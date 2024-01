Dal 15 febbraio 2024 domande al via per partecipare alla sperimentazione ARERA che consente un aumento potenza contatore gratis per ricaricare la propria auto elettrica di notte e nei giorni festivi. Tutto quello che c’è da sapere su questa opportunità e come trovare le migliori offerte luce del Mercato Libero a gennaio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Aumento potenza contatore di casa in nome della mobilità sostenibile e all’insegna di bollette più leggere. Dal 15 febbraio 2024 si potrà fare richiesta online per partecipare alla sperimentazione ARERA che consente di accrescere la potenza delle utenze private per la ricarica dei veicoli elettrici durante la notte, la domenica e nei festivi, senza costi aggiuntivi e senza alcuna modifica al proprio contratto di fornitura.

L’iniziativa dell’Autorità italiana dell’energia, inizialmente in scadenza a fine 2023, è stata prorogata per altri due anni (sino al 31 dicembre 2025): questo permetterà ai clienti domestici che abbiano installato in casa colonnine di ricarica “intelligenti” di beneficiare di una potenza di 6 kW (anziché 3 kW) a costo zero nella fascia oraria F3.

Prima di illustrare nel dettaglio le caratteristiche di questa sperimentazione e le modalità per prendervi parte, ricordiamo che le famiglie a caccia di risparmio in bolletta possono trovare le migliori offerte luce del Mercato Libero utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando al link qui sotto:

Aumento potenza contatore per ricarica auto elettriche: ecco come funziona

LE DOMANDE DEI CONSUMATORI LE RISPOSTE DEL TEAM DI SOSTARIFFE.IT Cosa prevede la sperimentazione di ARERA al via? Un aumento potenza contatore di casa da 3 kW a 6 kW per la ricarica dei veicoli elettrici la notte, la domenica e nei giorni festivi: senza costi aggiuntivi

senza modifiche al contratto di fornitura in essere Chi può partecipare alla sperimentazione di ARERA? I clienti domestici e non domestici che: siano connessi a reti in bassa tensione

abbiano una fornitura con potenza impegnata non inferiore a 2 kW e non superiore a 4,5 kW

abbiano installato in casa colonnine “intelligenti” e di ultima generazione per la ricarica dei veicoli elettrici Da quando è possibile fare domanda per aderire al test? Si può presentare domanda online sul sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dal 15 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 Quanto tempo impiega un’auto per una ricarica completa se la potenza impiegata è a 3 kW? E a 6 kW? 13-17 ore con potenza a 3 kW

con potenza a 3 kW 7-8 ore con potenza a 6 kW

Come accennato poco sopra, da giovedì 15 febbraio 2024 (e fino al 31 dicembre di quest’anno) si potrà inoltrare la richiesta online per partecipare alla sperimentazione di ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) per ottenere un aumento potenza contatore di casa senza costi aggiuntivi.

Ma a chi è rivolta questa opportunità, quanto dura e quali benefici assicura? La sperimentazione consentirà ai clienti domestici che abbiano installato in casa colonnine di ricarica “intelligenti” per l’auto elettrica di disporre di un aumento potenza contatore a 6 kW (rispetto ai 3 kW a disposizione della maggior parte delle utenze private) nella Fascia F3, ovvero:

nelle ore notturne;

la domenica;

nei giorni festivi.

Ma la novità della sperimentazione è che questo “upgrade” della potenza contatore non comporta costi aggiuntivi per gli utenti in bolletta, né richiede una modifica del contratto di fornitura in essere con il proprio fornitore energetico.

Secondo alcune cifre di ARERA, la ricarica completa di un’auto elettrica con potenza impegnata a 3 kW ha una durata che oscilla tra le 13 e le 17 ore, contro le 7-8 ore necessarie per ottenere una ricarica completa con aumento potenza contatore a 6 kW. Sempre secondo proiezioni dell’Autorità italiana dell’Energia, il risparmio dell’aumento potenza contatore gratis sarebbe di circa 200 euro all’anno.

Aumento potenza contatore gratis: al via le domande, ecco come fare

Le domande di adesione alla sperimentazione di ARERA dovranno essere inoltrate online accedendo all’area clienti del sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che si occupa della gestione operativa di questa procedura.

Potranno fare richiesta dal 15 febbraio 2024 sia i clienti domestici sia quelli non domestici che:

siano connessi a reti di bassa tensione (BT);

abbiano una fornitura di energia elettrica con una potenza impegnata non inferiore a 2 kW e non superiore a 4,5 kW ;

; siano dotati di un contatore “smart meter”;

abbiano installato una colonnina di ricarica “intelligente” per veicoli elettrici (la lista dei dispositivi ammessi è consultabile sul sito del GSE).

I clienti domestici che abbiano già partecipato alla prima tranche della sperimentazione (quella avviata nel 2021 e scaduta a dicembre 2023) non dovranno fare nulla: la sperimentazione è già attiva (o con stato “approvata”). Invece, gli utenti interessati a prendere parte alla seconda tranche del test dovranno presentare la richiesta online dal 15 febbraio al 31 dicembre 2024.

Una volta approvata la richiesta, sarà effettuata una sorta di riprogrammazione del contatore allacciato alla colonnina di ricarica in modo che, negli slot orari notturni e nei giorni festivi previsti dalla sperimentazione, questo eroghi un aumento della potenza a 6 kW.

