Fastweb Casa e la prova gratuita di 30 giorni: come funziona

Fastweb lancia un nuovo capitolo di #nientecomeprima facendo un ulteriore passo in avanti nel programma che punta a massimizzare trasparenza e chiarezza delle sue offerte. A partire da questa settimana, infatti , le offerte Fastweb per la linea fissa di casa sono disponibili con un mese di prova gratuita. Gli utenti potranno attivare l'abbonamento ed avranno un mese di tempo per scegliere se restare con Fastweb e concludere l'abbonamento senza costi. Ecco come funziona la prova gratuita con Fastweb Casa.

Il programma #nientecomeprima di Fastweb registra un nuovo ed importante passo in avanti con l’obiettivo di massimizzare trasparenza e chiarezza delle offerte Internet casa dell’operatore. A partire da questa settimana, infatti, sarà possibile scegliere Fastweb sfruttando un mese di prova gratuita su di un nuovo abbonamento di rete fissa.

In questo modo, i clienti avranno tutto il tempo per valutare la convenienza e la qualità dell’abbonamento e saranno liberi, dopo 30 giorni, di poter annullare l’offerta e richiedere il rimborso di tutti i costi sostenuti, senza penali o vincoli di alcun tipo. Roberto Chieppa, Chief Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb, ha così commentato l’iniziativa:

“Fastweb da alcuni anni sta riscrivendo completamente le regole del mercato puntando sulla semplicità e la trasparenza delle offerte, la libertà dai vincoli e l’abolizione dei costi nascosti. Dando la libertà a tutti i nuovi clienti di provare il nostro servizio e di cambiare anche idea, se vogliono, rinnoviamo profondamente il modo di vivere internet, con una scelta coraggiosa e innovativa, unica nel mercato, che si basa sulla consapevolezza dell’eccellenza del servizio offerto”

Come funziona la prova gratuita per Fastweb Casa

Il funzionamento della prova gratuita di un mese per Fastweb Casa è molto semplice. Chi è interessato ad attivare l’offerta potrà seguire la tradizionale procedura di sottoscrizione online. Al termine di tale procedura, sarà sufficiente attendere il completamento dell’attivazione della linea per iniziare la prova.

A partire dall’attivazione, l’utente avrà a disposizione 30 giorni di tempo per cambiare idea. Non sono previsti vincoli o costi di uscita. In qualsiasi momento, entro i primi 30 giorni d’abbonamento, il cliente sarà libero di interrompere l’abbonamento con Fastweb. L’intera procedura potrà essere eseguita tramite l’Area Clienti. Le credenziali d’accesso all’Area Clienti saranno inviate dall’utente tramite SMS.

Annunci Google

Fastweb Casa: caratteristiche e prezzo

Fastweb Casa, grazie anche alla possibilità di effettuare la prova gratuita, è l’offerta di riferimento di Fastweb per il mercato di rete fissa. Si tratta di un’offerta “tutto incluso” che mette a disposizione del cliente anche ampi margini di personalizzazione. Ecco i dettagli di Fastweb Casa:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali (al costo di 5 Euro in più è possibile richiedere 1000 minuti di chiamate dall’Italia verso l’estero ogni mese)

verso fissi e mobili nazionali (al costo di 5 Euro in più è possibile richiedere 1000 minuti di chiamate dall’Italia verso l’estero ogni mese) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC, sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite in rete ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC, sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite in rete ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload. servizi WOW: accesso gratuito alla rete hotspot WOW Fi e servizio cloud illimitato WOW Space a 9,95 Euro all’anno con primo mese gratuito disponibile a richiesta

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi Fastgate inclusi senza alcun costo aggiuntivo. In caso di recesso entro i primi 30 giorni, grazie alla prova gratuita, non sono previsti costi di alcun tipo. In caso di recesso dopo i primi 30 giorni, invece, è previsto un contributo di disattivazione di 29,95 Euro che è anche l’unico costo di uscita previsto dall’abbonamento (non ci sono vincoli di permanenza e penali).

Fastweb Casa, in fase di attivazione, può essere personalizzato con le seguenti opzioni che possono essere aggiunte in modo indipendente l’una dall’altra.

Opzione Internazionale: aggiunge 1000 minuti al mese verso l’estero al costo di 5 Euro al mese

aggiunge 1000 minuti al mese verso l’estero al costo di 5 Euro al mese SIM Fastweb (anche con portabilità del numero) aggiunge una SIM con minuti illimitati e 50 GB ; il costo complessivo dell’offerta (fisso + mobile) diventa 34,90 Euro al mese

(anche con portabilità del numero) aggiunge una SIM con ; il costo complessivo dell’offerta (fisso + mobile) diventa 3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Smart Stick inclusa, poi 9,99 Euro in più oltre al costo dell’abbonamento

con NOW TV Smart Stick inclusa, poi 9,99 Euro in più oltre al costo dell’abbonamento 3 mesi gratis di DAZN, poi 8,99 Euro al mese in più oltre al costo dell’abbonamento

Fastweb Casa è attivabile direttamente online, seguendo la procedura online accessibile dal sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto. A partire dal giorno dell’attivazione e per i successivi 30 giorni, l’utente potrà esercitare il diritto di interrompere l’abbonamento senza costi grazie al periodo di prova gratuita.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

Da notare che è possibile confrontare la convenienza di Fastweb Casa con tutte le altre offerte disponibili sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure tramite l’App d SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad in modo completamente gratuito.

Annunci Google