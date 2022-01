Le 6 offerte Gas più economiche da attivare a Roma a Gennaio 2022

Quali sono le offerte gas più economiche da attivare per chi abita a Roma? La scelta della tariffa giusta dipende da vari fattori ed in questo momento, con i prezzi del gas naturale saliti alle stelle, diventa fondamentale assicurarsi di aver attivato la migliore offerta del Mercato Libero per poter ottenere il massimo risparmio possibile. Di seguito andremo ad illustrare il modo giusto per risparmiare andando a trovare le migliori tariffe disponibili nel comune di Roma. Ecco tutti i dettagli:

Per individuare le migliori offerte gas di gennaio 2022 è necessario affidarsi al confronto online delle tariffe disponibili sul Mercato Libero. Solo in questo modo è possibile trovare le offerte gas più convenienti da attivare a Roma in modo semplice e gratuito. Con il confronto online si può davvero accedere ad opportunità di risparmio considerevoli, tagliando le spese di decine di euro al mese, anche in considerazione della nuova stangata arrivata ad inizio 2022 (+41% per le bollette del gas per i clienti in tutela). Di seguito andremo ad analizzare, passo passo, la procedura giusta da seguire per individuare le migliori offerte gas e risparmiare sulle bollette:

Come individuare le offerte gas più economiche di gennaio 2022

Le tariffe gas più economiche sono disponibili sul Mercato Libero. Di conseguenza, chi è ancora in regime di Maggior Tutela, per risparmiare, dovrà effettuare subito il passaggio alle migliori offerte gas del Mercato Libero. Da gennaio 2022, infatti, per i clienti del mercato tutelato il nuovo prezzo della materia gas naturale sarà pari a 0,921641 €/Smc. Si tratta di un prezzo notevolmente più elevato rispetto a quello applicato dalle migliori tariffe del Mercato Libero. Da notare che fino allo scorso dicembre, per i clienti del mercato tutelato, il prezzo del gas era pari ad 0,541416 €/Smc.

Per i clienti già passati al Mercato Libero, invece, è necessario consultare l’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore (o contattare direttamente il Servizio Clienti del fornitore) per scoprire il prezzo della materia prima gas naturale. Tale parametro è fondamentale per poter risparmiare. Si tratta, infatti, dell’unico parametro della bolletta su cui è possibile intervenire per minimizzare l’importo finale. Come vedremo, consultando le migliori offerte gas del Mercato Libero sarà possibile accedere facilmente a tariffe con prezzo più basso.

Per individuare le migliori offerte gas del momento è necessario affidarsi alla comparazione online. Tale servizio è disponibile gratuitamente e senza alcun impegno tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, disponibile cliccando sul link qui di sotto oppure scaricando l’App di SOStariffe.it. Per individuare le offerte gas più convenienti a Roma basterà indicare, nell’apposito campo, il comune e/o il CAP. Per rendere più precisa la ricerca, inoltre, sarà necessario indicare una stima del proprio consumo annuo di gas.

Per poter individuare il proprio consumo annuo di gas naturale è possibile:

consultare i dati di consumo riportati nell’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore

consultare le informazioni relative alla fornitura tramite l’area clienti o l’app del proprio fornitore

utilizzare il tool di calcolo disponibile all’interno del comparatore di SOStariffe.it

In alternativa, per ottenere assistenza nella scelta delle tariffe si potrà:

chiamare al numero 02 5005 222 per parlare con un consulente di SOStariffe.it

per parlare con un consulente di SOStariffe.it richiedere il servizio Analisi della Bolletta tramite il comparatore per inviare una bolletta in versione digitale a SOStariffe.it che valuterà la tariffa giusta per l’utente

Entrambe le soluzioni sono disponibili in modo gratuito e senza impegno.

Ricordiamo che per poter attivare un nuovo contratto di fornitura è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

dell’intestatario della fornitura il codice PDR (è disponibile nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) della propria fornitura

(è disponibile nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) della propria fornitura le coordinate IBAN del conto corrente (per attivare la domiciliazione bancaria)

del conto corrente (per attivare la domiciliazione bancaria) i dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di cellulare

Prima di andare ad analizzare le offerte migliori, è opportuno sottolineare che:

le tariffe gas del Mercato Libero sono disponibili con attivazione gratuita e senza alcuna spesa iniziale per il cliente

e senza alcuna spesa iniziale per il cliente nel passaggio da un fornitore ad un altro è garantita la continuità dell’erogazione del gas della fornitura

della fornitura dopo aver completato l’attivazione del contratto serviranno alcune settimane per completare l’effettiva attivazione della fornitura ; tutta la procedura viene gestita dal fornitore stesso

; tutta la procedura viene gestita dal fornitore stesso non è necessario cambiare contatore se si cambia fornitore

Le offerte gas più convenienti per chi vive a Roma

Tra le migliori offerte gas del momento, per chi vive a Roma, segnaliamo la tariffa Prezzo Chiaro A2A Gas proposta da A2A Energia. Questa tariffa consente di accedere al prezzo del gas all’ingrosso che viene stabilito in base a quanto indicato dall’indice TTF (uno dei principali indici del mercato all’ingrosso del gas naturale in Europa). Il prezzo del gas seguirà l’andamento dell’indice TTF registrando, quindi, delle variazioni mensili.

Attualmente, il prezzo applicato è pari a 0,884686 €/Smc. Per l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas naturale, il cliente che sceglie l’offerta di A2A Energia dovrà versare un canone mensile di 4 euro, per una spesa annuale di 48 euro. Per il primo anno di fornitura, tale canone viene azzerato. L’offerta Prezzo Chiaro A2A Gas è disponibile tramite attivazione online senza alcun costo iniziale. Per richiedere l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Da notare che A2A Energia propone anche un’offerta a prezzo bloccato per 12 mesi che può rappresentare la scelta giusta per proteggersi da possibili rincari in arrivo nel corso del prossimo futuro per il mercato all’ingrosso. Scegliendo quest’offerta, infatti, il prezzo della materia gas naturale sarà fisso e bloccato per il primo anno di contratto, garantendo una protezione elevata contro i rincari.

L’offerta in questione si chiama A2A Click Gas e prevede l’applicazione di un prezzo di 0,4700 €/Smc a cui si somma un corrispettivo fisso di vendita di 78 euro e un corrispettivo variabile di vendita di 0,008 €/Smc. Per attivare l’offerta in questione è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

Un’altra offerta gas da tenere d’occhio viene proposta da tate, un fornitore che opera prevalentemente online. La proposta del fornitore prevede un prezzo variabile in base all’andamento dell’indice PSV. Attualmente, il prezzo praticato ai clienti che attivano un nuovo contratto di fornitura è di 0,648 €/Smc. Per l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso, tate richiede il pagamento di un contributo mensile, che viene incluso in bolletta, pari a 2,85 euro al mese (quindi 34,20 euro all’anno).

In alternativa, l’offerta è disponibile anche con prezzo fisso per 12 mesi (pari a ben 1 €/Smc). Da notare, in ogni caso, che attivando l’offerta tramite procedura online dal link qui di seguito, si potrà ricevere uno sconto aggiuntivo in bolletta pari a 36 euro che consentirà di ridurre ulteriormente la spesa per la fornitura di gas naturale.

Da segnalare anche la proposta di Iberdrola. Il fornitore mette a disposizione la tariffa EcoChiara Gas che garantisce uno sconto del 2.5% sul prezzo del gas applicato da ARERA ai clienti del mercato tutelato. Da notare che attivando la bolletta digitale, la domiciliazione bancaria e tutti gli altri servizi aggiuntivi proposti da Iberdrola è possibile ottenere ulteriori sconti (del 2.5% per ogni servizio attivato) per minimizzare ulteriormente il costo del gas e aumentare il risparmio.

Tra le offerte gas più convenienti del momento troviamo anche Energia 3.0 Light di Engie. L’offerta in questione è disponibile in due varianti, una con prezzo bloccato per 12 mesi ed un’altra con prezzo bloccato per 24 mesi. Nel primo caso, il prezzo del gas è di 0,5579 €/Smc mentre nel secondo caso viene applicato un prezzo del gas di 0,5629 €/Smc con la garanzia aggiuntiva di poter beneficiare di un anno extra di prezzo bloccato.

L’offerta proposta da Engie può essere abbinata anche ad un’offerta luce, per massimizzare il risparmio, ed è attivabile direttamente online, seguendo la procedura di sottoscrizione disponibile al link qui di sotto. In fase di sottoscrizione sarà possibile scegliere tra la tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi e quella a prezzo bloccato per 24 mesi.

Un’altra offerta molto conveniente da sfruttare oggi per tagliare la bolletta del gas a Roma viene proposta da Eni gas e luce. L’offerta in questione si chiama Link Gas e mette a disposizione una fornitura di gas naturale con prezzo del gas fisso e bloccato per 24 mesi. Scegliendo la bolletta digitale e attivando la domiciliazione bancaria della fornitura, il prezzo applicato sarà pari a 0,60670 €/smc.

Quest’offerta garantisce una protezione contro i possibili rincari del prezzo permettendo di evitare modifiche al costo effettivo del gas per un lungo periodo di tempo. Per attivare l’offerta di Eni gas e luce è sufficiente seguire la procedura di sottoscrizione disponibile al link qui di sotto:

