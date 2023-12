I risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente hanno oggi la possibilità di puntare su un'opzione davvero interessante: si tratta del Conto Online di Conto Crédit Agricole . Questo conto è disponibile con canone zero e mette a disposizione fino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo , rispettando le condizioni fissate dalla banca. In più, è possibile accedere al Conto Deposito abbinato con interessi al 4% per 9 mesi . Vediamo i dettagli completi.

Conto Crédit Agricole: canone zero e fino a 150€ di Buoni Amazon in regalo

Scegliere un nuovo conto corrente diventa più facile grazie alla promozione di Crédit Agricole. L’istituto, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti un conto online che, in questo momento, risulta tra le opzioni più interessanti sul mercato. Con il Conto Online di Crédit Agricole, infatti, è possibile ottenere fino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo, beneficiando anche del canone zero e potendo puntare sul Conto Deposito con interessi al 4% per 9 mesi, da abbinare gratuitamente al conto. La promozione è disponibile direttamente online, con una semplice procedura di apertura tramite il sito di Crédit Agricole.

Vediamo, qui di seguito, punto per punto, tutte le caratteristiche della promozione di Crédit Agricole:

Conto Crédit Agricole: i dettagli della promozione di dicembre 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA PROMOZIONE DI CREDIT AGRICOLE 1. Il conto ha canone zero, senza requisiti da rispettare 2. C’è un Conto Deposito abbinato che garantisce interessi al 4% per 9 mesi 3. Per ottenere fino a 150 euro di Buoni Amazon è necessario utilizzare la carta di debito abbinata al conto

Il Conto Online di Crédit Agricole può rappresentare, in questo momento, la soluzione giusta per aprire un nuovo conto corrente, eliminando i costi e accedendo a tanti vantaggi collegati. L’istituto propone un nuovo conto online con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza condizioni da rispettare per eliminare i costi di tenuta

, senza condizioni da rispettare per eliminare i costi di tenuta carta di debito Visa inclusa ; la carta ha canone azzerato per 24 mesi (poi 2 euro al mese) ed è utilizzabili con tutti i wallet digitali (Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay); il prelievo all’ATM, invece, è sempre gratuito dagli ATM Crédit Agricole

; la carta ha canone azzerato per 24 mesi (poi 2 euro al mese) ed è utilizzabili con tutti i wallet digitali (Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay); il prelievo all’ATM, invece, è sempre gratuito dagli ATM Crédit Agricole bonifici senza commissioni

possibilità di accedere al Conto Deposito con interessi al 4% per 9 mesi (si tratta del tasso annuo lordo), senza alcun costo

(si tratta del tasso annuo lordo), senza alcun costo possibilità di richiedere la carta di credito Crédit Agricole e di accedere a tutti i servizi aggiuntivi riservati dalla banca ai suoi clienti

Per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del Conto Online di Crédit Agricole c’è la possibilità di ottenere fino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo:

50 euro all’apertura del conto (effettuando almeno una transazione con carta Visa)

(effettuando almeno una transazione con carta Visa) fino a 100 euro utilizzando la carta Visa abbinata al conto: dopo 60 giorni dall’apertura del conto viene erogato un buono di 100 euro in caso di spese pari o superiori a 1.000 euro oppure un buono da 50 euro in caso di spese comprese tra 500 euro e 999,99 euro

Il conto corrente proposto da Crédit Agricole è gestibile interamente online, tramite i canali digitali della banca, ma c’è sempre la possibilità di richiedere supporto in filiale, grazie al consulente dedicato riservato dall’istituto (tramite l’app è possibile prenotare un appuntamento nella propria filiale, scelta in fase di apertura del conto).

Per aprire il nuovo conto corrente di Crédit Agricole, sfruttando la promozione in corso, è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito della banca, sfruttando il link qui di sotto. Per completare l’apertura serve un documento di identità. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Per confrontare la proposta di Crédit Agricole con tutte le altre promozioni disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti che consente di ottenere una panoramica completa su tutte le migliori opzioni disponibili per gli utenti alla ricerca di un nuovo conto da aprire interamente online.

