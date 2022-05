Come restituire il modem Fastewb a maggio 2022?

Restituzione modem Fastweb : ecco costo e modalità per riconsegnare il router in caso di disattivazione della linea fissa o recesso entro 14 giorni

Fastweb tra i tanti servizi inclusi nelle sue offerte Internet casa inserisce anche il modem. L’operatore ha studiato una soluzione che permetta agli utenti di navigare alla massima velocità anche su più dispositivi contemporaneamente e con un segnale Wi-Fi diffuso in tutta la casa. Quando si cambia operatore di rete fissa o si decide di disattivare la linea ed esercitare il diritto di recesso è però necessario effettuare la restituzione modem Fastweb, che viene infatti fornito in comodato d’uso. Di seguito vi spiegheremo come fare e relativi costi.

Restituzione modem Fastweb: come fare

In caso di cessazione del contratto di rete fissa con l’operatore, l’utente è tenuto alla restituzione modem Fatweb (Fastweb NeXXT e FASTGate o il Wi-Fi booster) perfettamente integro entro 45 giorni dalla disattivazione della linea. La restituzione può avvenire solo a seguito di una comunicazione via SMS, email o all’indirizzo @fastwebnet.it da parte dell’operatore con tutti i dettagli sulla modalità. La riconsegna è gratuita è avviene con Poste Italiane. Il gestore invierà via email la lettera di vettura utile alla restituzione. Nel caso utilizziate un modem differente da quello fornito dall’operatore ovviamente non siete tenuti a riconsegnarlo.

In caso di mancata restituzione modem Fastweb o superati i 45 giorni dalla disattivazione della linea è prevista una penale di:

50 euro per il modem FASTGate

80 euro per il modem FASTweb NeXXt

60 euro per il WI-Fi Booster

250 euro per gli apparati per Fastweb Casa FWA

Per la restituzione degli apparati dell’offerta FWA sarà necessario pianificare un appuntamento per il ritiro.

Le offerte Internet casa di Fastweb

Fastweb offre un’ampia scelta di offerte Internet casa, che è possibile provare grautuitamente per 30 giorni. Se non soddisfatti dopo il periodo promozionale si può richiedere il riborso di tutte le spese sostenute direttamente online. A seconda della copertura è possibile accedere a diverse tipolgie di rete, dalle offerte fibra ottica per la FTTH (Fiber to the Home) fino a 2,5 Gigabit al secondo in download, fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps e l’ADSL fino a 20 Mbps. Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica c’è l’offerta FWA (Fixed Wireless Access). Per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Modem Costo mensile Servizi inclusi Fastweb Casa Light 2,5 Gbps in FTTH a consumo Inclusa Incluso 25,95 euro WOW Space Corsi Fastweb Digital Academy Fastweb Casa 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa Incluso 28,95 euro WOW Space Assicurazione Casa Quixa Corsi Fastweb Digital Academy Fastweb Casa + Plenitude 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa Incluso 18,95 euro per 24 mesi WOW Space Assicurazione Casa Quixa Corsi Fastweb Digital Academy Fastweb Casa Plus 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa Incluso 35,95 euro Amplificatore Wi-Fi Booster WOW Space Assistenza Plus Assicurazione Casa Quixa Corsi Fastweb Digital Academy Fastweb Casa FWA 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 2 euro al mese per 20 rate Incluso 19,95 euro Corsi Fastweb Digital Academy

1. Fastweb Casa Light

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH

Chiamate a consumo (15 cent al minuto verso fissi e mobili nazionali)

Modem FastGate incluso

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

WOW Space incluso online

L’offerta ha un costo di 25,95 euro al mese fino al 17/5/22. Fuori dalla rete Fastweb la velocità è fino a 1 Gigabit al secondo in download e fino a 200 Mbps in upload.​

WOW Space offre spazio d’archiviazione illimitato nel cloud. L’app MyFastweb permette di configurare i dispositivi, personalizzare la connessione e creare differenti profili di navigazione con regole differenziate.

La Fastweb Digital Academy è una scuola per formare i prossimi professionisti digitali creata dall’operatore in collaborazione con Fondazione Cariplo all’interno di Cariplo Factory. L’accademia attraverso corsi online in streaming e on demand permette di acquisire nuove competenze digitali tra le più ricercate sul mercato del lavoro (Digital Creativity, Digital Development & Security, Digital Marketing & Social, Digital Soft Skills & Office) e di accedere a eventi, workshop e tavole rotonde.

All’offerta è possibile aggiungere:

Fastweb Mobile con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

2. Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

WOW Space incluso con attivazione online

Assicurazione Casa Quixa

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

L’offerta ha un costo di 28,95 euro al mese fino al 31/5/22.

Il modem Internet Box NeXXt garantisce stabilità e copertura in ogni angolo della casa tramite il supporto al Wi-Fi 6 di ultima generazione. Grazie all’assistente personale Alexa di Amazon integrato nel dispositivo si può gestire la connessione anche con i comandi vocali, ascoltare musica e tanto altro. Il suo design moderno è stato studiato per integrarsi in tutti gli ambienti della casa e grazie alla navigazione sicura si è protetti da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware. Con il Parental Control si offre un ulteriore grado di protezione per i minori.

Con l’Assistenza Casa di Quixa si hanno a disposizione 24 ore su 24 i migliori professionisti per proteggere e tutelare la propria abitazione da anni o imprevisti. L’assicurazione è gratuita e si rinnova di anno in anno fino alla durata dell’offerte fissa.

Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese Fastweb Mobile con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

Sottoscrivendo la promozione Fastweb Casa + Plenitude si ottiene uno sconto di 3 euro sulla linea fissa più un secondo sconto di 1 euro al mese per 24 mesi. E’ previsto poi un ulteriore sconto di 6 euro al mese per 24 mesi per chi sceglie l’offerta gas + luce (144 euro di risparmio sulla fornitura) o di 3 euro al mese per 24 mesi per la tariffa gas o luce (72 euro di risparmio sulla fornitura). Fastweb Casa + Plenitude permette quindi di avere una connessione Internet alla massima velocità a 18,95 euro al mese per 24 mesi più l’offerta energia, poi 25,95 euro al mese più il costo della fornitura.

Per chi è già cliente Plenitude il costo di Fastweb Casa è di 25,95 euro al mese.

4. Fastweb Casa Plus

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

1 Amplificatore Wi-Fi Booster incluso

WOW Space incluso con attivazione online

Assistenza Plus inclusa

Assicurazione Casa Quixa

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

L’offerta ha un costo di 35,95 euro al mese fino al 31/5/22

L’Assistenza Plus permette di mettersi in contatto con i tecnici di Fastweb con un click. Gli interventi sono sempre gratuiti, anche quando i problemi di connessioni non sono riconducibili all’operatore come nel caso di un corretto collegamento dei cavi. Assistenza Plus si può gestire in modo rapido e semplice attraverso l’app o l’Area Clienti MyFastweb.

Alla tariffa è possibile aggiungere:

secondo Amplificatore Wi-Fi Booster gratuito

gratuito Fastweb Mobile con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

5. Fastweb Casa FWA

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in Ultra FWA

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

L’offerta ha un costo di 19,95 euro al mese fino al 31/5/22. Attivazione a 2 euro al mese per 20 rate. Per l’installazione degli apparati, che richiede circa 2 ore, il tecnico dovrà avere accesso al tetto.

