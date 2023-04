Una carta di credito può essere richiesta e attivata anche senza avere una busta paga. Per sapere come fare ecco alcuni consigli, mentre il comparatore di SOStariffe.it mette in evidenza le carte di credito più convenienti ad aprile 2023 .

Una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio sul quale addebitare i pagamenti effettuati con carta stessa. Addebito che avviene solitamente alla metà del mese successivo.

Di fatto ogni volta che si esegue una transazione con una carta di credito, la banca d’appoggio anticipa il denaro speso dal cliente. E questa è la ragione per la quale l’istituto di credito chiede al richiedente della carta delle garanzie di reddito o patrimoniali. Lo scopo è chiaro: la banca vuole assicurarsi di rientrare dei soldi che anticiperà con l’utilizzo della carta di credito.

Carta di credito senza busta paga: ecco come fare per averla

DOMANDE RISPOSTE È possibile avere una carta di credito in assenza di una busta paga? Sì, è possibile, ma occorre avere un flusso costante di denaro sul conto corrente d’appoggio Senza una busta paga, è sempre necessario avere un garante per ottenere una carta di credito? È un’opzione che varia da banca a banca Quali sono le tipologie di rimborso per una carta di credito? Ci sono due tipologie di rimborso: a saldo , in un’unica soluzione

, in un’unica soluzione revolving, cioè a rate

Tra le garanzie che più frequentemente una banca richiede per il rilascio di una carta di credito, c’è la presentazione di una busta paga tradizionale. Ma nel momento in cui il richiedente non abbia una busta paga, è comunque possibile avere una carta di credito? Ed è possibile ottenerla anche nel caso in cui il richiedente non abbia un lavoro subordinato come dipendente?

Per entrambi i quesiti, la risposta è sì. Infatti sono numerose le persone (soprattutto fra i giovani) che, non avendo un contratto di lavoro subordinato da dipendente, non hanno una busta paga classica. Nella medesima situazione si trova però non solo chi ha un contratto di prestazione occasionale, ma anche un libero professionista con partita IVA. In linea generale, in questi casi, per una banca è importante che il richiedente dimostri di:

avere un flusso di denaro costante e continuo sul proprio conto;

costante e continuo sul proprio conto; accreditare dei soldi sul conto magari non mensilmente, ma regolarmente o periodicamente;

riuscire con il saldo del proprio conto corrente d’appoggio a coprire con regolarità i pagamenti effettuati con la carta di credito.

Tuttavia, c’è da osservare che, in assenza di un’entrata regolare o periodica da parte del richiedente della carta, la banca potrebbe chiedere di presentare un garante, cioè una figura terza che soddisfi i requisiti di reddito o patrimoniali necessari per il rilascio della carta stessa e che, nel caso in cui il richiedente non sia in grado di far fronte ai pagamenti addebitati sul conto d’appoggio, provveda lui stesso.

Va anche ricordato che, con il rilascio di una carta di credito, si può scegliere se il rimborso alla banca dei pagamenti effettuati con la carta di credito debba essere:

a saldo (in un’unica soluzione);

(in un’unica soluzione); oppure revolving (a rate).

Carte di credito: le proposte più vantaggiose ad Aprile 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

annuo fido da un minimo di 500 euro a un massimo di 7.800 euro 2 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuale di 12 euro

plafond mensile a partire da 1.500 euro 3 Fineco Card Credit Monofunzione di FinecoBank canone annuale di 19,95 euro

fido di 1.600 euro al mese

Analizziamo qui di seguito le offerte più vantaggiose per una carta di credito ad aprile 2023. Esse sono state selezionate dal comparatore per carte di credito di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che mette a confronto le proposte più convenienti sulla base del rapporto qualità-prezzo.

Per sapere quali siano le proposte da non perdere ad aprile 2023, clicca sul bottone verde qui sotto:

Cartaimpronta One di Webank

Webank propone Cartaimpronta One, una carta di credito con canone gratuito, un fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro, addebito a saldo e appartenente ai circuiti Visa o MasterCard. Cartaimpronta One si caratterizza per:

possibilità di pagare anche tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay;

tecnologia contactless per pagamenti senza PIN per importi sino a 25 euro;

zero costi sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa, maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

3D Secure Code per lo shopping online con autorizzazione SMS e codice E-PIN.

Cartaimpronta One è abbinata al conto corrente online di Webank. Con questo conto, che è a canone gratuito fino al 31 dicembre 2024 per coloro che lo apriranno entro il 10 maggio 2023, si ha una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) con canone gratuito utilizzabile in Italia e all’estero e con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay. Inoltre, il conto corrente Webank include:

prelievo di contante gratis da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni;

ricarica cellulare senza commissioni;

domiciliazione delle utenze senza costi;

pagamenti MAV e RAV gratuiti.

Per conoscere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link:

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Ottimo rapporto qualità/prezzo per la carta di credito Mediolanum Credit Card, perché ha un canone di 12 euro l’anno. Ma questo strumento di pagamento di Banca Mediolanum ha un plafond mensile a partire da 1.500 euro e appartiene ai circuiti Visa o MasterCard. Inoltre, si caratterizza per:

collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay per pagamenti online;

possibilità di essere personalizzata : scegliendo il colore preferito e inserendo una propria fotografia;

: scegliendo il colore preferito e inserendo una propria fotografia; possibilità di rateizzare i pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Banca Mediolanum propone questa carta in abbinamento a SelfyConto, conto corrente online sempre a canone zero per gli under 30. Per coloro che invece hanno più di 30 anni è a zero spese solo per il primo anno, poi scatta un costo di 3,75 euro al mese, con però la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di azzerarlo con la sottoscrizione di un prestito, o un mutuo, o una polizza assicurativa, oppure avendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro. L’apertura del conto è più veloce con lo SPID. Altre caratteristiche di SelfyConto sono:

carta di debito a canone gratuito;

domiciliazione delle bollette gratuita;

bonifici online senza commissioni;

prelievi bancomat da altra banca gratuiti;

possibilità di trading online con 24 mercati nel mondo.

Infine, aprendo SelfyConto, si può ottenere un rendimento del 4% lordo sulle somme vincolate per 6 mesi. L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

è valida fino al 30 aprile 2023;

è riservata ai nuovi clienti di SelfyConto che, in qualità di primi intestatari, accrediteranno lo stipendio entro il 10 luglio 2023;

entro il 10 luglio 2023; richiederanno entro, la stessa data, la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi;

la somma minima è di 100 euro.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di Banca Mediolanum, vai al link di seguito:

Fineco Card Credit Monofunzione di FinecoBank

Fineco Card Credit Monofunzione, con canone annuo di 19,95 euro (incluse le spese di spedizione), è una soluzione vantaggiosa proposta da FinecoBank. Questa carta di credito ha un fido di 1.600 euro al mese, offre la possibilità di prelevare contanti fino a un massimo di 500 euro al giorno (massimo 3 al giorno) presso ATM in Italia e all’estero. Mentre la modalità di rimborso è a scelta del cliente e può essere:

a saldo;

opzione revolving;

oppure opzione PagoFacile.

Fineco Card Credit Monofunzione si appoggia al conto corrente online di FinecoBank che è a canone gratuito per 12 mesi con apertura entro il 30 giugno 2023. Poi il canone è di 3,95 euro al mese. Tuttavia, c’è la possibilità di azzerarlo con una serie di promozioni proposte dalla banca.

Inoltre il conto di FinecoBank ha le seguenti caratteristiche:

carta di debito Fineco Card Debit con canone annuo di 9,95 euro (più la spedizione a domicilio 2,25 euro);

con canone annuo di 9,95 euro (più la spedizione a domicilio 2,25 euro); prelievo gratuito superiore a 99 euro dagli ATM in Italia su circuito Bancomat;

maxi prelievo gratuito su circuito Bancomat (fino a 3.000 euro giorno), ma il servizio è disponibile presso tutti gli ATM evoluti UniCredit;

pagamento online di MAV, RAV e pagamento tasse F24 gratis;

bonifico SEPA senza commissioni;

ricariche telefoniche gratuite.

Per una panoramica dell’offerta di FinecoBank, ecco il link di riferimento:

