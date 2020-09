Conti Correnti online: la classifica aggiornata di settembre 2020

Un'analisi completa delle migliori promozioni per chi apre un conto corrente online a Settembre. Nella guida i conti che offrono le agevolazioni più convenienti e delle condizioni economiche vantaggiose per i nuovi correntisti

Individuare quali siano le offerte più conveniente per aprire un conto corrente può essere un’operazione lunga e impegnativa, soprattutto se si è alla prima esperienza. Nella scelta del conto corrente ci sono da considerare diversi elementi e voci di spesa: canone annuale, spese di gestione, commissioni applicate a bonifici e prelievi, servizi bancari (domiciliazione utenze e pagamenti o app) e altre funzionalità.

Risparmiare con i conti online

Per poter ridurre al minimo i costi fissi legati al prodotto finanziario una soluzione è optare per un conto corrente online. Questi strumenti sono spesso a canone zero e permettono ai clienti di operare in quasi totale autonomia da remoto. Le app e i profili personali sono ricchi di funzioni per rendere più semplice ogni operazione di monitoraggio e organizzazione dei risparmi del correntista.

Per poter ottimizzare la fase di analisi e ricerca del miglior conto corrente online è utile ricorrere al comparatore di SosTariffe.it. L’algoritmo studiato dagli esperti permette di selezionare le principali caratteristiche del conto: età dell’intestatario, possibilità di accredito dello stipendio o della pensione, conti senior o junior, numero di bonifici o prelievi gratuiti, ecc.

Le promozioni più convenienti di Settembre

A Settembre le migliori offerte per aprire un conto corrente online sono i prodotti:

Widiba

My Genius

WeBank

Conto Crédit Agricole

Conto Corrente N26

1. Conto corrente Widiba

Per aprire un nuovo conto online con Widiba i clienti dovranno avere a portata di mano un documento di identità, il codice fiscale e il numero di cellulare. Gli utenti dovranno scegliere un username e fornire una mail da associare al nuovo conto.

I correntisti che scelgono un conto Widiba avranno un prodotto a canone zero e nel contratto saranno compresi: l’apertura del conto, una carta di debito, la possibilità di attivare conti deposito liberi o vincolati e i servizi a distanza.

I costi a carico del cliente con questo conto saranno l’imposta di bollo da 34,20 euro l’anno, 20 euro a trimestre per la gestione del canone Flat. Con il conto Widiba gli utenti avranno un’operatività illimitata gratuita online, per i prelievi presso gli ATM di MPS sarà applicata una commissione di 1 euro per le operazioni di importo inferiore o uguale a 100 euro.

Per i prelievi in paesi extracomunitari il costo dell’operazione salirà a 2 euro. Costeranno 2 euro anche i bonifici SEPA se effettuati agli sportelli delle banche, sia presso le filiali MPS che quelle di altre banche.

Il canone di questo conto può essere azzerato se i clienti richiedono l’accredito della pensione o dello stipendio (purché la cifra non sia inferiore a 600 euro al mese), in alternativa sarà sufficiente mantenere una giacenza media trimestrale pari a 5 mila euro. Saranno considerati anche gli importi nei conti deposito liberi.

I conti deposito sono dei contenitori in cui i clienti possono conservare una parte dei propri risparmi ottenendo dei rendimenti. Ci sono conti liberi, cioè senza dei vincoli temporali, e dei depositi per cui gli utenti si impegnano a non prelevare le somme vincolate in cambio di interessi maggiori sull’investimento.

I tassi applicati ai conti deposito vincolati con Widiba sono i seguenti:

vincolo 3 mesi 0,40%

vincolo 6 mesi 0,60%

vincolo 12 mesi 0,80%

vincolo 18 mesi 1%

vincolo 24 mesi 1,20%

A Settembre è in corso una promozione per la quale gli utenti che aprano un conto corrente online con Widiba potranno avere un deposito con un tasso lordo annuo di 1,40% su somme vincolate per 6 mesi. Sulle cifre depositate con la formula Linea Libera il tasso riconosciuto è dello 0,1%.

2. My Genius

Il secondo prodotto è il conto modulare a zero spese di UniCredit, questa soluzione riserva ai nuovi clienti che aprano il conto corrente online a Settembre degli incentivi speciali.

A chi scelga My Genius entro il 30 del mese sarà accreditato un bonus di 150 euro, le condizioni da rispettare per ricevere questa somma premio sono:

accredito stipendio o pensione entro Dicembre 2020

giacenza media a fine 2020 di almeno 500 euro

Il bonus sarà versato sui conto corrente dei clienti entro il 31 Gennaio 2021.

Con questo prodotto saranno gratis bonifici e operazioni di giroconto, inoltre i clienti riceveranno una carta di debito My One senza alcun costo di emissione. Sarà attiva senza costi anche l’opzione Banca Multicanale per poter gestire le proprie operazioni bancarie tramite tutti i device disponibili.

Il conto My Genius permette di attivare o disattivare mese dopo mese i moduli Silver, Gold e Platinum. Queste soluzioni potranno anche essere utilizzate solo per un mese e poi modificate, sarà dunque possibile ritagliare un conto su misura per le proprie esigenze.

Con il pacchetto Silver (costo del canone mensile pari a 9 euro) saranno compresi i seguenti servizi:

bonifici online gratuiti

carta prepagata UniCreditCard Click senza contributi di emissione

un carnet di dieci assegni

Gold (costo mensile di 12 euro) è un piano che aggiunge al pacchetto base di My Genius e a quanto compreso dalla formula Silver anche:

azzeramento della quota annuale di una carta di credito per il primo anno

Questa condizione potrà essere estesa anche agli anni seguenti purché il cliente spenda con la carta almeno 2 mila euro l’anno.

L’ultimo modulo è Platinum (canone di 22 euro) e offre:

due carte di credito (circuito Mastercard o Visa) a canone zero

canone annuo di una seconda carta di debito internazionale

prelievi ATM senza alcun costo presso le altre banche in Italia e all’estero

nessuna commissione per i bonifici sia online che in filiale

carnet di assegni senza limiti

nessuna commissione per il servizio di pagamento Telepass

Per poter azzerare i costi dei canoni dei moduli si dovrà avere un patrimonio di almeno 150 mila euro nei conti UniCredit.

3. WeBank

Il conto online di WeBank è un prodotto a zero spese che fornisce ai clienti carte di credito e di debito senza costi di emissione. La banca online di BPM si impegna a pagare l’imposta di bollo al posto dei correntisti per il primo anno, si tratta della tassa obbligatoria che i clienti sono tenuti a pagare per il possesso del conto corrente ed è pari a 34,20 euro l’anno.

Le operazioni di bonifico fatte online saranno gratuite e anche i prelievi sia agli ATM che agli sportelli non avranno costi di commissione applicati. La spesa per fare i bonifici con l’aiuto degli addetti in filiale sarà pari a 3 euro per operazione.

Con l’apertura di questo prodotto sarà fornita ai clienti anche un carta di credito Cartaimpronta One. Per la gestione dei servizi homebanking sarà possibile avere il token con i codici per operare senza costi aggiuntivi, se si preferisce invece utilizzare la card fisica sarà addebitata la spesa di 15 euro per l’attivazione.

4. Conto Crédit Agricole

Altra soluzione con interessanti bonus e incentivi per i nuovi correntisti è quella del Crédit Agricole. Il conto corrente online dell’istituto francese è un prodotto a canone zero che fornirà ai clienti anche una carta di debito senza costi di emissione.

I prelievi effettuati presso gli sportelli automatici o fisici della banca in Italia non saranno soggetti a commissioni, così come le operazioni online di bonifico. Saranno gratuiti anche i primi 24 prelievi presso gli ATM di altri istituti. Per fare un bonifico in filiale invece sarà richiesto un contributo di 2,50 euro, sui prelievi all’estero i clienti dovranno pagare 2,10 euro per operazione.

Gli incentivi per agevolare le nuove aperture sono dei buoni di valore di 100 euro. I correntisti potranno ricevere un buono Amazon di 100 euro richiedendo la carta di debito abbinata al conto corrente online e spendendo almeno 500 euro o effettuando 10 transazioni minimo da 10 euro l’una nei primi 2 mesi dall’attivazione della carta.

Anche chi oltre al conto corrente apra due polizze con Crédit Agricole Assicurazioni potrà ottenere un buono da 100 euro da spendere sulla piattaforma di e-commerce.

5. Conto Corrente N26

L’ultimo prodotto che analizziamo è il conto della banca tedesca virtuale N26. Si tratta di un conto online che potrà essere attivato in pochi minuti online e per cui sarà necessario scaricare l’app di N26 su smartphone o tablet.

N26 è un conto a canone zero che offre prelievi gratuiti in Italia e in UE e che fornirà ai nuovi clienti una carta di debito senza costi di attivazione. La banca non applica costi di commissione per le operazioni effettuate con carta.

Si può scegliere tra la versione You e il conto Metal di N26, queste due formule sono pensate per chi deve viaggiare spesso per lavoro e tra i vantaggi che propongono ci sono l’azzeramento delle spese su prelievi all’estero e pacchetti assicurativi Allianz per trasferte in sicurezza.

