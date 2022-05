Copertura linea Internet Casa: i consigli per scegliere l'operatore più veloce

La verifica della copertura è un passaggio fondamentale per poter attivare la miglior offerta Internet casa a disposizione, riducendo i costi e massimizzando la velocità della connessione. Il mercato offre tante opzioni a disposizione degli utenti, sia in termini di tariffe attivabili che di tecnologie da utilizzare per realizzare la connessione. Ecco alcuni importanti consigli per scegliere l'operatore più veloce grazie alla verifica della copertura della linea Internet casa:

Per individuare l’opzione migliore tra le tante offerte Internet casa attualmente disponibili sul mercato è necessario concentrarsi, innanzitutto, sulla verifica della copertura, essenziale per passare alla fibra ottica e, in ogni caso, per poter individuare l’operatore più veloce e l’offerta più vantaggiosa. Questo passaggio è fondamentale. La verifica della copertura consente di verificare la possibilità di attivare la fibra ottica all’indirizzo di casa oppure di valutare le alternative a disposizione per navigare ad alta velocità.

Di seguito andremo ad analizzare nel dettaglio la questione andando ad individuare alcuni consigli utili per scegliere l’operatore più veloce proprio ricorrendo alla verifica della copertura della linea Internet di casa. Basteranno pochi passaggi per poter isolare l’offerta giusta da attivare per minimizzare i costi dell’abbonamento e massimizzare la velocità della connessione Internet.

Copertura Internet casa: i consigli per verificare la disponibilità della fibra ottica e scegliere il provider più veloce

I CONSIGLI DA SEGUIRE PER VERIFICARE LA COPERTURA COME METTERLI IN PRATICA Individuare le offerte Internet casa più convenienti del momento Grazie al comparatore di SOStariffe.it è facile scegliere le offerte giuste da attivare

La comparazione può avvenire anche tramite l’App di SOStariffe.it

Scelta l’offerta, è possibile raggiungere direttamente il sito dell’operatore per verificare la copertura La verifica della copertura è gratuita e senza impegno Non sono previsti costi per poter verificare la copertura

Non c’è alcun obbligo di attivare un’offerta dopo aver verificare la copertura La procedura di verifica va ripetuta per tutte le offerte di proprio interesse La copertura garantita da un operatore può essere diversa da quella garantita da un altro; se la fibra non è disponibile con l’operatore X potrebbe essere accessibile con l’operatore Y Indicare con precisione l’indirizzo di casa La copertura della fibra ottica cambia da palazzo a palazzo: è importante indicare l’indirizzo con la massima precisione Valutare anche le offerte FWA Se fibra FTTH e fibra mista FTTC non sono disponibili, valutare le offerte Internet wireless FWA e verificare la copertura di questa tecnologia

La verifica della copertura è un passaggio fondamentale per poter attivare la miglior offerta disponibile per la connessione Internet casa. È necessario valutare nel dettaglio tutti gli aspetti in gioco e seguire con attenzione alcuni semplici consigli che consentono agli utenti di isolare, con la massima precisione, le tariffe più vantaggiose in base alle proprie necessità, sia di spesa che di velocità della connessione.

Prima di procedere oltre, ricordiamo che è possibile utilizzare lo strumento di verifica della copertura di SOStariffe.it per accedere ad un quadro generale delle offerte Internet disponibili per il proprio indirizzo di casa. In questo modo, sarà ancora più facile individuare l’operatore più veloce a cui affidarsi per la propria connessione Internet di rete fissa.

Ecco, invece, i consigli da seguire per eseguire la verifica della copertura:

1) Individuare le offerte Internet casa più convenienti

Prima di avviare la verifica della copertura è necessario individuare le offerte per la connessione Internet casa più convenienti disponibili al momento. La scelta, in questo caso, può avvenire facilmente. Basta collegarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili Android e iOS.

Grazie alla comparazione è possibile individuare le offerte più convenienti e complete, andando a considerare tutte le offerte fibra ottica disponibili sul mercato oltre che le offerte Internet wireless, per gli utenti che non hanno ancora la possibilità di attivare la fibra FTTH o la fibra mista FTTC, tecnologie che non presentano una copertura capillare del territorio nazionale.

Individuare l’offerta più conveniente è semplice. Bastano pochi passaggi per accedere ad un elenco completo delle offerte Internet casa più economiche e vantaggiose. Scelta l’offerta giusta da attivare sarà possibile raggiungere il sito dell’operatore ed avviare la verifica della copertura in modo da verificare la tecnologia di connessione disponibile al proprio indirizzo di casa.

2) Eseguire sempre la verifica della copertura: è un’operazione gratuita

Grazie alla verifica della copertura è possibile individuare le migliori tecnologie disponibili all’indirizzo di casa. Tale operazione va sempre eseguita in quanto consente di avere un’idea precisa in merito alle effettive potenzialità di una determinata offerta. La verifica della copertura è gratuita e senza impegno. Quest’operazione, infatti, non prevede costi e non obbliga all’attivazione dell’offerta. Si tratta di un passaggio utile (e necessario) per poter scoprire con quale tecnologia avverrebbe la connessione andando ad attivare una determinata offerta.

3) Ripetere la procedura per tutte le offerte vantaggiose

La procedura di verifica della copertura può essere eseguita direttamente dal sito dell’operatore. Di conseguenza, conviene eseguire tale procedura per tutte le offerte Internet casa che si reputano interessanti. La copertura, infatti, può variare in base all’operatore ed alla rete utilizzata dal singolo provider. Conviene, quindi, ripetere la verifica della copertura più volte, in modo da controllare quali offerte sono davvero disponibili al proprio indirizzo e quali, invece, non possono essere attivate.

4) Indicare con precisione l’indirizzo di casa dove si vuole attivare la connessione

Un passaggio centrale della procedura di verifica della copertura riguarda l’inserimento dell’indirizzo di casa. La procedura di verifica avviene direttamente online, tramite il sito dell’operatore. È fondamentale, però, inserire l’indirizzo di casain modo corretto, facendo attenzione ad aggiungere tutte le informazioni utili ad identificare con la massima precisione l’ubicazione dell’immobile.

Facciamo un esempio per chiarire la questione. Un utente che abita in Via Roma 1 fabbricato A nel comune di Milano dovrà indicare tutto l’indirizzo di casa (aggiungendo l’indicazione “fabbricato A”, fondamentale per verificare la disponibilità della fibra ottica che cambia da palazzo a palazzo) oltre che l’indicazione del comune. Gli strumenti online per la verifica della copertura sono, generalmente, guidati ed offrono suggerimenti per aiutare l’utente a individuare l’indirizzo con precisione.

5) Puntare sulle offerte Internet wireless FWA quando la fibra ottica e la fibra mista rame non sono disponibili

Se la procedura di verifica della copertura ha dato esito negativo, per quanto riguarda la disponibilità della fibra ottica FTTH e della fibra mista FTTC, è opportuno valutare le offerte FWA (Fixed Wireless Access), tecnologia che consente l’accesso ad Internet ad alta velocità tramite rete wireless. Questa tecnologia, infatti, mette a disposizione dell’utente delle prestazioni nettamente superiori rispetto all’ADSL, oramai obsoleta in termini di prestazioni.

Per individuare l’offerta FWA più completa è vantaggiosa è possibile, ancora una volta, affidarsi al comparatore di SOStariffe.it e, in particolare, alla sezione dedicata, disponibile al link riportato qui di seguito. Basteranno pochi secondi per scegliere l’offerta giusta da attivare. La rete FWA è la soluzione giusta soprattutto per chi vive in aree remote e scarsamente popolate che, di solito, non possono ancora sfruttare la fibra ottica.

