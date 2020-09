Offerte WindTre per già clienti WIND: le promozioni di settembre 2020

Per gli ex clienti Wind è molto conveniente restare fedeli al proprio operatore anche dopo l'arrivo dell'operatore unificato WindTre . Scopri tutte le promozioni ad essi riservate

L’anno scorso si è ufficialmente conclusa la fusione tra Wind e Tre, che ha portato alla nascita dell’operatore di telefonia mobile unificato WindTre. Il nuovo gestore ha fatto in modo di garantire gli stessi servizi agli ex clienti delle due aziende prima separate aggiungendone anche di nuovi. Di seguito sono descritte nel dettaglio le tariffe a loro dedicate:

Le offerte WindTre per i già clienti Wind

Gli ex clienti Wind che vogliono passare a WindTre hanno davvero una ricca scelta di tariffe a loro disposizione. Il nuovo operatore unificato ha predisposto promozioni per tutti i gusti, anche con Gigabyte illimitati e a cui associare l’acquisto a rate di uno smartphone. Non solo, il gestore prepara anche il lancio di un’offerta dedicata al 5G. La modalità “Easy Pay” permette poi di ottenere un maggiore quantitativo di traffico dati incluso e di non doversi più preoccupare delle ricariche, in quanto il pagamento avviene in automatico il giorno prima della scadenza tramite addebito su carta di credito, conto corrente e carte di conto.

Unlimited Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati illimitati alla massima velocità (5G Ready) 29,99 euro Gratuita se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Xlarge Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 16,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Large minuti illimitati 200 SMS 40 GB alla massima velocità 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Medium minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 12,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Start minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 11,99 euro fino al 20/9/20 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Offerta riservata a chi attiva un nuovo numero Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno

Per chi effettua molte chiamate verso Paesi esteri sono invece disponibili le seguenti promozioni:

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Super minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 300 minuti verso fissi e mobili all’estero 50 GB al massimo della velocità 9,99 euro 4,99 euro 10 euro Offerta riservata ai clienti nati all’estero Premium minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 300 minuti verso fissi e mobili all’estero 100 GB al massimo della velocità 13,99 euro 4,99 euro 10 euro Offerta riservata ai clienti nati all’estero One minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 500 minuti verso fissi e mobili all’estero 200 GB al massimo della velocità 19,99 euro 4,99 euro 10 euro Offerta riservata ai clienti nati all’estero

WindTre è un operatore particolarmente adatto ai giovani e agli amanti del mobile gaming grazie a tariffe ad hoc:



Junior con Easy Pay Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 14 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno WINDTRE Family Protec Junior+ con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 14 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno WINDTRE Family Protect Student con Easy Pay illimitati 80 GB alla massima velocità 9,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 20 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Young Summer Edition con Easy Pay illimitati illimitati fino al 20/9/20 (poi 80 GB) 11,99 euro per il primo mese poi 9,99 euro per i successivi 3 mesi 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno videogame MotoGP 20 Unlimited Gaming con Easy Pay illimitati illimitati 29,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno videogame MotoGP 20

L’operatore per gli anziani ha invece pensato ad una tariffa perfetta per restare sempre in contatto con amici e parenti e videotutorial realizzati in collaborazione con Senior Italia FederAnziani per supportarli nella configurazione e gestione dello smartphone o la prenotazione di visite mediche:



Senior con Easy Pay Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati 200 SMS 6 GB per navigare alla massima velocità 9,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli over 60 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno videogame MotoGP 20

WindTre è inoltre tra i pochi operatori a prevedere nel suo listino un’offerta ad hoc per chi vuole acquistare uno smartphone. Altri gestori, invece, permettono solo di aggiungere le rate per l’acquisto di un telefono alle normali promozioni.

Smart Pack 100 Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Minuti illimitati 20 SMS 100 GB in 4G 16,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum

Questi sono i modelli tra cui scegliere:

Huawei P40 Lite – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A21s – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20s – gratuito con vincolo di 24 mesi

gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A51 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi 10 Lite – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

WindTre dispone inoltre di servizi specifici per la protezione dei telefoni. Smartphone Reload permette di sostiuire il dispositivo danneggiato in ogni momento (massimo 2 volte l’anno) e di riceverne uno in perfette condizioni in appena un giorno. Screen Protection offre riparazione e sostituzione del display in 5 giorni lavorativi senza che l’assicurazione del produttore venga invalidata. Il ritiro e consegna del terminale sono scelti a piacimento dall’utente. Free invece permette di sostiuire il proprio smartphone con un modello più recenti dopo 18 mesi dalla sottoscrizione del servizio e di proteggersi grazie all’assicurazione Kasko. Il costo dipende dal nuovo modello scelto.

Perché passare a WindTre per i clienti Wind

Uno dei punti di forza di WindTre è la sua rete, che amplia la struttura a disposizione dei due operatori precedentemente separati. Grazie alle sue 20.000 antenne il gestore raggiunge il 99,6% della popolazione italiana in 4G LTE. La qualità della sua infrastruttura è certificata anche da società di analisi esterne come Open Signal, che l’ha eletto il primo operatore per velocità di download (69,9 Mbps) e upload (9,2 Mbps). La conferma arriva anche da Oolka, che gli ha assegnato lo Speedtest Award per la rete più veloce (43.92 speed score) e lo ritiene il gestore che garantisce la maggiore velocità in download (44.43 Mbps) e upload (13.15 Mbps). umlaut ne ha premiato l’affidabilità del servizio voce (99,1%).

WindTre offre poi un efficiente strumento per la gestione dell’offerta. L’app MyWind, disponibile gratuitamente per iOS e Android, consente di monitorare il credito residuo, verificare i minuti, SMS e Gigabyte ancora disponibili, effettuare una ricarica online, modificare i dettagli della linea e le eventuali opzioni attive, cambiare piano, etc.

Infine, WindTre premia ogni giorno i suoi clienti con Gigabyte aggiunitivi e vantaggi grazie al programma WINDAY:

Lunedì – Giga, sconti, coupon o contenuti digitali gratuiti grazie alla collaborazione di partner selezionati

Martedì – sconti sull’acquisto di prodotti di grandi brand sia in negozio sia online grazie ad una efficiente piattaforma di e-commerce

Mercoledì – concorso settimanale per vincere ricchi premi

Giovedì – quiz di 9 domande con la possibilità di ottenere ricariche e sconti. Il premio viene suddiviso con tutti i vincitori del giorno

Venerdì – 50% di sconto sul biglietto del cinema da utilizzare ogni giorno della settimana, festivi inclusi. Un film a settimana in regalo su CHILI e contenuti esclusivi con WINDAY Magazine

