La soglia dei 10 euro al mese continua a essere una soglia psicologica di riferimento per il mercato di telefonia mobile . Oltre questo livello di spessa, infatti, spesso le offerte sono giudicate troppo costose. Scegliere un'offerta da meno di 10 euro significa poter contare su una tariffa con un canone medio di 7,61 euro al mese e con un bundle dati in crescita del +20% rispetto allo scorso anno.

Il mercato di telefonia mobile deve fare i conti con una vera e propria soglia psicologica rappresentata dalla quota di 10 euro al mese per il canone mensile. Una tariffa con canone a doppia cifra è spesso considerata poco conveniente, a prescindere dai contenuti. Molti consumatori, quindi, preferiscono scegliere un’offerta da meno di 10 euro al mese.

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it si concentra proprio sulle tariffe mobile da meno di 10 euro al mese andando ad analizzare sia i Giga inclusi che il canone medio. Lo studio ha anche realizzato un’analisi sull’evoluzione di questo tipo di tariffe nel corso degli ultimi 5 anni. In media, per gli utenti che scelgono una tariffa con canone a singola cifra, ci sono 147 GB di traffico dati.

Da segnalare, inoltre, che dal 2020 ad oggi vengono evidenziati due trend principali: le tariffe da meno di 10 euro al mese registrano un forte aumento dei Giga che, in base ai dati di inizio 2024, sono più che triplicati. Nello stesso tempo, però, si registra una certa stabilità del canone mensile che, in alcuni casi, possono diventare anche poco sostenibili per gli operatori.

147 GB al mese con le offerte da meno di 10 euro

Secondo i dati emersi dall’indagine, la tariffa media disponibile sul mercato di telefonia mobile include 180 GB a fronte di un canone di 10,12 euro al mese. Restringendo l’analisi delle offerte alle sole tariffe con canone inferiore a 10 euro, invece, è possibile notare come la tariffa media disponibile per gli utenti si caratterizzi per un canone di 7,61 euro al mese con un bundle dati di 147 GB. Si tratta di un dato molto interessante: rispetto al 2023, infatti, i prezzi restano stabili mentre i Giga inclusi sono aumentati del +20% garantendo ancora più traffico dati agli utenti.

Da notare che gli operatori attivi sul mercato di telefonia mobile sono consapevoli dell’esistenza di questa soglia psicologica che indirizza le scelte di molti utenti. Per questo motivo, la maggior parte delle offerte mobile ha un canone inferiore ai 10 euro al mese. Sul totale delle offerte considerate, infatti, circa il 70% comporta una spesa inferiore alla soglia psicologica. Da notare, inoltre, che solo l’8% delle tariffe da meno di 10 euro al mese include anche il 5G che, per il momento, resta una tecnologia ancora troppo costosa per poter essere proposta a basso prezzo.

Come è cambiato il mercato dal 2020

Le tabelle riportate qui di sotto mostra l’evoluzione del mercato di telefonia mobile dal 2020 ad oggi, sia considerando la media di tutte le tariffe che la media delle sole tariffe da meno di 10 euro al mese. La crescita è significativa in entrambi i casi per quanto riguarda i Giga inclusi mentre i prezzi, anche in questo caso per entrambe le tipologie di offerte, restano stabili (soprattutto per le tariffe da meno di 10 euro).

Ecco come sono cambiate le offerte di telefonia mobile dal 2020 al 2024:

PERIODO GIGA INCLUSI CANONE MENSILE 2020 54 GB 12,16 € 2021 58 GB 11,09 € 2022 92 GB 11,01 € 2023 138 GB 10,31 € 2024 180 GB 10,12 €

Di seguito, invece, riportiamo l’andamento delle offerte mobile da meno di 10 euro al mese dal 2020 al 2024.

PERIODO GIGA INCLUSI CANONE MENSILE 2020 44 GB 7,92 € 2021 47 GB 7,53 € 2022 86 GB 7,95 € 2023 123 GB 7,83 € 2024 147 GB 7,61 €

