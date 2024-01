Prezzi RC Auto in continuo aumento: come risparmiare a Gennaio 2024

Nuovo balzo all’insù per i prezzi RC Auto: a novembre 2023 le polizze hanno fatto registrare un incremento del 7,1% su base annua in termini reali (+7,8% in termini nominali), con un prezzo medio di 391 euro. La fotografia dei rincari al volante è stata scattata dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nella sua ultima rilevazione frutto dell’analisi dei contratti relativi a novembre 2023.

Mentre l’impennata dei prezzi RC Auto fa insorgere le associazioni dei consumatori (che parlano di un rialzo “astronomico, abnorme e ingiustificato”), è caccia aperta alle polizze auto che facciano risparmiare a gennaio 2024. In questa esplorazione delle soluzioni con il miglior rapporto qualità/prezzo, il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto è un valido e prezioso aiuto digitale.

Questo strumento gratuito, infatti, mette a confronto le proposte attualmente disponibili sul mercato, formulando dei preventivi “su misura” (ossia sulla base dei propri dati), per trovare l’assicurazione auto più conveniente, senza costi e nessun impegno da parte dell’utente. C’è anche la possibilità di richiedere assistenza gratuita chiamando il numero verde 800 999 565.

Prezzi RC Auto in aumento: assicurazioni più alte del 7,1%

LE DOMANDE LE RISPOSTE Quanto sono cresciute le polizze RC Auto a novembre 2023? Sono aumentate del +7,1% su base annua in termini reali e del +7,8% in termini nominali A quanto ammonta il prezzo medio delle polizze Rc Auto? A novembre 2023 è stato pari a 391 € In quali province italiane i prezzi RC Auto sono maggiori? A Napoli e Prato: il premio medio supera i 559 € Dove si spende meno per le polizze RC Auto? Enna ha le tariffe più basse d’Italia: 275 € in media a polizza

Secondo quanto si legge nell’analisi di Ivass, il prezzo medio delle polizze RC Auto sottoscritte a novembre 2023 è stato pari a 391 euro, in aumento del 7,1% su base annua in termini reali. Il balzo all’insù, chiarisce l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è stato invece pari al 7,8% in termini nominali.

Questo ulteriore rincaro dei prezzi RC Auto, che segue quello già registrato a ottobre 2023 (+6,2% in termini reali, +7,9% in termini nominali), si traduce in una maggiore spesa di circa 31 euro a polizza.

Cresce anche il differenziale di premio, cioè la cifra che la persona assicurata è tenuta a pagare, tra Napoli e Aosta: l’Ivass rileva che è pari a 248 euro, in aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. Sempre secondo quanto si legge in una nota di Ivass, gli assicurati assegnati a classi di merito superiori alla prima registrano un incremento di prezzo (+11%) più alto rispetto alla media nazionale.

Focus provinciale: in cima alla graduatoria delle polizze RC Auto più salate a novembre 2023 si piazzano Napoli e Prato, con un premio medio che va oltre i 559 euro. Alle loro spalle, Caserta (501 euro) e Pistoia (487 euro). Dalle province “maglia nera” a quelle più virtuose: Enna vanta le tariffe più basse d’Italia con una media di poco più di 275 euro a polizza. Si accodano Oristano (292 euro) e Potenza (297 euro). Infine, le province registrano incrementi di prezzo compresi tra il +4,6% (Ascoli) e il +12% (Imola).

Prezzi RC Auto in aumento: come proteggersi dai rincari a Gennaio 2024

L’ultima rilevazione Ivass ha messo in allarme le associazioni dei consumatori. Secondo il Codacons “l’impennata delle tariffe Rc Auto determina una maxi-stangata da oltre 1 miliardo di euro su base annua a carico degli automobilisti italiani“.

Proprio per evitare una nuova mannaia sui bilanci domestici, una strategia vincente per risparmiare sulla RC auto è il confronto dei preventivi. Infatti, usando il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, è possibile fare un raffronto preciso delle migliori opzioni tra quelle messe a disposizione dalle varie compagnie a gennaio 2024. Ma come fare?

La procedura è semplice e intuitiva. Basta inserire nel tool online le seguenti informazioni:

i propri dati anagrafici;

i propri dati assicurativi (per esempio, la classe di merito);

le caratteristiche del veicolo da assicurare.

Una volta compilato il form online, il comparatore di SOStariffe.it elaborerà i dati, restituendo un preventivo personalizzato con le tariffe RC Auto più in linea con le proprie esigenze. Il comparatore, inoltre, consente di valutare una stima dei costi assicurativi per il proprio veicolo che comprenda anche le garanzie accessorie (che sono facoltative), come:

incendio e furto;

atti vandalici;

kasko;

assistenza stradale;

tutela legale;

agenti atmosferici.

Non va poi dimenticato che basta inserire i dati una volta sola per avere decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative e scoprire l’offerta migliore.