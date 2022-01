Come chiudere un conto corrente e aprirne uno nuovo a gennaio 2022

Quanto tempo ci vuole per chiudere un conto in banca ? Cosa serve per chiudere un conto corrente cointestato? In questa guida analizzeremo quali sono i passaggi necessari per chiudere un conto corrente e cosa bisogna fare qualora se ne volesse aprire uno nuovo per risparmiare.

In genere, si arriva alla conclusione che sarebbe meglio chiudere il proprio conto corrente nei casi in cui quest’ultimo diventi troppo oneroso da sostenere e si va alla ricerca, dunque, di una soluzione più conveniente.

Sorgono allora le prime domande sulla chiusura del conto, come per esempio quelle relative alle eventuali spese da dover sostenere. La prima informazione da sapere è che la chiusura del conto corrente è gratuita, così come la sua apertura. Vediamo di seguito come funziona la procedura.

Come chiudere un conto corrente

Il conto corrente potrà essere chiuso in qualsiasi momento, senza dover sostenere costi o penali: si avrà la possibilità di chiuderlo e di aprirne uno diverso presso la stessa banca, recandosi direttamente in filiale, oppure cambiare direttamente istituto di credito.

Nel momento in cui si decide di chiudere un conto per sempre, si potrà anche chiedere il trasferimento di quanto depositato al suo interno su un altro conto corrente, attraverso la procedura di portabilità. In questa ipotesi, sarà la nuova banca a occuparsi di tutta la parte burocratica.

Sarà prima necessario chiudere tutte le operazioni in corso, come per esempio le bollette addebitate (le domiciliazioni si possono comunque trasferire su un altro conto corrente), o gli assegni non incassati.

Nel caso in cui si abbia un conto con una banca online, sarà necessario:

inviare una raccomandata con la richiesta di chiusura;

indicare il numero del conto corrente da chiudere e il nuovo conto corrente (se c’è) sul quale si vorrebbero trasferire i propri soldi, oltre che gli eventuali servizi attivi.

In fase di chiusura, risulta inoltre molto importante consegnare le carte di debito e di credito e il libretto degli assegni. Sarà necessario fare una richiesta esplicita anche in merito all’eventuale chiusura del conto titoli associato al conto corrente, indicante il numero del nuovo conto sul quale trasferire la posizione. Quanto presente sul conto corrente da chiudere, potrà anche essere prelevato e consegnato al titolare del conto tramite assegno.

Costi e tempi di chiusura

In merito a eventuali costi da sostenere per la chiusura di un conto corrente, potrebbe trattarsi di:

quello relativo al canone;

l’imposta di bollo;

gli interessi maturati al momento della chiusura;

eventuali passivi;

eventuali costi che sono previsti da contratto (che si consiglia sempre di leggere con grande attenzione).

Da marzo 2015, sono stati fissati 12 giorni di tempo affinché la chiusura sia definitiva, che prevedono i tempi della consegna dei moduli di chiusura da firmare e quelli per la disattivazione di eventuali carte e conto titoli. In caso di mancato rispetto delle tempistiche fissate dalla legge, vengono applicate delle sanzioni da 5.160 euro a 64.555 euro.

Chiusura conto corrente cointestato

Qualora il conto corrente dovesse essere cointestato:

qualora fosse a firma disgiunta, basterebbe l’autorizzazione di uno solo dei suoi titolari; nel caso fosse a firma congiunta, invece, sarebbe necessaria la richiesta da parte di tutti i contitolari.

Come aprire un nuovo conto corrente

Nell’ipotesi in cui si fosse alla ricerca di un conto corrente più conveniente e sul quale effettuare la portabilità di quanto attivo e presente su un conto corrente in chiusura, si consiglia di prendere in considerazione un conto corrente online.

Di seguito abbiamo elencato 5 soluzioni davvero convenienti.

Conto corrente online ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct – chiamato conto corrente Arancio – si caratterizza per la seguente proposta: se attivato entro il 31 marzo 2022, prevede la gratuità del canone mensile e della carta di credito per un intero anno.

Si tratta di un conto corrente 100% digitale, sicuro e conveniente, caratterizzato da:

l’assenza del canone mensile di gestione;

la gratuità dei prelievi presso gli ATM di altre banche;

i bonifici online gratuiti;

il costo del singolo assegno gratuito.

Clicca sul link per saperne di più se sei interessato alla proposta di ING Direct

Scopri il conto corrente Arancio »



Conto corrente online Unicredit

Il conto corrente online My Genius di Unicredit si caratterizza per la gratuità del canone mensile di gestione. Tra le novità del nuovo anno, c’è la possibilità di partecipare alla manifestazione a premi mista Buoni e Super Buoni.

Nella pratica, per i conti correnti che saranno aperti nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022 ci sarà la possibilità di ricevere un Buono Amazon del valore di 100 euro.

Sarà necessario:

accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile 2022;

sottoscrivere la carta di debito internazionale MasterCard e attivarla.

In aggiunta, si avrà anche la possibilità di partecipare all’estrazione di 20 Super Buoni spesa, voucher Idea Shopping, del valore di 6.000 euro ciascuno.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri il conto corrente Unicredit »

Conto corrente online Widiba

Widiba è una banca digitale che propone un conto corrente online con canone gratuito per un periodo di 12 mesi: lo si potrà aprire direttamente online, anche con un semplice SPID.

Questo conto corrente include:

i bonifici online gratuiti;

la PEC e la firma digitale;

la possibilità di pagare tramite Google Pay.

Tra le peculiarità, troviamo la possibilità di fare trading online e quella di associare al conto delle carte di credito, a partire da un canone annuale di 20 euro e con fido di 1.500 euro.

Clicca sul link per saperne di più sul conto digitale Widiba

Scopri il conto corrente Widiba »

Conto corrente online Crédit Agricole

Il conto corrente online a canone zero di Crédit Agricole si caratterizza per:

l’assenza del canone mensile di gestione;

i bonifici online gratuiti;

la MasterCard debit a canone gratuito.

L’utilizzo di questa carta di pagamento online permette di ricevere in cashback fino a 100 euro in buoni regali Amazon. Nello specifico, si potranno ricevere:

1 buono da 50 euro se si spendono 500 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto;

2 buoni da 50 euro se si spendono 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura.

Sarà possibile richiedere direttamente online anche una MasterCard debit con canone gratuito, così come una carta di credito con una canone annuale molto conveniente.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri il conto online Crédit Agricole »

Conto corrente online N26

N26 propone un conto corrente semplice, sicuro e smart: dotato di IBAN italiano, dà la possibilità di mettere i soldi da parte e di gestire le operazioni bancarie quotidiane con grande immediatezza.

Si tratta di un conto corrente 100% digitale, che si caratterizza per:

lo shopping online in sicurezza con 3D Secure, il quale garantisce un ulteriore livello di protezione ai propri pagamenti online;

le notifiche push dopo ogni movimento, che permettono di tenere sotto controllo il proprio conto corrente in qualsiasi momento;

il login tramite la password personale, oppure tramite impronta digitale o Face ID;

il totale controllo delle impostazioni di sicurezza, con la possibilità di bloccare la carta per i pagamenti e il suo PIN in qualsiasi momento, oltre che di ordinare una nuova carta in un istante direttamente dall’app.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri il conto corrente N26 »