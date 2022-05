Film da vedere su Sky on demand: la programmazione di maggio 2022

Quali sono le ultime uscite e le novità disponibili su Sky on Demand che si potrebbero vedere nel mese di maggio 2022? Ecco qualche proposta interessante, per tutta la famiglia o per gli appassionati di determinati generi.

Offerte in evidenza PosteCasa Ultraveloce 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sky on demand è il servizio, incluso per i clienti Sky Q, con il quale è possibile vedere migliaia di programmi in modo gratuito, direttamente online. Tramite un menu semplice e intuitivo, si potrà infatti scegliere tra:

grandi film;

serie TV;

intrattenimento;

sport;

documentari;

programmi per bambini.

I contenuti disponibili, che si potranno guardare anche in versione HD, varieranno in relazione alla tipologia di abbonamento Sky TV sottoscritto. Sky on demand è gratuito, quindi non sono previsti né costi di attivazione né costi di mantenimento. Ecco come funziona l’adesione.

Clienti Sky Q Clienti My Sky il servizio Sky on demand è già incluso nel proprio pacchetto e si potrà utilizzare con il decoder connesso a Internet Basterà contattare il servizio clienti Sky per attivare Sky on demand

Se non hai ancora Sky Q, potrai approfittare della promozione Prova Sky Q, con la quale avrai a tua disposizione 30 giorni di tempo (senza vincoli di rinnovo) per poter scoprire:

i contenuti di Sky;

la proposta di Netflix.

Al termine dei 30 giorni si potrà scegliere se abbonarsi al costo di 14,90 euro al mese, oppure di restituire Sky Q. Sky Q potrà essere attivato in due modi differenti:

via Internet;

via satellite.

Clicca sul link per saperne di più su Prova Sky Q di Sky e sui suoi vantaggi

Prova Sky Q »

Film da vedere Sky maggio 2022

Tra i titoli in evidenza che si possono trovare a maggio su Sky on demand, segnaliamo:

Un eroe, disponibile fino a 17 agosto 2023;

La regola del silenzio, disponibile fino a 31 dicembre 2023;

Sulla giostra, disponibile fino al 29 giugno 2023;

Tu sei al di là, disponibile fino al 31 luglio 2022.

Scegli l’intrattenimento di Sky »

I titolo disponibili vengono raggruppati nelle seguenti categorie:

Prime visioni;

Grandi ritorni;

Film più visti;

in arrivo;

Primafila;

generi;

collezioni;

4K;

Tom Cruise mania;

Cinescrittori.

Ecco alcuni film che potrebbero piacerti in base alle tue preferenze da vedere nelle prossime sere o nel tuo tempo libero.

Prime visioni Grandi ritorni In arrivo Tom Cruise mania Lultimo libro

Dragon Girl

Ghostbusters: Legacy

Diabolik

Nowhere Special – Una storia d’amore

Il materiale emotivo

Madres paralelas

Freaks Out

Morrison

La persona peggiore del mondo Collateral

Il truffacuori

Il sacrificio del cervo sacro

Il Divo

Hannibal

Ex_Machina

The Jackal

Se mi lasci ti cancello

Watchmen

Tartarughe Ninja

Come un tuono

Interstellar Resident Evil – Welcome to Raccoon City

L’uomo nel buio – Man in the Dark

Una famiglia mostruosa

Il giro del mondo in 80 giorni

L’aminuta Vanilla Sky

Top Gun

Rainman – L’uomo della pioggia

Codice d’onore

Magnolia

L’ultimo Samurai

Intervista col vampiro

Cuori ribelli

Operazione Valchiria

Clicca sul link in basso per attivare Sky Q e poter vedere i contenuti di Sky on demand

Attiva Sky on demand»

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Film da vedere su Sky on demand: Primafila

Oltre che quelli gratuiti, su Sky on demand sono disponibili anche contenuti a pagamento, disponibili nella sezione Primafila. Tra i film disponibili a maggio, ci sono per esempio:

Tu sei al di là – Over the Sky;

Matrix Resurrections;

Uncharted;

Assassin’s Creed;

Tomb raider;

The Rocky Horror Picture Show;

The Greatest Show;

Coco;

Bohemian Rhapsody;

Eternals.

Scopri di più su Sky on demand cliccando sul link in basso

Scegli Sky Q»

Sky on demand serie TV

Sky on demand non è solo film: sono infatti disponibili documentari e serie TV, oltre che show legati all’intrattenimento. Tra le serie disponibili a maggio 2022 ci sono:

I cavalieri dello Zodiaco;

Magnum P.I.;

Karas;

L’assistente di volo;

The Son;

Outlander;

Diavoli;

Gangs of London;

Halo;

Il re;

Professor Wolfe;

L’indice della paura.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri le serie Sky »



Annunci Google

Come vedere un film su Sky on demand

Per vedere un film su Sky On Demand, dovrai verificare se è presente l’icona Play sulla locandina del titolo scelto e premere il tasto OK per farlo partire.

Se questa c’è, basta seguire la stessa procedura che si utilizza per scaricare i contenuti Sky On Demand, ovvero:

premere il tasto OK del telecomando per far partire il download del programma;

quando appare il pop-up che ti consente di scegliere in quale formato scaricare il contenuto, selezionare Guarda in SD o Guarda in HD, se vuoi vederlo in alta definizione. L’HD su Sky On Demand è incluso nell’abbonamento per tutti i clienti con Sky HD;

attendere che sulla locandina compaia la scritta Disponibile e premere il tasto OK: il programma sarà disponibile senza interruzioni.

Prova Sky on demand »

Per vedere i film presenti su Sky on demand, si dovrà premere il tasto on demand se presente sul proprio telecomando. Nel caso in cui non ci fosse, le opzioni disponibili saranno le seguenti:

premere il tasto rosso durante la visione di un qualsiasi canale; premere il tasto Guida TV e successivamente il tasto rosso; premere il tasto Guida TV e muoversi con le frecce (destra e sinistra) fino alla sezione On Demand, poi premere OK.

Qualora si avesse Sky Q, basterà cliccare sul tasto Home (immagine della casetta), scorrere con la freccia del telecomando verso il basso e, infine, selezionare il contenuto on demand che si vorrebbe vedere.

Prova subito Sky on demand »



Pacchetti Sky: migliori offerte TV + Wifi

Sky permette di poter scegliere pacchetti differenti, che potranno anche essere combinati tra loro: la promozione base prende il nome di Sky TV e può essere personalizzata nei modi più diversi.

Uno dei migliori pacchetti che si possono attivare è Sky TV + Sky Wifi, grazie al quale si potrà non solo godere del meglio dell’intrattenimento di Sky, ma anche di avere a propria disposizione una connessione Internet casa in fibra ottica.

A questo pacchetto, si consiglia di aggiungere, per esempio, la promozione Sky Cinema, che mette a propria disposizione:

200 prime visioni all’anno, con il meglio del cinema italiano e internazionale e titoli di ogni genere;

20 film Sky Original all’anno.

A questa offerta si potrebbe aggiungere anche Netflix, riuscendo così ad avere a propria disposizione il meglio dei contenuti in streaming disponibili oggi in Italia, a un prezzo più contenuto rispetto alla sottoscrizione singola.

Clicca sul link per conoscere fin da subito i vantaggi di questa promozione

Scopri Sky Wifi + Sky TV »

Sky Wifi potrà essere personalizzato con l’aggiunta di diversi pacchetti, come per esempio:

Intrattenimento Plus + Netflix, al costo di 19,90 euro al mese invece di 30 euro;

Sky Cinema , al costo di 10 euro al mese invece di 14 euro;

Sky Calcio, al costo di 5 euro al mese;

Sky Sport, al costo di 16 euro al mese .

In questo modo, si avrà al contempo una promozione Internet casa e la tipologia di abbonamento preferita, sulla base dei propri gusti personali.

Ricordiamo infine che Sky Wifi comprende:

la fibra 100% ultraveloce, con la quale si avrà a propria disposizione una rete Wifi stabile, potente e sicura;

lo Sky Wifi Hub incluso, ovvero un modem intelligente in grado di individuare sempre un segnale migliore;

l’assenza di vincoli, che permette di vivere un’esperienza che non prevede una durata minima né costi nascosti.

Scopri di più su Sky Wifi»

« notizia precedente Rete WindTre non funziona: le soluzioni di Maggio 2022