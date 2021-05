Copertura fibra ottica in Italia: forte aumento della diffusione dei collegamenti FTTH

Cresce rapidamente la copertura della fibra ottica in Italia . Gli investimenti per la diffusione della banda ultra larga nel nostro Paese hanno garantito la possibilità di portare la fibra ottica FTTH in circa 11 milioni di abitazioni italiane con una crescita di oltre 10 punti percentuali rispetto al 2019. La strada è ancora lunga. L'Italia, infatti, è ancora sotto alla media europea per copertura della fibra. Questo è quanto emerge dal report IDate aggiornato a settembre 2020.

Il nuovo report IDate sullo stato della diffusione della fibra ottica FTTH in Italia e in Europa sarà presentato mercoledì, nel corso di un webinar, da FTTH Council Europe. Nel frattempo, Radiocor ha diffuso i primi dettagli sul report che anticipano la crescita del numero di unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica in Italia.

Secondo gli ultimi dati, riferiti al mese di settembre 2020 e confrontabili con il settembre dell’anno precedente, la copertura della fibra ottica FTTH in Italia è salita al 41% delle abitazioni per un totale di 11 milioni di case cablate su tutto il territorio nazionale. Nel corso della precedente rilevazione, la copertura della FTTH in Italia risultava pari al 30.6%. Si tratta, quindi, di una crescita di oltre 10 punti percentuali.

Da notare, però, che l’Italia è ancora indietro per quanto riguarda la copertura della fibra ottica. La percentuale di diffusione della fibra FTTH è ancora inferiore alla media europea. L’Italia è, attualmente, al 18° posto per copertura della fibra in UE ed al 27° nella lista dei 39 Paesi europei. La strada da fare, quindi, è ancora lunga.

Crescita rapida della fibra ottica in Italia

Uno dei dati più interessati del report è però rappresentato dalla rapidità di crescita della copertura della fibra ottica FTTH in Italia. Secondo i dati raccolti e aggiornati allo scorso mese di settembre, l’Italia è il terzo Paese in Europa per nuove unità immobiliari raggiunte dalla fibra rispetto alla precedente rilevazione.

Con un totale di 2.8 milioni di unità immobiliari raggiunte dalla fibra nel corso dell’ultimo anno, infatti, il nostro Paese è secondo soltanto alla Germania ed alla Francia in questa speciale classifica. Da notare, inoltre, che l’Italia è terza in UE per aumento percentuale (+34%) di unità immobiliari raggiunte.

Risultati molto negativi, invece, per quanto riguarda le nuove attivazioni di connessioni in fibra ottica FTTH. Il cosiddetto “take up” della fibra in Italia è fermo al 14%. Questo dato pone il nostro Paese al 34° posto della classifica europea che comprende un totale di 39 Paesi.

Le offerte per passare alla fibra ottica FTTH

Passare alla fibra ottica FTTH (quando disponibile) è sempre più conveniente. Molti operatori propongono diverse tariffe particolarmente vantaggiose ed in grado di abbinare un prezzo contenuto alla possibilità di navigare ad alta velocità (fino a 1.000 o 2.500 Mega a seconda dei casi). A rendere ancora più vantaggiose le offerte sono i bonus aggiuntivi proposti dai provider che mettono a disposizione Giga extra per lo smartphone, servizi di streaming e altri benefit da sfruttare.

Per un quadro completo su tutte le soluzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android ed iOS. Per un breve riepilogo è possibile fare riferimento alla tabella riportata qui di sotto:

Offerta Linea telefonica ed Internet Costi Note Sky WiFi linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese con attivazione di 29 euro attivabile da clienti Sky TV Super Fibra Unlimited di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 26,99 euro al mese con attivazione gratis un anno di Amazon Prime e Giga illimitati gratis per i già clienti WINDTRE su mobile Internet Unlimtied di Vodafone linea telefonica e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis fino a 100 GB gratis ogni mese per i clienti Vodafone su mobile TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 29,90 euro al mese Giga illimitati per clienti TIM su mobile, possibilità di attivare Netflix e Disney+ a prezzo scontato Fastweb NeXXt Casa linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata fino a 1.000 Mega 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis opzioni per avere 3 mesi gratis di DAZN e NOW, SIM Fastweb con minuti illimitati e 70 GB a 3,95 euro al mese in più

Ricordiamo che le offerte illustrate in precedenza, quando non disponibile la fibra ottica FTTH, sono attivabili, con gli stessi costi, con Internet tramite fibra mista rame FTTC, tecnologia in grado di garantire una velocità massima di 200 Mega in download. In alcuni casi, inoltre, è possibile attivare le offerte utilizzando la rete ADSL fino a 20 Mega. Dove non disponibile la fibra FTTH o la fibra mista rame FTTC c’è la possibilità di valutare le offerte Internet wireless per accedere alla banda ultra larga anche senza un collegamento fisico dell’unità immobiliare.