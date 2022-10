Cambio operatore da TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e altri provider: le offerte di Ottobre 2022

Scopri le offerte per il cambio operatore a ottobre. Si possono avere minuti illimitati e fino a 200 GB in 4G o a 120 GB in 5G. Ecco le migliori tariffe del mese

Si dice che chi abbandona la vecchia strada per quella nuova sa quel che perde ma non sa quel che trova. Per questo tanti utenti di telefonia mobile sono restii al cambio operatore. In realtà spesso lasciare il proprio gestore permette di ottenere offerte a condizioni decisamente migliori senza troppe rinunce. Le tariffe sono tante e tutte diverse tra loro. Per aiutarvi nella scelta ecco descritte nel dettaglio le più convenienti di questo mese.

Cambio operatore: le migliori offerte di ottobre 2022

Le offerte più convenienti di ottobre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 5 Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 9 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 10 Creami WOW 150 GB di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 11 Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro

Per chi effettua il cambio operatore ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione. Per mantenere il proprio numero di telefono basta richiedere la portabilità al nuovo gestore, che viene effettuata gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. I grandi marchi non pongono particolari vincoli in base all’operatore di provenienza, ad eccezione per le offerte che rientrano nella categoria operator attack. I brand low cost invece per la maggior parte con il cambio operatore obbligano l’utente alla portabilità e riservano le loro tariffe più economiche a chi arriva da altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Per navigare in 5G serve non solo un’offerta compatibile ma con le reti di ultima generazione ma anche adeguata copertura e uno smartphone supportato.

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G (60 minuti e 1 GB in roaming in Ue) a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. La prima ricarica è gratuita. Si può passare a un”offerta inferiore superiore quando si vuole senza costi aggiuntivi e non ci sono vincoli.

L’operatore ad ogni rinnovo regala 50 elicoin, ovvero le monete digitali da spendere per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisum. In futuro potranno essere utilizzate anche per acquistare bonus in ricarica. Con Run With Me si possono raccogliere 10 elicoin per ogni chilometro percorso fino al massimo di 1.500 elicoin. L’app Elisium offre accesso a esperienze unica con i propri idoli come Carlo Cracco, virtual masterclass con personaggi di successo come Marvin Vettori e altri contenuti come corsi, interviste, etc. Nella tariffa è incluse anche la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda.

Attiva Entry di Elimobile »

2. Very 4,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps (4,6 GB in roaming in Ue) a 1,99 euro per un mese con attivazione entro il 27/10/22, poi 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta è disponibile per chi effettua il cambio operatore da Iliad o alcuni operatori virtuali (Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri) con portabilità.

E’ possibile recedere dal piano senza penali data l’assenza di vincoli o costi nascosti. Very blocca la navigazione quando si consumano tutti i Giga inclusi nel piano ma permette di farl ripartire in ogni momento allo stesso prezzo di sempre con il servizio Rinnova ora dall’app Very. L’operatore poi blocca in automatico i servizi a sovrapprezzo e permette di passare gratuitamente a un’altra offerta senza costi aggiuntivi dall’app Very o chiamando il 1929.

Attiva Very 4,99 »

3. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ (4,6 GB in roaming in Ue) a 5,98 euro al mese per sempre. Si paga con carta di credito dei circuiti Mastercard e Visa o Paypal ed è possibile passare a un’altra tariffa quando si vuole senza costi aggiuntivi o vincoli. Il piano include anche segreteria telefonica e controllo dei costi personalizzati.

Spusu include Giga di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati inclusi e con Riserva dati permette di trasformare i minuti, SMS e GB non consumati nel mese in Megabyte aggiuntivi che non hanno scadenza e diventano fruibili a partire dal successivo rinnovo.

Confronta le offerte di Spusu »

4. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps (5 GB in roaming in Ue) a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. Al prezzo si aggiunge l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi effettua il cambio operatore da Iliad o alcuni operatori virtuali (Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri) con portabilità.

Grazie a Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare gratis questa offerta per 30 giorni, conclusi i quali si può scegliere se continuare con l’operatore low costo o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic. ho. Mobile blocca la navigazione quando si esauriscono i Giga inclusi nelle sue tariffe ma permette di far ripartire il piano in ogni momento e allo stesso prezzo di sempre utilizzabile il servizio Riparti dall’Area Personale sul sito o dall’app ho.

Attiva ho. 5,99 »

5. Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps (5 GB in roaming in Ue) a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi effettua il cambio operatore da Iliad o alcuni operatori virtuali (Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri) con portabilità

Attiva Kena 100GB Promo Online »

6. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G (8 GB in roaming in Ue) a 7,95 euro al mese. Attivazione SIM gratuita acquistandola online, altrimenti 10 euro. Abbinando questa offerta a una delle tariffe per la fibra ottica dell’operatore si ha uno sconto di 3 euro al mese per la rete fissa. La promozione include anche i corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali maggiormente richieste dal mercato del lavoro

Attiva Fastweb Mobile »

7. Giga 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download (9 GB in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. E’ possibile recedere da questa offerta in ogni momento senza penali o costi per la disattivazione della linea. Data l’assenza di rimodulazioni la composizione del piano resterà la stessa per sempre.

Attivando Giga 120 con pagamento automatico avete un sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. L’operatore con la sua IliadBox permette di avere una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate da fisso verso tutti in Italia e 60 destinazioni all’estero, modem Iliad Box con Wi-Fi 6 in comodato d’uso e attivazione inclusa a 19,99 euro al mese per sempre. E’ previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum.

Attiva Giga 120 di Iliad »

8. Vodafone Silver di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro a mese e prezzo bloccato per 24 mesi. L’attivazione è gratuita. L’offerta si può attivare solo online per chi effettua il cambio operatore da Iliad o alcuni operatori virtuali (Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri) con portabilità.

Con Smart Pay si addebita in automatico il costo del piano su conto corrente o carta di credito. Il vantaggio è quello di dimenticarsi delle ricariche manuali ma anche quello di avere un surplus di Giga e uno sconto sul prezzo mensile. Inoltre con Smart Pay avete tutti i vantaggi di Vodafone Club come buoni carburante nei distributori Q8 e per gli acquisti su Amazon.it, Everli, Carrefour.it, Booking.com e YOOX.COM.

Confronta le offerte di Vodafone »

9. TIM WONDER Six di TIM con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (utilizzabili anche in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese. L’offerta si può attivare solo online per chi effettua il cambio operatore da Iliad o alcuni operatori virtuali (Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri) con portabilità. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se attivate questa offerta ma siete già clienti di TIM per la rete fissa potete avere Giga illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM di TIM anche non intestate al titolare della connessione di casa) con TIM Unica. La promozione riservata ai clienti per fisso e mobile è gratuita e resta attiva fino a quando la linea domestica non viene disattivata. Nel pacchetto sono compresi anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per l’offerta mobile, secondo SIM con le offerte TIM 5G Power a prezzo ridotto e 10 badge extra per giocare su Party Collection e vincere con TIM Party un volo a Los Angeles o Las Vegas. Il pagamento con TIM Unica avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Attiva TIM Wonder Six »

10. Creami WOW 150 GB di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps (8,19 GB in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandola online.

Per poter utilizzare l’offerta si deve disporre di sufficiente credito, altrimenti viene applicata la tariffa giornaliera di 18 cent al minuto per le chiamate, SMS a 12 cent e navigazione a 3,5 euro al giorno per 400 MB alla prima connessione. Dal 24/10/22 la tariffa per la navigazione passa a 2 euro al giorno per 500 MB alla prima connessione e sarà possibile bloccarla inviando un SMS gratuito al 4071160 con testo “SI BLOCCO” o chiamando il 160. Dal 6/11/22 si potrà anche bloccarla dall’app Postepay.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

11. Di Più Full 5G di WindTre con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G (13,7 GB in roaming in Ue) a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. Con Easy Pay si addebita automaticamente il costo del piano su carta di credito o conto corrente e si ottiene il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo.

WindTre in tutte le sue offerte include anche navigazione con Priority Pass e il blocco dei servizi a sovrapprezzo come suonerie, sfondi e altro, oltre alla possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese. Questa particolare tariffe include anche uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB. L’operatore permette poi di provarla gratis per un periodi di 31 giorni, conclusi i quali si può scegliere se continuare con l’offerta pagando i costi di previsti o recedere senza penali.

Confronta le offerte di WindTre »