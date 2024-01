TIM, Vodafone e WindTre sono gli operatori con più clienti per la fibra ottica in Italia ma l'unico a crescere è Sky WiFi. Scopri le loro migliori offerte di gennaio

Fibra ottica in Italia: gli operatori con più clienti in Italia

I numeri della fibra ottica in Italia sono aumentati nel 2023, come confermano i dati del quarto Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCOM. L’anno passato si sono registrati infatti il 26,7% in più di accessi mentre a livello di utenze i grandi operatori mantengono stabilmente il primato del settore, sebbene registrino un calo generale delle attivazioni. Come per il settore mobile, infatti, la tendenza dei clienti è quella di cambiare più spesso operatore per trovare un’offerta più conveniente.

Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Se invece state valutando di cambiare gestore di rete fissa, può essere utile controllare il codice di migrazione per rendere più rapida la procedura di trasferimento della linea.

Scopri le migliori offerte fibra »

Fibra ottica in Italia: la classifica degli operatori

Operatori di rete fissa Quote di mercato secondo l’AGCOM a settembre 2023 TIM 40,2% di quote del mercato (-1,1% rispetto a settembre 2022) Vodafone 15,9% di quote del mercato WindTre 14% di quote del mercato (-0,2%)

TIM a settembre 2023 si conferma il primo operatore di rete fissa con una quota di mercato 40,2%, in calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A seguire abbiamo Vodafone che si mantiene stabile al 15,9% e WindTre con il 14% (-0,2%). Tra i pochi gestori a registrare una crescita abbiamo Sky WiFi (+0,8%) con una quota di mercato del 3%.

TIM vede però aumentare la sua utenza per quanto riguarda le connessioni in FTTH (Fiber to the Home) con una quota del 25,9% (+3,8%) in relazione alle 4,3 milioni di linee attive per questa tecnologia. Vodafone e WindTre arrivano entrambe al 18,5% ma calano rispettivamente dell’1,4% e 1,7%.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte fibra ottica di TIM, Vodafone e WindTre a gennaio 2024

Caratteristiche delle offerte fibra TIM WiFi Power Smart Internet Unlimited di Vodafone Super Fibra Unlimited di WindTre Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate illimitate illimitate Costo mensile 30,90 €/mese o 24,90 €/mese per i clienti con attiva una SIM mobile con offerta dati a partire da 9,99 €/mese 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i clienti già clienti mobile 24,99 €/mese o 22,99 €/mese per i clienti già clienti mobile Attivazione Gratis fino al 27/1/24, invece di 39,90 € Gratis fino all’11/1/24, invece di 39,90 € 39,99 euro €

Le offerte fibra di TIM

TIM con sue offerte fibra raggiunge in FTTH oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. La sua rete poi si caratterizza per tempo di risposta (latenza) inferiore ai 6 millisecondi. Ciò la rende perfetta per giocare online, lavorare da remoto o accedere a contenuti in streaming anche in altissima qualità senza il timore di cadute del segnale. I clienti di telefonia mobile dell’operatore possono poi avere la fibra con uno sconto di 6 euro al mese:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per chi ha una SIM con offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 27/1/24, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Per avere la fibra a prezzo scontato potete attivare per il cellulare:

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa, potete richiedere in negozio un’eSIM al costo di 10 euro e poi attivarla effettuando la verifica dell’identità con maggiore comodità tramite SPID.

L’offerta è riservata attiva contestualmente la rete fissa e permette di avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con l’acquisto di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/1/24 il prezzo è azzerato.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Le migliori offerte di Vodafone

Vodafone a chi ha già attivato una delle sue offerte di telefonia mobile propone una connessione in fibra con uno sconto di 5 euro al mese:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone)

buono Amazon da 100 euro entro l’11/1/24

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis acquistandola entro l’11/1/24, invece di 39,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Per avere lo sconto sulla rete fissa potete oggi attivare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis se la si acquista online. Avete incluso anche un mese di Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi, che poi si disattiva in automatica. Inoltre chi ha una SIM e la rete fissa con l’operatore può avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi attivando l’opzione Infinito Insieme. Per il pagamento potete scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

Le offerte fibra di WindTre

Anche WindTre permette a chi è già suo cliente per la telefonia mobile di avere uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi 6

Giga illimitati fino a 3 SIM

Il prezzo è di 24,99 euro al mese o 22,99 euro al mese per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Prezzi RC Auto in continuo aumento: come risparmiare a Gennaio 2024 notizia successiva »