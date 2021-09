Come contattare Fastweb via WhatsApp?

WhatsApp è la chat più utilizzata al mondo con oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. L’app è talmente popolare che le aziende hanno compreso quasi immeditamente le sue potenzialità per il servizio di customer care. Con l’app di messaggistica, che non ha a caso ha lanciato una propria versione business, le imprese possono avere un contatto diretto con i propri clienti. Quest’ultimi via chat hanno la possibilità di ottenere informazioni sui servizi e prodotti o assistenza. Fastweb è tra quegli operatori di rete fissa che offre supporto anche con questa modalità di contatto. Ecco quindi come richiedere supporto tramite il servizio Fastweb WhatsApp.

Fastweb WhatsApp: come chattare con un operatore

Per accedere al servizio Fastweb WhatsApp e chattare con un operatore basta aprire l’app e inoltrare la propria richiesta al numero 3756497700. Il canale di contatto consente di ottenere supporto e assistenza per qualsiasi problematica dal lato amministrativo o tecnico relativo alle offerte Internet casa o di telefonia mobile sia per i clienti consumer che per le piccole aziende e partita IVA. Anche gli ex clienti Fastweb possono interagire con l’operatore via WhatsApp. Inizialmente si interagirà con l’assistente personale del gestore ma in ogni momento si potrà richiedere di parlare con un operatore in carne ed ossa.

Si può scaricare gratuitamente WhatsApp dall’App Store per dispositivi iOS o Google Play Store per quelli Android. L’app oltre a offrire servizi di messaggistica consente anche di effettuare chiamate vocali e videochiamate singole o di gruppo, inviare messaggi vocali e condividere foto, video e documenti.

Fastweb: gli altri canali di contatto e come avere assistenza

Oltre al servizio Fastweb WhatsApp sono disponibili anche altre modalità per parlare con un operatore e ricevere assistenza. Se ancora non siete clienti dell’operatore e volete maggiori informazioni sulle offerte potete chiamare il numero 146. Il servizio è attivo da lunedì a domenica dalle 09:00 alle 22:00 e la chiamata è gratuita da tutti i telefoni di rete fissa.

Se invece siete già clienti Fastweb e avete problemi alla linea fissa o mobile potete ottenere supporto accedendo all’Area Clienti MyFastweb e cliccando sulla voce Assistenza. All’interno di questa sezione troverete soluzioni, consigli e FAQ per qualsiasi difficoltà suddivise per argomento:

Supporto Fastweb – per trovare la soluzione alle proprie richieste. Se il problema non si risolve si viene immediatamente ricontattati dall’operatore

– per trovare la soluzione alle proprie richieste. Se il problema non si risolve si viene immediatamente ricontattati dall’operatore Le mie richieste – per controllare l’avanzamento di una richiesta inviata al Servizio Clienti di Fastweb

– per controllare l’avanzamento di una richiesta inviata al Servizio Clienti di Fastweb Guide utili – per approfondire tutti gli argomenti del servizio Fastweb

L’area Supporto Fastweb è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:

Servizio internet o voce non funziona – per verificare il funzionamento della propria connessione, segnalare un malfunzionamento e avere tutti i suggerimenti per ottenere il massimo dal servizio Fastweb

– per verificare il funzionamento della propria connessione, segnalare un malfunzionamento e avere tutti i suggerimenti per ottenere il massimo dal servizio Fastweb Costi, offerta e pagamenti – per avere le spiegazioni sulle voci di costo del Conto Fastweb, visualizzare il proprio conto, verificare lo stato dei pagamenti, cambiare il metodo di pagamento e scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze

per avere le spiegazioni sulle voci di costo del Conto Fastweb, visualizzare il proprio conto, verificare lo stato dei pagamenti, cambiare il metodo di pagamento e scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze Gestione profilo, password e modem – per modificare o recuperare le tue password, modificare i consensi al trattamento dei tuoi dati, cambiare il metodo di pagamento o configurare il modem

– per modificare o recuperare le tue password, modificare i consensi al trattamento dei tuoi dati, cambiare il metodo di pagamento o configurare il modem Servizio mobile, smartphone e tablet – per configurare il servizio Internet sui propri dispositivi, ricaricare la SIM, recuperare i codici PIN e PUK, scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze

– per configurare il servizio Internet sui propri dispositivi, ricaricare la SIM, recuperare i codici PIN e PUK, scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze Le tue lavorazioni in corso – per aggiornamenti sulle richieste fatte al Servizio Clienti e sull’attivazione dei servizi Fastweb, come il trasloco, il passaggio alla fibra e l’attivazione della linea Fastweb

Lo stesso servizio è disponibile anche dall’app MyFastweb, scaricabile gratuitamente per iPhone e Android. Dall’app è possibile controllare credito e consumi della propria offerta mobile, gestisci le impostazioni della connessione fissa e sfruttare tutte le funzioni avanzate dell’offerta e del modem incluso in Fastweb NeXXt.

L’alternativa è chiamare il numero 192 193. La telefonata è gratuita sotto rete Fastweb sia mobile sia fissa. Per essere contattati direttamente dal Servizio Clienti del provider si consiglia di accedere all’Area Clienti MyFastweb, scegliere l’argomento di proprio interesse e prenotare il ricontatto cliccando su Voglio essere contattato. E’ possibile scegliere tra le due opzioni:

ti chiamiamo noi per essere contattato nel più breve tempo possibile

per essere contattato nel più breve tempo possibile prenota un ricontatto per fissare un appuntamento telefonico quando si preferisce

Se siete all’estero potete ottenere assistenza chiamando +39 3730004193. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00. La chiamata è gratuita sotto rete mobile di Fastweb.

Potete inoltre richiedere assistenza all’operatore tramite i suoi canali social ed in particolare su Facebook. Dalla pagina ufficiale del provider potete aprire una chat privata con cui inoltrare la propria richiesta a un operatore. Infine, se non siete riusciti a risolvere i vostri dubbi o a ripristinare il corretto funzionamento della vostra linea fissa tramite i canali di contatto online o telefonici, potete sempre ricevere assistenza in un negozio Fastweb. Per trovare quello più vicino a voi potete collegarvi al sito dell’operatore e cliccare sulla voce Negozi nell’angolo in alto a destra dell’Homepage. Inserendo il vostro indirizzo potrete visualizzare sulla mappa tutti i punti vendita nelle vicinanze. E’ possibile distinguere tra:

Fastweb store

Fastweb dealer – rivenditori autorizzati

FASTbox – distributori automatici

Corner nella grande distribuzione

In alcuni negozi è anche possibile prenotare un appuntamento.

Se siete interessati alle offerte di Fastweb ma non siete sicuri che siano davvero convenienti potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per confrontare le tariffe dell’operatore con quelle dei suoi principali concorrenti. Basta inserire pochi parametri per costruire il proprio profilo medio di consumo (tipologia e velocità della connessione, costo massimo mensile, servizi inclusi, attivazione, etc.). Fatto questo basta un click per visualizzare tutte le migliori offerte fibra ottica in ordine decrescente di convenienza.

Non solo, con SOStariffe.it potete anche verificare la copertura disponibile nel vostro Comune per avere la certezza di attivare l’offerta con la migliore tecnologia di connessione e tramite lo speed test misurare la velocità della rete in tempo reale, sia in download sia in upload, e la latenza. Se l’operatore non rispetta i requisiti minimi in termini di prestazioni è possibile richiedere un rimborso o disattivare gratuitamente la linea se non siete pienamente soddisfatti del servizio.