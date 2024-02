Sky Mobile debutta ufficialmente il 29/2/24 . Scopri tutti i dettagli sulle nuove offerte powered by Fastweb di Sky con tutti i Giga che servono per navigare anche in 5G

Ora è ufficiale, mancano ormai poche ore al debutto ufficiale di Sky nel mercato della telefonia mobile. Il lancio delle offerte di Sky Mobile è infatti in programma per domani 29/2/24. “Semplicemente possibile“, è il claim utilizzato dalla pay TV per la campagna pubblicitaria. “Sky Mobile non solo arricchisce la nostra offerta di contenuti e servizi ma rappresenta anche un’opportunità per coloro che non hanno ancora scoperto il mondo Sky. Con questa iniziativa, confermiamo il nostro impegno a essere il partner ideale delle famiglie italiane, in ogni aspetto della loro vita digitale“, ha dichiarato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Scopri le migliori offerte mobile »

Sky Mobile: le ultime novità sulle offerte di febbraio 2024

Tutto quello che c’è da sapere su Sky Mobile 1 Sky Mobile debutta ufficialmente il 29/2/24 2 Le offerte avranno minuti illimitati e diverse opzioni di pacchetti dati senza vincoli né costi nascosti 3 Sarà disponibile la navigazione in 5G su rete di Fastweb mobile 4 Non si escludono pacchetti con mobile, rete fissa e pay TV

Le offerte di Sky Mobile saranno powered by Fastweb. ciò significa che sarà Fastweb Mobile a fornire le SIM al nuovo operatore, che poi le distribuirà ai clienti con il suo marchio. Sky Mobile poi si appoggerà alla rete del suo partner per fornire una connessione in 5G in tutte le principali città italiane. L’obiettivo di Fastweb Mobile è arrivare a una copertura del 90% della popolazione entro il 2025. Per quanto riguarda il 4G, invece, l’operatore già raggiunge il 99% del territorio nazionale.

“Le soluzioni offerte da Sky Mobile – come si legge nel comunicato che annuncia il lancio – includono minuti illimitati e diverse opzioni di pacchetti dati, il tutto senza costi nascosti, vincoli di durata o penali di uscita. L’obiettivo è fornire un servizio di qualità elevata, reso possibile dalla collaborazione con Fastweb, partner tecnologico di eccellenza”.

Non è poi da escludere che i già clienti di Sky per la pay TV o per la rete fissa possano accedere ad offerte dedicate a prezzo ridotto o con più Gigabyte inclusi. Allo stesso modo è possibile che possano esserci anche promozioni che uniscono tutti i servizi di Sky. In un solo pacchetto si potrà quindi avere film, serie TV, una SIM mobile e la fibra di Sky WiFi.

Le offerte Fastweb Mobile di febbraio 2024

Le offerte di Fastweb Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G primi 2 mesi gratis fino al 28/2/24, poi 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G primi 2 mesi gratis fino al 28/2/24, poi 11,95 €/mese

Nell’attesa di scoprire come effettivamente saranno le offerte di Sky Mobile, si può cominciare facendo un paragone la proposta di Fastweb Mobile, premiato dalla società di analisi indipendente Ookla per la sua rete più veloce in Italia nel 2022-2023. Questo operatore permette di scegliere tra offerte senza vincoli né costi nascosti come:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis fino al 28/2/24 (salvo proroghe), poi si rinnova 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis fino al 28/2/24 (salvo proroghe), poi si rinnova a 11,95 euro al mese senza vincoli. Con l’assicurazione Assistenza Pet avere inclusi servizi come supporto in telemedicina h24 da parte di un veterinario, consegna a domicilio dei farmaci, rimborso spese per la ricerca in caso di smarrimento e altri. L’assicurazione si rinnova annualmente insieme al piano mobile. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Per tutte le offerte non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro ma la spedizione è gratuita. La riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere entro cinque giorni lavorativi. In negozio potete invece richiedere un’eSIM al prezzo di 10 euro. Potrete poi attivare più comodamente l’offerta effettuando la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Per confrontare le offerte di Fastweb Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete gratuitamente tutte le informazioni che vi servono per trovare la proposta più economica in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Per attivarla direttamente online vi basterà cliccare sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

I migliori smartphone a rate con Fastweb Mobile a febbraio 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 50 € di risparmio 979 € Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 68,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 130 € di risparmio 1.499 € OPPO Reno8 Lite a partire da 12 €/mese per 24 rate

per 24 rate 59 € di anticipo

37 € di risparmio 309,99 €

A tutte le offerte di Fastweb Mobile potete anche abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). La rateizzazione è nella maggior parte dei casi in 20 mesi. Tra i telefoni disponibili ci sono iPhone 15 a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate o Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a partire da 68,45 euro al mese per 20 rate. Con i telefoni di Apple avete inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+. Potrete ritirare comodamente il vostro nuovo telefono in negozio. Se poi date in permuta un vecchio telefono, con il servizio di trade-in riceverete un accredito direttamente sul conto corrente pari alla valutazione fatta da Fastweb Mobile.

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA