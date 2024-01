Open Fiber è il principale wholesaler in Italia per la banda ultra larga e nel corso del tempo sta ulteriormente la sua copertura fibra ottica. Al 30 settembre 2023, stando ai dati ufficiali pubblicati da AGCOM con l’Osservatorio n. 4/2023, circa il 60% di chi dispone di una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) naviga su una infrastruttura realizzata da Open Fiber, se si considera solo il mercato residenziale ed escludendo gli utenti business.

Copertura fibra ottica: Open Fiber raggiunge altri 60 Comuni

Fibra Click afferma che la copertura fibra ottica di Open Fiber continua a crescere e nell’ultimo periodo si sarebbero aggiunti quasi 60 nuovi Comuni coperti dalla sua rete FTTH.

Nello specifico le ultime città raggiunte dalla fibra nell’ambito del Piano Italia a 1 Giga sono i seguenti: Albinea, Baiano, Bibbiena, Blera, Bollate, Buccinasco, Calcinaia, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannoli, Casamarciano, Casavatore, Cassina de’ Pecchi, Castello d’Argile, Cerveteri, Cinisello Balsamo, Copertino, Corleto Monforte, Ferrara, Firenzuola, Gragnano Trebbiense, Induno Olona, Lastra a Signa, Leverano, Lusciano, Maranello, Mogliano Veneto, Montale, Monza, Nepi, Nocera Superiore, Noventa Padovana, Oppeano, Ottati, Parete, Pellezzano, Piana degli Albanesi, Pieve di Cento, Pollina, Rho, Riano, Riccione, Roccapiemonte, San Giovanni in Marignano, Sant’Angelo a Fasanella, Santa Maria di Licodia, Santa Maria la Carità, Scandicci, Seriate, Sermoneta, Settimo Milanese, Signa, Striano, Succivo, Teverola, Trevignano Romano, Trezzano sul Naviglio e Verucchio.

Le migliori offerte Internet Casa degli operatori partner di Open Fiber a gennaio 2024

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 2 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese per 12 mesi 3 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 4 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 24,99 €/mese o a partire da 22,99 €/mese per i già clienti mobile 5 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 27,95 €/mese

Gli operatori di rete fissa che sono partner di Open Fiber dispongono tutti di offerte Internet Casa dall’eccellente rapporto qualità prezzo e permettono di navigare alla massima velocità sulla fibra FTTH in tutte le principali città italiane. In alternativa nella maggior parte dei casi si può attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

1. Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

buono Amazon di 100 euro fino al 18/1/24

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese senza chiamate incluse per chi è già cliente per la telefonia mobile. L’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

2. Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta di Sky WiFi costa 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro. Potete aggiungere anche i pacchetti per la pay TV di Sky TV + Sky Cinema o Sky Sport per 9,90 euro al mese in più. In questo caso il prezzo totale per la fibra e la TV è di 34,80 euro al mese per 18 mesi.

3. IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi (2.99 euro al mese).

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra potete oggi attivare:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

in oltre 3.000 Comuni in Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre senza vincoli né costi nascosti. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Potete anche richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

4. Super Fibra Unlimited di WindTre

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

L’offerta di WindTre costa 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese, o a partire 22,99 euro al mese senza chiamate incluse per chi è già cliente mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

5. Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore vi permette di provarla per 30 giorni e decidere poi se continuare o chiedere online il recesso senza costi aggiuntivi o penali e ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere l’opzione Plus con inclusi Assistenza Plus e i vantaggi di FastwebUP Plus:

1 mese di film e le serie tv in streaming in omaggio su Infinity+

2 biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

1 mese di abbonamento digitale gratuito di Repubblica e La Stampa del gruppo GEDI

1 mese gratis su BuddyFit

