Conto Crédit Agricole sempre più vantaggioso per i risparmiatori a gennaio 2024 . Oltre a essere a zero spese, questo conto corrente online offre sia un remunerativo conto deposito (4% di interesse annuo per 9 mesi di vincolo), sia una promozione per ottenere fino a 150 euro di buoni Amazon.it per i nuovi clienti.

Crédit Agricole rinnova la promozione che prevede buoni omaggio di Amazon.it fino a 150 euro per chi apra il Conto Online Crédit Agricole entro il 9 febbraio 2024 e rispetti alcune condizioni dettate dalla banca stessa.

Tra gli altri vantaggi di questo conto 100% digitale, c’è il fatto che è a canone gratuito per sempre per chi lo aprirà entro il 15 gennaio 2024. Ma non solo: mette anche a disposizione un conto deposito abbinato che garantisce un rendimento del 4% lordo annuo con un vincolo di soli 9 mesi. Una soluzione ghiotta per far crescere i propri risparmi in maniera sicura. Per avere una panoramica completa dell’offerta del Conto Online Crédit Agricole, clicca sul link qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO CREDIT AGRICOLE ONLINE »

Prima di procedere con un’analisi dettagliata dell’offerta proposta da Crédit Agricole, c’è da sottolineare che questa soluzione per gestire i propri soldi è una di quelle presenti sul comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che confronta le migliori opzioni di un conto bancario a gennaio 2024. Per una fotografia delle offerte più convenienti, premi il pulsante verde qui di seguito:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Conto Crédit Agricole: che cosa prevede l’offerta di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto Online Crédit Agricole canone annuo gratuito per sempre se lo si apre entro il 15/01/2024

carta di debito a canone gratuito per i primi 2 anni

fino a 150 € di Buoni Amazon.it per i nuovi clienti

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

accredito di stipendio e pensione gratuiti

bonifico ordinario in area SEPA gratuito

possibilità di richiedere una carta di credito

Crédit Agricole mette a disposizione un conto corrente online a canone zero per sempre. È possibile beneficiare di questa vantaggiosa offerta fino al 15 gennaio 2024. La gestione (in autonomia) del conto avviene direttamente da app, ma i clienti, in caso di bisogno, possono comunque contare su un consulente dedicato in filiale e a distanza.

Con apertura del Conto Online Crédit Agricole entro il 29 febbraio 2024 e sottoscrivendo la Carta Debit Visa, è possibile avere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.it, soddisfacendo i seguenti requisiti proposti dalla banca medesima:

50 euro all’apertura del conto e con almeno una transazione con la carta Visa;

all’apertura del conto e con almeno una transazione con la carta Visa; fino a 100 euro effettuando almeno 1.000 euro di spese con carta nei primi 60 giorni dall’emissione o, in alternativa, un buono da 50 euro in caso di spese comprese tra 500 e 999,99 euro.

Con la possibilità di essere cointestato per un massimo di due persone, la banca ha messo a punto questa offerta di un conto corrente 100% digitale che include:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca, da altra banca è prevista una commissione di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca è prevista una commissione di 2,10 euro; domiciliazioni bancarie senza commissioni;

bonifico ordinario in area SEPA senza costi aggiuntivi;

in area SEPA senza costi aggiuntivi; bonifico istantaneo in area SEPA, pagando una commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

accredito di stipendio e pensione gratuiti;

possibilità di richiedere una carta di credito di Crédit Agricole;

invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro.

Molto apprezzata dai clienti è anche l’app di Crédit Agricole che permette una gestione del conto e un’operabilità direttamente dallo smartphone. Infatti con l’app è possibile:

richiedere e fissare in pochi tap un appuntamento in filiale con il proprio consulente dedicato;

con il proprio consulente dedicato; richiedere prodotti e quotazioni in modo facile e veloce;

ricevere notifiche istantanee per rimanere sempre aggiornato sui movimenti del proprio conto;

pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Come accennato sopra, con l’apertura del conto Crédit Agricole Online, i clienti possono anche beneficiare di un conto deposito che prevede un tasso di interesse del 4% lordo annuo per vincoli di 9 mesi se lo si sottoscriva entro il 31 gennaio 2024. La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. Questo conto deposito è anch’esso a zero spese, non avendo costi né di apertura, né di gestione, né di estinzione.

Il conto deposito è un investimento sicuro e che offre un rendimento garantito nell’arco del tempo. Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it, è possibile confrontare e avere una panoramica delle migliori offerte attualmente presenti sul mercato bancario per far fruttare i propri soldi.

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA