Conti correnti online: i migliori di Gennaio 2021

Canone zero e diversi servizi digitali, sono gli elementi caratteristici delle offerte per chi attiva i conti correnti online. Queste soluzioni sono più economiche e agili per gli utenti, sono gestibili tramite un app o il profilo home banking delle banche e propongono promozioni molto interessanti a Gennaio 2021

Aprire un conto corrente online è veloce e molto conveniente. Ogni anno SOStariffe.it produce uno studio che confronta i costi medi di attivazione e gestione dei conti tradizionali e di quelli digital. La spesa annuale legata ai conti online si è attestata per il 2020 intorno a 58,58 euro, mentre per un conto tradizionale sono stati pagati fino a 123 euro.

In pratica i prodotti digitali costano la metà. Bisogna però scegliere con attenzione quale conto attivare, spesso le versioni a canone zero pongono delle condizioni economiche e di commissioni sulle transazioni che possono ridurre la convenienza di questi prodotti.

Anche per i conti correnti gli utenti che vogliono risparmiare devono abituarsi a confrontare molte proposte e devono imparare a leggere bene tra le clausole presenti nei contratti. Un aiuto per i clienti può venire dagli strumenti come il comparatore di SOStariffe.it. Questo servizio è gratuito e non implica alcun impegno all’acquisto, utilizzandolo gli utenti potranno inserire alcuni filtri per individuare la fascia di prodotti a cui sono interessati (conti pensionati, giovani, profili standard, online o con possibilità di accredito pensione o stipendio).

Lo strumento offrirà come risultato delle ricerche dei box riassuntivi delle principali condizioni contrattuali, evidenzierà eventuali promozioni in corso. Nel box Maggiori informazioni gli utenti troveranno anche i riferimenti alle commissioni previste per operare online o presso gli sportelli fisici.

Come aprire uno dei migliori conti online a Gennaio 2021

Attivare un conto digital è molto semplice e non occorre fornire troppe informazioni o documenti agli istituti. I clienti nella maggior parte dei casi possono aprire un conto online senza supporto sui siti delle banche o degli intermediari. Per poter completare le procedure sono richiesti in genere: residenza in Italia, copia del documento di identità, codice fiscale.

Sarà inoltre necessario collegarsi e procedere alla registrazione del proprio profilo tramite un dispositivo con web cam, le normative bancarie anti riciclaggio impongono delle precise richieste riguardo la verifica delle identità. Secondo quanto prescritto il cliente dovrà effettuare una videochiamata con un addetto dell’istituto o potrà presentarsi in filiale per il riconoscimento. Viene anche previsto che siano attivate domiciliazioni.

Stando alla attuale classifica dei migliori conti correnti online, a Gennaio 2021 ecco quali saranno i prodotti che offrono con le condizioni più convenienti:

My Genius

Conto Corrente Arancio

Widiba

Conto Smart BNL

Conto Crédit Agricole

1. My Genius

Restano pochi giorni per poter sfruttare la promozione di UniCredit per chi attiva My Genius, un conto modulare a canone zero. L’attuale offerta prevede la possibilità di ottenere un bonus di 150 euro per i nuovi clienti, le condizioni per ottenere questo accredito premio sono:

giacenza media fino al 31 Dicembre 2020 di 500 euro

attivazione di accredito dello stipendio o della pensione sul conto

Per i clienti Eni con fornitura di luce e gas attive è possibile ottenere anche un bonus extra di 25 euro per ogni contratto.

My Genius nella versione base, senza spese, offre agli utenti il servizio Banca Multicanale, l’emissione senza costi della carta di debito My One. Le operazioni di bonifico operate tramite la piattaforma online o l’app di UniCredit non prevedono pagamento di commissioni.

Con questo istituto si può utilizzare il sistema di pagamento Bancomat Pay che permette di generare dei codici di pagamento per fare i propri acquisti in sicurezza. Questo servizio permette anche di partecipare al progetto Cashback di Stato per avere rimborsi fino a 150 euro delle spese fatte con carte di credito e debito.

Si può arricchire il pacchetto basico del conto My Genius attivando di volta in volta uno dei moduli associabili a questo prodotto. Le soluzioni sono 3 e prevedono i seguenti costi:

canone da 9 euro al mese per il modulo Silver include una carta di debito UniCredit Card Click, un carnet da 10 assegni senza spese di emissione e bonifici online gratuiti

canone da 12 euro al mese per il modulo Gold che offre una carta di credito a canone zero per 1 anno e i servizi e le condizioni del pacchetto Silver

canone Platinum da 22 euro al mese che include due carte di credito a zero spese, una carta di debito aggiuntiva a canone zero, prelievi gratis in Italia e all’estero, no commissioni su Telepass e bonifici gratis in filiale e online

2. Conto corrente Arancio

Si può attivare il conto Arancio di ING nella versione Zero Vincoli, la banca pone come condizioni per avere il conto a canone zero di accreditare uno stipendio o una pensione da almeno 1.000 euro al mese. Questo modulo senza Vincoli avrebbe un costo mensile di 2 euro e si può attivare o disattivare a piacere del cliente.

Il conto Arancio include la possibilità per gli utenti di attivare un conto deposito con un vincolo da 1 mese ad 1 anno con interessi dello 0,10% e senza penali di chiusura. Le condizioni operative del conto corrente online prevedono: prelievi con carta di debito in Italia e in Europa gratis, un libretto di assegni l’anno, bonifici gratuiti (fino a 50 mila euro). Anche le transazioni operate per pagare online MAV, RAV e F24, così come le ricariche telefoniche non prevedono il pagamento di spese.

3. Conto corrente Widiba

Un’altra soluzione con canone zero e online è il conto di Banca Widiba, per aprire il conto corrente di questo istituto si deve essere maggiorenni e residenti in Italia. Ai nuovi clienti è riservata una promozione per Gennaio 2021, chi attiva il conto online potrà aprire anche un deposito vincolato a 6 mesi con un tasso di rendimento dell’1,2%. Per gestire il proprio conto Widiba sarà necessario scaricare l’app della banca sul proprio smartphone o sul tablet.

La promozione di Gennaio per i clienti Widiba permette di avere un conto a canone zero per sempre a chi accredita sul conto almeno 600 euro al mese, in alternativa l’offerta sarà valida anche per chi manterrà una giacenza trimestrale pari a 5 mila euro. Le commissioni applicate alle operazioni per i clienti di questa banca sono: prelievi ATM gratis in Italia, prelievi in UE al costo di 2 euro e prelievi presso gli sportelli 3 euro. I bonifici online saranno gratuiti e i clienti potranno avere anche una carta di debito a zero spese.

Oltre alla promozione speciale per chi attiva un nuovo conto, Banca Widiba offre anche diverse soluzioni di conti deposito si tratta di prodotti liberi o vincolati. Le linee libere garantiranno interessi dello 0,10%. I conti con vincoli invece prevedono dei rendimenti crescenti con l’aumentare del periodo di deposito. Al momento le condizioni dei conti deposito vincolati sono:

vincolo 3 mesi 0,25%

vincolo 6 mesi 0,40%

vincolo 12 mesi 0,60%

vincolo 18 mesi 0,80%

vincolo 24 mesi 1%

4. Conto corrente Smart di BNL

Anche BNL ha in corso una promozione natalizia legata alle nuove aperture del Conto Smart. Questo prodotto in condizioni normali è offerto come un conto online a canone zero per gli under 30, i clienti con meno di 30 anni potranno attivare questa soluzione e non pagare alcun canone fino al compimento del loro 30esimo compleanno.

Con la promozione di Natale, che potrà ancora essere sfruttata per poche ore, i nuovi utenti che aprano il conto Smart di BNL potranno azzerare i costi di canone e riceveranno un accredito dei 72 euro (costo del canone) in punti Payback che possono essere utilizzati su diverse piattaforme per acquisti online. Chi vuole aderire a questa offerta dovrà aprire il conto, poi entro Marzo 2021 dovrà scaricare l’app della banca e dovrà richiedere l’accredito dello stipendio o fare un versamento di 1.500 euro sul conto.

Viene inclusa anche l’emissione di una carta di debito senza costi per chi sceglie questa soluzione. Le condizioni per le transazioni associate a questo prodotto prevedono l’applicazione delle seguenti commissioni:

1 euro per i bonifici

bonifico allo sportello 6,50 euro

2 euro prelievo ATM

prelievo ATM BNL gratis

prelievo all’estero 2,50 euro

5. Conto Crédit Agricole

L’ultimo prodotto che analizziamo è il conto online di Crédit Agricole, l’istituto francese riserva una promozione Zero pensieri ai clienti che attivino un conto digital. I nuovi correntisti online potranno ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro aprendo un conto entro il 31 Gennaio 2021 e accreditando la pensione o lo stipendio. In alternativa è previsto lo stesso bonus anche per chi effettuerà un versamento di 5 mila euro sul conto e mantenga questa somma in giacenza fino al Febbraio 2021.

Da contratto il prodotto offre ai clienti una carta di debito a zero spese, prelievi gratuiti presso gli sportelli automatici di Crédit Agricole e 24 prelievi gratis anche agli ATM di altre banche. Le operazioni online, come giroconti e bonifici, saranno gratuiti, mentre in banca si pagheranno 0,75 euro per i bonifici verso conti della stessa banca e 2,50 euro verso altri istituti.

