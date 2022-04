Catalogo Netflix: le serie tv e i film di Aprile 2022

Il mese di aprile 2022 registra l'arrivo di t ante novità per il catalogo di Netflix che si arricchisce con nuovi film e serie TV da guardare comodamente in streaming on demand. Vediamo quali sono le principali novità già arrivate nella prima parte del mese e cosa è in arrivo nel corso della seconda parte di aprile su Netflix.

Ad aprile 2022, come ogni mese, non mancano le novità da scoprire su Netflix con tanti film, serie TV e documentari inediti da scoprire. Come ogni mese, infatti, il catalogo della piattaforma di streaming, accessibile a partire da 7,99 euro al mese, si rinnova con tanti contenuti inediti. Ecco le novità già disponibili o in arrivo su Netflix nel corso del mese di aprile.

Le migliori novità del catalogo di film e serie TV Netflix di aprile 2022

Tra le principali novità del mese di aprile 2022 su Netflix registriamo il debutto di Michela Giraud, la verità, lo giuro!, lo show della comica romana che promette tanto divertimento. Da segnalare anche il debutto della docuserie Senzo: omicidio di una star del calcio che racconta la storia dell’omicidio del calciatore ed eroe nazionale sudafricano Senzo Meyiwa avvenuto nel 2014. Su Netflix, nel corso del mese di aprile, ha fatto il suo debutto anche la seconda stagione di Ultraman, anime che, di certo, conquisterà gli appassionati del genere.

[caption id="attachment_345296" align="aligncenter" width="1280"] Better Call Saul[/caption]

A partire dal 19 aprile, invece, sarà disponibile sulla piattaforma la prima parte della sesta e ultima stagione di Better Call Saul. La serie, spin-off di Breaking Bed, si avvia alla conclusione con un’ultima stagione che promette davvero bene. Da segnalare, inoltre, anche l’arrivo delle prime quattro stagioni di Young Sheldon, spin-off di The Bing Bang Theory, all’interno del catalogo di Netflix. Da notare che dallo scorso 8 aprile è disponibile la quinta stagione di Élite, una delle serie più apprezzate del catalogo della piattaforma.

Sul finire del mese di aprile, a partire dal prossimo 29 di aprile, prenderà il via su Netflix la seconda parte della quarta e ultima stagione di Ozark. Si chiude anche un’altra serie. Sempre dal 29 aprile, infatti, arriverà su Netflix la settima e ultima stagione di Grace & Frankie, serie comica di grande successo. Da segnalare anche l’arrivo di un nuovo prodotto molto interessante. Si tratta di L’Ultimo Bus del Mondo, una serie TV britannica incentrata sul tema dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente che racconta la storia di un gruppo di ragazzi alle prese con pericoli droni.

[caption id="attachment_345295" align="aligncenter" width="1600"] Ozark[/caption]

Per quanto riguarda le novità legate al catalogo di film su Netflix, da inizio aprile è disponibile la produzione originale Nella bolla. Il film, una delle novità più interessanti del mese per la piattaforma, racconta la storia di un gruppo di attori che deve completare le riprese di un film di un popolare franchise durante la pandemia di COVID-19. Tra i protagonisti del film troviamo Karen Gillan e Pedro Pascal. Da segnalare che il catalogo di film disponibili sulla piattaforma si arricchisce in questi giorni anche con Venom: La Furia di Carnage.

Dal prossimo 22 di aprile, invece, sarà disponibile la commedia romantica Ti giro intorno che racconta la storia d’amore tra due teenager. Da segnalare anche il film musicale Battle: Freestyle dedicato al mondo della street dance. Tra i film in arrivo su Netflix, inoltre, segnaliamo I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti che sarà disponibile dal prossimo 27 aprile. Da notare anche il documentario Ritorno allo spazio che racconta la storia di SpaceX e del progetto con cui Elon Musk ha intenzione di rivoluzionare i viaggi spaziali.

Se cercate qualche titolo da recuperare, inoltre, vi segnaliamo la disponibilità di Lara Croft: Tomb Raider, Ovsodo e Taxi Driver che si aggiungono al catalogo della piattaforma. Naturalmente, questa è solo una piccola selezione dei tantissimi contenuti presenti sulla piattaforma. Il catalogo di Netflix è ricchissimo di film e serie TV da guardare in streaming on demand in qualsiasi momento.

La top 10 di Netflix Italia

Se state cercando qualche suggerimento per i contenuti da guardare su Netflix, di seguito vi lasciamo di seguito la Top 10 di Netflix Italia per i film con i contenuti più visti di aprile 2022 sulla piattaforma di streaming:

Blitz Furioza The In Between The Addams Family The Bank Job The 5th Wave Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor The Hateful Eight Blumhouse’s Fantasy Island Forever Out of My League

Qui, invece, c’è la Top 10 delle serie TV più viste su Netflix Italia:

Bridgerton: Season 2 Elite: Season 5 Bridgerton: Season 1 Pretty Little Liars: Season 2 Pretty Little Liars: Season 1 Pretty Little Liars: Season 3 Inventing Anna: Limited Series Pretty Little Liars: Season 4 Queen of the South: Season 5 Pretty Little Liars: Season 5

Qual è il costo di Netflix ad aprile 2022?

Dopo il recente rincaro dei prezzi, Netflix è disponibile con tre diversi piani d’abbonamento in Italia con prezzi compresi tra 7,99 euro e 17,99 euro al mese. Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di scegliere l’opzione migliore per accedere al catalogo della piattaforma di streaming più nota al mondo. Ecco i tre piani d’abbonamento disponibili:

Base : questa versione di Netflix costa 7,99 euro al mese e consente l’accesso da un solo dispositivo per account; la risoluzione dei contenuti è standard (480p)

: questa versione di Netflix costa e consente l’accesso da un solo dispositivo per account; la risoluzione dei contenuti è standard (480p) Standard : la versione intermedia di Netflix costa 12,99 euro al mese e offre contenuti con qualità Full HD (1080p); è possibile accedere con due dispositivi in contemporanea a Netflix scegliendo quest’abbonamento

: la versione intermedia di Netflix costa e offre contenuti con qualità Full HD (1080p); è possibile accedere con due dispositivi in contemporanea a Netflix scegliendo quest’abbonamento Premium: la versione top di Netflix presenta un costo di 17,99 euro al mese e garantisce l’accesso a quattro dispositivi in contemporanea per account e include contenuti in 4K HDR (la massima qualità supportata da Netflix)

Tutte e tre le proposte di abbonamento a Netflix sono disponibili senza vincoli e, quindi, con la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. C’è anche la possibilità di passare da un abbonamento ad un altro in base alle proprie esigenze (il passaggio avviene alla fine del periodo già acquistato, in concomitanza con il rinnovo mensile sucessivo). Da notare che è possibile accedere alla piattaforma tramite qualsiasi dispositivo supportato (Smart TV, smartphone, tablet, computer, console etc.).

L’offerta del mese di aprile 2022 per accedere a Netflix

Oltre alla possibilità di attivare uno degli abbonamenti indicati in precedenza, Netflix è disponibile anche in abbinamento ad altri servizi e con condizioni agevolate. Le opportunità per accedere alla piattaforma a prezzo ridotto sono diverse e alcune di queste sono davvero molto vantaggiose e garantiscono notevoli vantaggi.

Per questo mese di aprile 2022 abbiamo selezionato l’offerta proposta da Sky. La Pay TV propone, infatti, un pacchetto completo comprendente:

Sky TV e Sky Cinema per accedere a tutti i programmi di intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky oltre che a tutti i contenuti dedicati al mondo del cinema dell’offerta Sky; tutti i contenuti sono accessibili anche tramite Sky on Demand e tramite l’app Sky Go

per accedere a tutti i programmi di intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky oltre che a tutti i contenuti dedicati al mondo del cinema dell’offerta Sky; tutti i contenuti sono accessibili anche tramite Sky on Demand e tramite l’app Sky Go Netflix (con piano Standard; per passare al piano Premium è richiesta una spesa extra di 4 euro al mese)

L’offerta combinata Sky e Netflix presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Questa soluzione garantisce un risparmio enorme considerando che solo Netflix ha un costo di 13,99 euro (per il piano Standard) e che il pacchetto Sky TV con Sky Cinema costa, di solito, 24,90 euro. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà a 44,90 euro al mese (senza alcun vincolo di permanenza per il cliente). L’abbonamento a Sky può essere attivato sia nella versione Sky Q via Internet (tutti i canali Sky vengono ricevuti tramite la connessione Internet e senza parabola) che tramite Sky Q via Satellite (con l’installazione della parabola). Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri l’offerta con Sky e Netflix insieme da 19,90 euro al mese »

Le alternative a Netflix: ecco i migliori servizi di streaming da scoprire

Oltre Netflix, il settore dello streaming offre tantissimi altri contenuti. Tra le principali alternative disponibili segnaliamo Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming di Amazon presenta un ricco catalogo di film e serie TV oltre a garantire la possibilità di seguire alcune partite di Champions League in diretta streaming. Per accedere a Prime Video è sufficiente avere a disposizione un abbonamento Amazon Prime, lo stesso utilizzabile per le consegne gratuite su Amazon.

Il costo della sottoscrizione è di 3,99 euro al mese oppure 36 euro all’anno. L’abbonamento è attivabile direttamente online, dal link qui di sotto:

Scopri Prime Video »

Un altro servizio alternativo da considerare è Disney+. La piattaforma di streaming di Disney offre un ricchissimo catalogo di film e serie TV da guardare on demand, rappresentato, per ricchezza e qualità dei contenuti, una delle principali alternative a Netflix. Il servizio ha un costo di 8,99 euro al mese ma è disponibile anche come abbonamento annuale al costo di 89,99 euro con un risparmio di due mensilità sui costi complessivi. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri Disney+ »

