luce e gas a prezzo indicizzato permettono di beneficiare di una costo kWh e costo Smc più basso delle offerte a prezzo fisso.

Per trovare le tariffe luce e gas più convenienti proposte dai gestori energetici che operano nella libera concorrenza, c’è il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo tool consente ai clienti domestici di confrontare le proposte delle energy company attualmente sul mercato e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico. Questo dato lo si può:

consultare in una bolletta recente (ecco come leggere la bolletta luce e come leggere la bolletta gas );

e ); calcolarlo tramite i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it (vedi widget qui sotto).

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tariffe luce e gas più convenienti: le offerte a Gennaio 2024

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 Edison Energia World Luce

World Gas 0,11546 €/kWh

0,3848 €/Smc 64,61 €/mese

123,29 €/mese 2 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,11546 €/kWh

0,3848 €/Smc 63,30 €/mese

125,21 €/mese 3 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,13474 €/kWh

0,50073 €/Smc 59,47 €/mese

130,14 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le tariffe luce e gas più convenienti a gennaio 2024 per una “famiglia tipo” che consumi, in un anno, 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

Le 3 offerte selezionate dal comparatore sono tutte a prezzo indicizzato: esse fanno pagare l’energia elettrica e il metano in base all’andamento del PUN e del PSV, che sono gli indici di riferimento per la compravendita di elettricità e ga naturale all’ingrosso in Italia.

Edison World Gas

Edison Energia sale sul gradino più alto del podio della convenienza grazie a una soluzione luce e gas che ha le seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcuna maggiorazione ;

; contributo fisso mensile pari a 20 euro a fornitura per spese di commercializzazione e vendita (240 euro all’anno a fornitura);

possibilità di ottenere 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it per ogni contratto Edison World luce/gas attivato;

accesso gratuito al servizio EDISONRisolve gratuito : si tratta di una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica (servizio assistenza elettrodomestici, servizio Elettricista o Idraulico;

: si tratta di una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica (servizio assistenza elettrodomestici, servizio Elettricista o Idraulico; gestione 100% digitale della fornitura, a cui ai aggiungono il servizio di bolletta online e quello di domiciliazione bancaria;

energia verde inclusa.

La spesa mensile che la “famiglia tipo” dovrebbe sostenere per Edison World Luce è pari a 64,61 euro. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

Scopri Edison World Luce »

L’attivazione dell’offerta Edison World Gas si tradurrebbe in una spesa mensile in bolletta pari a 123,29 euro. Per una panoramica della promozione, premi il pulsante verde qui sotto:

Scopri Edison World Gas »

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee conquista il secondo gradino del podio del risparmio con una promozione luce e gas che si caratterizza per:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; sconto del 20% sulle spese di commercializzazione: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) a fornitura, per un totale di 144 euro all’anno a fornitura;

sulle spese di commercializzazione: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) a fornitura, per un totale di 144 euro all’anno a fornitura; documenti e informazioni sulle forniture di luce e gas sempre in palmo di mano grazie all’App Pulsee Energy ;

; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che scegliesse l’offerta luce di Pulsee spenderebbe 63,30 euro al mese in bolletta. Per saperne di più, segui il link di seguito:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Le soluzioni luce e gas di Pulsee possono anche essere “personalizzate” con due opzioni aggiuntive a pagamento: Cost Sharing (+1,50 euro al mese) e Zero Carbon Footprint (+5 euro al mese rispetto all’offerta standard). Affidandosi a Pulsee Gas Relax Index la “famiglia tipo” spenderebbe 125,21 euro al mese. Ulteriori dettagli al seguente link:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi scommette sulle seguenti condizioni tariffarie, in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta combinata luce + gas (il codice sconto da inserire online è SOSW22);

in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta combinata luce + gas (il codice sconto da inserire online è SOSW22); costo fisso mensile per spese di commercializzazione: 9,17 euro al mese a fornitura (110 euro circa all’anno a fornitura);

al mese a fornitura (110 euro circa all’anno a fornitura); sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici); energia verde inclusa.

La fornitura luce di wekiwi costerebbe alla “famiglia tipo” 59,47 euro. Ulteriori dettagli sono consultabili al link di seguito:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Scegliendo, invece, la fornitura di metano firmata wekiwi, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di 130,14 euro al mese. Entrambe le soluzioni per la fornitura di luce e gas con wekiwi prevedono un sistema di fatturazione basato sulla “carica mensile“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali. Per saperne di più sull’offerta Gas alla Fonte di wekiwi, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 698,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 873,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 757,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.