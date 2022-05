Rete WindTre non funziona: le soluzioni di Maggio 2022

La rete WindTre non funziona ? Ecco tutti i passaggi da seguire e le verifiche da effettuare per tornare a navigare alla massima velocità sulla fibra ottica dell'operatore

WindTre è tra i maggiori operatori di rete fissa in Italia e a chi è già suo cliente per la telefonia mobile propone uno sconto di 2 euro al mese per l’attivazione della sua offerta fibra ottica, che permette di avere navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH (Fiber to the Home) con chiamate, attivazione e modem inclusi. Cosa fare però quando la rete WindTre non funziona? A volte basta effettuare qualche semplice verifica in termini di collegamenti o configurazioni per riprendere a navigare e risolvere il problema in autonomia.

Rete WindTre non funziona: le soluzioni di maggio

Problema Soluzione Il modem non funziona Verificare se correttamente collegato Controllare che il problema non sia nel dispositivo utilizzato per connettersi Impostare i corretti DNS Il segnale è debole Posizionare correttamente il modem Utilizzare la banda 5 GHz Acquistare un Wi-Fi extender

La prima cosa da fare se la rete WindTre non funziona è quella di verificare che il modem funzioni correttamente. Il consiglio è quindi quello di controllare che l’alimentatore sia inserito nella presa elettrica e correttamente collegato. Un cavo usato può pregiudicare il funzionamento del router e se così fosse è opportuno cambiarlo. Per capire se effettivamente il problema di linea dipende dal modem potete provare a collegarvi in Wi-Fi con un altro dispositivo (smartphone, tablet, etc.). Se riuscite a navigare significa che la difficoltà tecnica dipende dal terminale utilizzato inizialmente per connettersi a Internet. In questo caso si consiglia di aggiornalo con l’ultima versione del suo sistema operativo, aggiornare la scheda di rete del PC e disattivare eventuali programmi di protezione (antivirus) che possono creare un conflitto con la connessione.

E’ anche possibile che il PC sia stato colpito da un virus che modifica i server DNS utilizzati dal computer. Questo sistema consente di tradurre i domini dei siti in un codice numerico che possa essere compreso dalla macchina. In questo caso la procedura da seguire è la seguente:

Windows

Cliccare su Start

Impostazioni

Rete Internet

Modifica opzioni scheda

Tasto destro del mouse per entrare in Proprietà

Selezionare “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” ed entrare in Proprietà

Cliccare su Ottieni indirizzo server DNS automaticamente e confermare con Ok

Mac

Cliccare sull’icona a forma di ruota di ingraggio nel menu Dock

Accedere a Preferenze di sistema

Selezionare la connessione utilizzata nell’elenco di sinistra

Cliccare su Avanzate e selezionare la scheda DNS

Selezionare i DNS già in uso nell’elenco Server DNS e poi su (-) per rimuoverli

Il consiglio è quello di lasciare la configurazione automatica ma si possono sempre inserire i parametri manualmente:

DNS primario: 151.5.216.15

DNS secondario: 151.5.216.150

A volte la rete WindTre non funziona perché il segnale Wi-Fi non riesce a diffondersi in modo omogeneo all’interno della casa. E’ importante sottolineare che la velocità del collegamento wireless diminuisce allontanandosi dal router e che dipende dalla quantità di dispositivi connessi contemporaneamente e dalle prestazioni supportate dallo stesso terminale. Altre reti Wi-Fi nelle vicinanze possono poi interferire o peggiorare le prestazioni della propria rete. Per questo motivo è meglio collegarsi alla rete Wi-Fi 5 GHz. Se si vede una sola rete si può duplicarla seguendo le istruzioni fornite con il modem. Il modem deve essere posizionato su un ripiano a circa un metro da terra e non deve essere coperto o rinchiuso all’interno di mobili, TV, oggetti di metallo o acquari. E’ inoltre opportuno tenerlo lontano da fonti di calore o freddo eccessivo. Anche i muri spessi o finestre possono interferire con la qualità del segnale.

Nel momento in cui il Wi-Fi non funziona potete sempre collegare il PC al modem tramite un cavo LAN Etnernet, possibilmente di categoria 5e o superiore per supportare la velocità della fibra ottica.

L’alternativa è quella di potenziare il segnale acquistando un ripetitore Wi-Fi. WindTre consenge di acquistare il modello ZYXEL WAP6807 in tutti i suoi negozi o potete averlo incluso nell’offerta Super Fibra Top Wi-Fi. Se invece preferite un dispositivo di un’altra marca, l’operatore ha indicato le caratteriche minime che deve possedere>:

dual band AC1750 (450 Mbps sui 2,4 GHz con 3 antenne + 1300 Mbps sui 5GHz con 3 antenne)

dual band AC2100 (300 Mbps sui 2,4 GHz con 2 antenne + 1733 Mbps sui 5GHz con 4 antenne)

Rete WindTre non funziona: cosa fare in caso di down

In rari casi la rete WindTre non funziona semplicemente perché ha subito un qualche tipo di guasto. In questo caso si parla di down. Solitamente l’assenza di segnale viene risolto in tempi molto brevi (nell’arco di qualche ora) e riguarda solo zone limitate. In questo caso c’è poco che l’utente possa fare da sé se non aspettare che i tecnici dell’operatore risolvano il disservizio. Per facilitare la risoluzione del problema potete provvedere a segnalarlo al gestore utilizzando i canali di contatto del servizio clienti.

Per sapere se effettivamente la rete WindTre non funziona per un down vi consigliamo di monitorare i canali social dell’operatore e in particolare Facebook e Twitter. Qui l’azienda infatti pubblica aggiornamenti più o meno puntali sullo stato dei lavori per ripristinare la connessione e le zone in cui si registrano problemi. In alternativa potete collegarvi al sito downdetector.it. Qui non solo potete conoscere dove l’assenza di segnale e localizzata ma anche confrontare la vostra esperienza con quella di altri utenti.

Rete WindTre non funziona: come richiedere assistenza

Quando la rete WindTre non funziona e nessuna delle indicazioni precedentemente descritte è servita a risolvere il problema non resta che rivolgersi all’assistenza clienti chiamando il numero gratuito 159. Inizialmente si interagisce con WILL, l’assistente digitale dell’operatore. L’intelligenza artificiale è in grado di rispondere alla maggior parte dei quesiti posti dagli utenti ma si può sempre chiedergli di poter parlare con un operatore in carne ed ossa in ogni momento. Se siete all’estero potete chiamare gratuitamente il +393205000200.

Se la rete WindTre non funziona da troppo tempo e il problema non sembra risolvibile rapidamente o avete necessità di inviare documenti all’operatore potete scrivere a servizioclienti159@pec.windtre.it o utilizzare la Casella Postale: Wind Tre S.p.A. – CD MILANO RECAPITO BAGGIO – Casella Postale 159, 20152 Milano (MI).

Se non siete soddisfatti di WindTre potete sempre cambiare operatore di rete fissa. SOStariffe.it vi fornisce uno strumento semplice e gratuito per confrontare le offerte Internet casa dei principali gestori. Una volta costruito il proprio profilo personale di consumo, che identifica le vostre necessità in termini di connessione domestica, potete avviare la comparaizone con un clic. In pochi secondi vedrete comparire a schermo le tariffe più convenienti in base alle vostre reali esigenze. Prima però vi consigliamo di verificare la copertura utilizzando l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.