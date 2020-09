Fibra casa: le migliori offerte per Internet casa veloce di settembre 2020

La fibra ottica sta registrando una notevole espansione in termini di copertura. Il numero di famiglie italiane raggiunte dalla fibra FTTH sino a 1000 Mega è in costante crescita e, dove non disponibile questa tecnologia, è possibile ripiegare sulla fibra mista rame FTTC che garantisce una connessione sino a 200 Mega. Ecco le migliori offerte fibra per Internet veloce a casa di settembre 2020.

Le offerte Internet casa disponibili sul mercato di telefonia fissa a settembre 2020 sono davvero molto convenienti. In particolare, grazie all’espansione della copertura registrata in questi mesi, puntare su una delle offerte fibra ottica del momento può rappresentare la scelta migliore per navigare ad alta velocità senza spendere troppo e sfruttando i vari bonus aggiuntivi (Giga extra per lo smartphone, servizi di streaming in regalo etc.) proposti dagli operatori.

Grazie alle offerte attuali è possibile attivare un nuovo abbonamento a meno di 30 Euro al mese in grado di mettere a disposizione dell’utente:

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (o tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega)

tramite sino a 1000 Mega (o tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega) tanti bonus extra in grado di rendere l’offerta ancora più conveniente

La tabella qui di seguito riassume quelle che sono le migliori offerte fibra ottica del momento:

Offerta Linea telefonica Connessione ad Internet Costo mensile Bonus Fastweb Casa chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis WOW Fi, 3 mesi gratis di NOW TV e DAZN, offerta fisso + mobile a 34,90 Euro al mese Super Fibra Unlimited di WINDTRE chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega 28,98 Euro al mese con attivazione gratuita un anno di Amazon Prime, Giga illimitati per clienti WINDTRE su mobile Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega 29,90 Euro al mese SIM dati con 30 GB, Giga Family, 6 mesi di Amazon Prime e Vodafone TV TIM Super Fibra chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega 29,90 Euro al mese TIM Vision, TIM Unica

Di seguito, invece, andremo ad analizzare, nel dettaglio, le migliori tariffe fibra di settembre 2020, evidenziando i bonus inclusi, i costi e le possibilità di personalizzazione per gli utenti.

Fastweb Casa

Tra le migliori offerte per Internet a casa troviamo Fastweb Casa. Si tratta di un abbonamento completo che non include vincoli e costi nascosti (come l’attivazione e il modem Wi-Fi) nel canone mensile garantendo, inoltre, margini di personalizzazione considerevoli.

Chi sceglie Fastweb Casa potrà contare su di una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload. L’offerta, con tutte le stesse condizioni, può essere attivata anche da chi non è raggiunto dalla fibra FTTH. In questi casi, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega.

A completare i servizi inclusi nell’abbonamento troviamo una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali. Al costo di 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere l’Opzione Internazionale che mette a disposizione 1000 minuti al mese per chiamare l’estero dal telefono di casa.

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso in comodato d’uso gratuito. Non sono previsti vincoli o costi nascosti nel canone. Aggiungendo all’abbonamento una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese (normalmente proposta a 8,95 Euro al mese), il costo dell’offerta “fisso + mobile” sarà di soli 34,90 Euro al mese con un risparmio extra rispetto al costo dei due servizi separati.

Da notare, inoltre, che chi sceglie Fastweb può contare su diversi vantaggi aggiuntivi. Per tutti i clienti Fastweb, infatti, c’è la possibilità di:

accedere alla rete di hot spot WOW Fi

attivare il servizio WOW Space con spazio d’archiviazione illimitato al costo di 9,95 Euro all’anno

con spazio d’archiviazione illimitato al costo di 9,95 Euro all’anno richiedere 3 mesi gratuiti di NOW TV Entertainment con NOW TV Stick; terminato il periodo gratuito, l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese con periodo minimo di permanenza di 24 mesi e costo di recesso anticipato di 19,99 Euro

terminato il periodo gratuito, l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese con periodo minimo di permanenza di 24 mesi e costo di recesso anticipato di 19,99 Euro richiedere 3 mesi gratuiti di DAZN; successivamente, l’abbonamento si rinnoverà a 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente

Fastweb Casa è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le migliori offerte fibra di settembre 2020 troviamo anche Super Fibra Unlimited di WINDTRE. Si tratta di un abbonamento completo che include una serie di vantaggi aggiuntivi. In particolare, chi è cliente WINDTRE su mobile troverà molto vantaggioso attivare quest’abbonamento.

Super Fibra Unlimited mette a disposizione dell’utente una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload. L’abbonamento è attivabile anche da chi non è raggiunto dalla fibra, utilizzando la rete FTTC sino a 200 Mega oppure l’ADSL sino a 20 Mega. A completare i vantaggi dell’offerta troviamo anche una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali.

Annunci Google

Per chi sceglie Super Fibra Unlimited ci sono i seguenti bonus extra:

un anno di abbonamento ad Amazon Prime (del valore di 36 Euro), disponibile sia per nuovi clienti che per già clienti Prime (in questo caso, ci sarà un’estensione gratuita dell’abbonamento già attivo)

(del valore di 36 Euro), disponibile sia per nuovi clienti che per già clienti Prime (in questo caso, ci sarà un’estensione gratuita dell’abbonamento già attivo) Giga illimitat i senza costi aggiuntivi per la propria SIM WINDTRE ; è possibile ottenere Giga illimitati senza costi su di un massimo di 3 SIM per linea di telefono fissa

i senza costi aggiuntivi ; è possibile ottenere Giga illimitati senza costi su di un massimo di 3 SIM per linea di telefono fissa minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese portando il proprio numero a WINDTRE ed attivando l’offerta Unlimited Special

Super Fibra Unlimited presenta un costo periodico di 28,98 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi in vendita abbinata (5,99 Euro al mese per 48 mesi). Il costo del modem è già incluso nel canone di abbonamento di rete fissa.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le offerte fibra più complete, in assoluto, del mese di settembre 2020 troviamo Internet Unlimited di Vodafone. L’abbonamento in questione include una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali (le chiamate illimitate verso l’estero hanno un costo di 5 Euro al mese con l’attivazione di un’apposita opzione).

Internet Unlimited include una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH sino 1000 Mega. In caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, sino a 200 Mega in download, oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega.

Chi attiva l’abbonamento di Vodafone potrà contare anche su:

una SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese senza costi aggiuntivi

ogni mese senza costi aggiuntivi l’offerta Giga Family: portando il costo della propria offerta mobile Vodafone nella fattura della rete fissa si riceveranno 50 GB al mese gratis; portando il costo di una seconda SIM in fattura, inoltre, i Giga diventeranno 100 GB per entrambe le SIM; è possibile abbinare sino a 6 SIM alla propria rete fissa Vodafone e ricevere su ciascuna SIM sino a 100 GB al mese senza costi

portando il costo della propria offerta mobile Vodafone nella fattura della rete fissa si riceveranno 50 GB al mese gratis; portando il costo di una seconda SIM in fattura, inoltre, i Giga diventeranno 100 GB per entrambe le SIM; è possibile abbinare sino a 6 SIM alla propria rete fissa Vodafone e ricevere su ciascuna SIM sino a 100 GB al mese senza costi opzione Vodafone Happy Black: a costo di 1,99 Euro al mese è possibile accedere a promozioni e codici sconto esclusivi riservati ai clienti che attivano il servizio

a costo di 1,99 Euro al mese è possibile accedere a promozioni e codici sconto esclusivi riservati ai clienti che attivano il servizio solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH: nel canone dell’abbonamento sono inclusi 6 mesi di Amazon Prime e la Vodafone TV (con box TV in comodato d’uso gratuito, 6 mesi di Infinity TV e 30 film al mese su CHILI in regalo e tutte le app dei principali servizi di streaming pre-installate)

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e servizio Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone. Il servizio Vodafone Ready mette a disposizione il modem Wi-Fi per la connessione.

L’offerta è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

TIM Super Fibra

Tra le migliori offerte fibra di settembre 2020 troviamo anche TIM Super Fibra. L’offerta include una linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega. In caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega.

A disposizione di chi attiva TIM Super Fibra troviamo:

servizio TIM Vision incluso senza costi aggiuntivi

incluso senza costi aggiuntivi possibilità di attivare Disney+ con primo mese gratis e poi al costo di 4,99 Euro al mese invece di 6,99 Euro al mese

con primo mese gratis e poi al costo di 4,99 Euro al mese invece di 6,99 Euro al mese per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati con TIM Unica portando il costo della propria offerta nel Conto TIM; per ogni linea fissa è possibile abbinare sino a 6 SIM

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. L’offerta è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Annunci Google