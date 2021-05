Da Telecom a Vodafone Casa: le offerte cambio operatore di Maggio 2021

Ecco come puoi passare da Telecom a Vodafone Casa e quali sono le promozioni del mese. Se è il tuo primo cambio operatore ci sono alcuni fattori a cui prestare attenzione, come la copertura della rete fissa del nuovo gestore nella tua zona o eventuali vincoli contrattuali per le nuove attivazione. Per chi vuole mantenere il proprio numero di casa è importante anche sapere cos'è il codice di migrazione e dove trovarlo.

In questa breve guida vediamo passo passo come cambiare l’operatore internet domestico da Telecom a Vodafone Casa. Il canone mensile tra le promozioni non è molto diverso ma con il gestore britannico ci sono diversi pacchetti internet casa e mobile o solo dati che possono essere essere una buona alternativa a quelli del provider concorrente.

Effettuare il passaggio da un gestore ad un altro è un ottimo stratagemma per ottenere vantaggi. Se le nuove offerte casa di TIM e Vodafone hanno all’incirca lo stesso costo, è vero che scegliendo di migrare verso un nuovo gestore si può ridurre il canone mensile, oppure si possono ottenere sconti e promozioni.

Chi ha un vecchio contratto ADSL può cogliere l’opportunità del cambio per avere device più tecnologici per la connessione. Gli standard garantiti dalle nuove offerte in fibra promettono di navigare ad una velocità superiore rispetto al passato, le reti in FTTH (Fiber to Home). La fibra ottica può arrivare fino ad 1 Gigabit/s o a 200 Megabit/s con le linee FTTC (Fiber to Cabinet).

Passare da Telecom a Vodafone Casa, il cambio gestore

Per fare il passaggio di operatore sarà necessario avere con sé una vecchia bolletta, sulla fattura si trovano infatti i riferimenti di intestatario e, soprattutto, il codice di migrazione. Quest’ultimo elemento dovrà essere comunicato al nuovo gestore e è un identificativo che ha voluto introdurre l’AGCOM per proteggere i clienti da trasferimenti non richiesti.

Per attivare una nuova promozione internet casa cambiando il gestore è necessario prima di tutto individuare la nuova offerte. I pacchetti presenti nel catalogo Vodafone son molto numerosi e si differenziano in base ai servizi offerti, ci sono le offerte solo internet, le tariffe casa con chiamate, quelle casa e mobile o con connessione e TV.

Per trovare la nuova offerta casa puoi scegliere di usare il comparatore di SOStariffe.it, si tratta di uno strumento gratuito e che non ti impegna all’acquisto. Puoi fare un raffronto automatico dei pacchetti in fibra e il sistema metterà in evidenza i costi, le condizioni e i servizi inclusi nelle offerte, oltre agli sconti.

Una volta selezionato il nuovo piano casa non dovrai fare altro che compilare il form e inserire i dati e il codice per ultimare la migrazione da Telecom a Vodafone. Spetterà poi al nuovo operatore sbrigare le pratiche del passaggio ed entro un massimo di 48 ore avrai attivo il nuovo collegamento.

Per i nuovi clienti Vodafone prevede la possibilità di attivare in 2 giorni lavorativi non solo la linea internet ma anche di effettuare la portabilità del numero di telefono. I tempi così ristretti derivano dal fatto che il gestore britannico dirotterà su un numero provvisorio le vostre chiamate, chiunque vi chiami componendo il vecchio numero non noterà alcun cambiamento. Entro un massimo di 20 giorni la procedure burocratica di cambio gestore sarà ultimata.

Le offerte Internet Vodafone

Iniziamo dalle promozioni all inclusive di rete fissa, quindi dai piani che abbinano il servizio di chiamate alla connessione domestica Vodafone.

1. Internet Unlimited di Vodafone

La tariffa mensile proposta per avere la fibra del gestore britannico è di 27,90 euro. In questo canone non è compreso solo il servizio di connessione Internet casa, ma anche:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

modem Wi-Fi 6 con sistema di ottimizzazione del wireless

nessun vincolo o costo di attivazione

con una sim Vodafone si avrà diritto anche a 50 GB gratis, ma va unificata la bolletta mobile + internet casa

2. Fibra e Sim con Traffico Dati

Per gli utenti è comodo avere una rete fissa casalinga, ma può far comodo anche avere un servizio e un dispositivo per connettersi mentre si è fuori o magari da poter sfruttare in un’altra casa di proprietà. Visto che la linea in fibra è collegata alla rete telefonica domestica, la soluzione Internet Unlimited che offre anche una una sim dati con 150 GB al mese può risultare un’ottima alternativa.

L’offerta non prevede dei costi di attivazione, inoltre si potrà recedere dal contratto senza incorrere in penali (chi ha acquistato il modem però dovrà versare le rimanenti rate). Il canone mensile di questo piano combinato è di 33,90 euro.

3. Giga Family Infinito Edition

Un’altra buona offerta è quella che unisce in un unico conto il piano casa e quello dello smartphone, anzi che vi garantisce di avere una promozione mobile Vodafone con Giga illimitati. Chi attiva Internet Unlimited Casa di Vodafone può accedere a Giga Family Infinito.

Con la sottoscrizione del piano in fibra (ma è disponibile anche nella versione ADSL o fibra FTTC) si avrà diritto a poter attivare il seguente pacchetto sulla propria sim:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Giga illimitati alla velocità massima di 10 Megabit/s

sms senza limiti verso numeri nazionali

Smart Passport + – 60 minuti, 60 sms e 500 Mega a 3 euro (solo in caso di utilizzo del servizio)

Il canone combinato della promozione Casa e Mobile di Vodafone è 39,90 euro al mese.

4. Internet Unlimited+ Sky Tv

Tra le opzioni proposte dal gestore britannico ci sono i pacchetti che abbinano il canone internet e quello dell’abbonamento alla pay tv di Sky. Si può scegliere tra l’offerta che combina la promozione Casa con la visione degli Show e delle Serie Tv del piano Sky TV con attivazione di NOW TV Intrattenimento a 41,90 euro al mese (costo complessivo in un’unica bolletta).

Oppure, si potrà avere la promozione casa e TV con lo Sport di Sky. In questo caso si attiverà un piano che ogni mese vi costerà 51,90 euro e che vi consentirà di guardare gli eventi dei principali campionati di calcio, le gare del Moto GP e della Formula 1 e di molti altri sport in esclusiva.

I nuovi utenti che sottoscrivono questo pacchetto otterranno anche DAZN gratis in promozione e 6 mesi di NOW TV come omaggio. Incluso in questo piano c’è anche il TV BOX con queste caratteristiche:

controllo Box da remoto con smartphone

compatibile con DVB T2

record dei programmi

2 dispositivi collegati in contemporanea

visione Ultra HD/4K

Vodafone Casa 4G: la rete FWA

Se non si è raggiunti dalla nuova fibra di Vodafone ma si vuole comunque passare a questo gestore si può scegliere la nuovissima offerta Vodafone Casa 4G con la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Questo servizio offrirà ai clienti un collegamento veloce e stabile che si potrà collegare alla fibra grazie alle onde radio, in pratica il sistema permette di connettersi grazie alla rete mobile 4G o 4G+ senza fili. Non appena sarà disponibile si potrà passare alla linea 5G di Vodafone.

La tecnologia prevede il supporto di un modem indoor – costo 72 euro – o in alcuni casi di uno strumento esterno (outdoor) con un’antenna per agganciare il segnale radio – 96 euro -. Se in fase di verifica della copertura dovesse emergere che è necessaria l’installazione outdoor è previsto l’intervento di un tecnico.

Vodafone 4G Casa, le promo di Maggio

1. Vodafone Casa Wireless a 30 Mega

Questa offerta ti consentirà di navigare a 30 Megabit/s in download e a 10 Megabit/s in upload, è una promozione che limiterà la velocità del collegamento quando si supereranno i 200 GB utilizzati. Il piano mensile ha un costo di 24,90 euro al mese, inoltre l’attivazione vi costringerà ad un vincolo con il gestore di 24 mesi. Nel pacchetto avrete:

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

Chiamate a consumo

Modem incluso

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

2. Vodafone Casa Wireless a 100 Mega

Per chi ha necessità di una rete più performante c’è anche la soluzione di linea che offre prestazioni simili alla fibra FTTC. Con questa versione del piano FWA di Vodafone si potrà navigare ad una velocità massima di 100 Megabit/s in download e di 50 Megabit/s in upload. Il costo del canone è di 29,90 euro al mese, resta la condizione del vincolo di 2 anni.

Nella promozione sono compresi:

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

I piani solo dati con modem Wi-Fi

Se nessuna delle promozioni descritte fin qui è adatta alle esigenze della vostra famiglia o i costi sono troppo elevati, una buona alternativa che concilia qualità del collegamento e spesa mensile sono le offerte solo dati. Per poter utilizzare queste offerte è necessario acquistare un modem che supporti il collegamento Wi-Fi con sim o le chiavette di connessione Internet.

Al momento nel catalogo Vodafone queste sono le proposte solo Dati:

Giga Speed 20 – piano con 20 GB per navigare a 9,99 euro al mese. Si può acquistare anche il modem Wi-Fi con un contributo di 64 euro. Costo di attivazione 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti Vodafone

– piano con 20 GB per navigare a 9,99 euro al mese. Si può acquistare anche il modem Wi-Fi con un contributo di 64 euro. Costo di attivazione 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti Vodafone Giga Speed 50 – 50 GB a 13,99 euro al mese. Il modem viene venduto a 64 euro, ci sono poi 5 euro per l’attivazione se si è nuovi clienti e 19 euro per chi è già cliente dell’operatore

– 50 GB a 13,99 euro al mese. Il modem viene venduto a 64 euro, ci sono poi 5 euro per l’attivazione se si è nuovi clienti e 19 euro per chi è già cliente dell’operatore Giga Speed Plus 50 – 50 GB per navigare a 11,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 1 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Spesa per l’attivazione 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti

– 50 GB per navigare a 11,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 1 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Spesa per l’attivazione 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti Giga Speed Plus 100 – 100 GB a 19,99 euro al mese, il modem può essere vostro con un contributo di 1 euro. Attivazione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per chi ha già un contratto Vodafone

Il modem Wi-Fi proposto dall’operatore permette di raggiungere una velocità di connessioni di 150 Megabit/s in download e di 50 Megabit/s in upload. Il dispositivo supporterà la connessione di 10 dispositivi insieme e avrà un’autonomia di 6 ore senza ricarica.

