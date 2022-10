Carte di credito prepagate con Iban senza conto corrente: le alternative di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte prepagata con IBAN sono ricaricabili e sono una soluzione di pagamento conveniente e sempre più utilizzata. Soprattutto tra i giovani. Possono sostituire il conto corrente, dato che garantiscono la stessa operabilità quotidiana. Con in più il vantaggio di essere o a zero spese o di avere costi molto bassi. Una serie di benefici che contribuiscono a rendere questo strumento di pagamento sempre più diffuso in Italia.

Per individuare le migliori offerte di ottobre 2022 disponibili sul mercato bancario, c’è il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che ha messo a confronto una serie di proposte e trovato le più economiche.

Carte prepagate con IBAN, le migliori soluzioni di Ottobre 2022

Vediamo qui di seguito le due offerte più vantaggiose di carte prepagate dotate di codice IBAN e disponibili attualmente sul mercato bancario.

Carta Prepagata Maxi di Banca Widiba

Con codice IBAN, la Carta Prepagata Maxi offerta da Banca Widiba – acronimo delle tre parole inglesi Wise, Dialog e Banking — è una delle più vantaggiose di ottobre 2022. Con canone annuo di 10 euro e appartenenza al circuito Visa, questa carta ricaricabile proposta della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi ha le seguenti caratteristiche:

10.000 euro di massimale di pagamento giornaliero;

di massimale di pagamento giornaliero; 1.000 euro di massimale di prelievo di contante giornaliero;

di massimale di prelievo di contante giornaliero; pagamenti contactless e mobile;

collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

ricariche online gratis;

notifiche via SMS ed email a ogni pagamento;

prelievo di contante presso gli sportelli Bancomat del gruppo MPS gratuito.

Con l’app della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi è anche possibile avvalersi di:

locator per trovare gli ATM e le filiali più vicine;

lista movimenti e saldo della carta anche da app.

Questa carta prepagata può essere richiesta dai clienti titolari di conto corrente Widiba: Banca Widiba proposte ai risparmiatori il conto online Widiba Start che, per chi lo aprisse entro il 2 novembre, offre i seguenti servizi:

canone gratuito per il primo anno e possibilità di azzerare il canone di 3 euro al mese dal secondo anno in avanti rispettando alcune condizioni;

e possibilità di azzerare il canone di 3 euro al mese dal secondo anno in avanti rispettando alcune condizioni; carta di debito senza costi , sia in versione fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay;

, sia in versione fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay; bonifici ordinari online senza commissioni verso 36 Paesi dell’area SEPA;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

casella PEC di 1 Giga e firma gigitale gratis fino a quando si è clienti della banca;

servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online;

per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online; prelievo gratuito senza commissioni in area Euro per importi superiori a 100 euro da sportello ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

deposito titolo gratuito.

Come detto, il conto Widiba Start è a zero spese per i primi 12 mesi. Dal secondo anno invece i titolari del conto pagheranno un canone di 3 euro al mese. Si tratta però di una spesa azzerabile, grazie a una serie di promozioni offerta da Banca Widiba. Ecco com’è possibile risparmiare sul canone di tenuta del conto:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito: fondi, polizze, Sicav (Società di investimento a capitale variabile);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito: fondi, polizze, Sicav (Società di investimento a capitale variabile); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato: obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF (Exchange-traded fund) e strumenti finanziari ETC (Exchange-traded commodities).

Per conoscere nei dettagli l’offerta di Banca Widiba segue il link qui sotto:

Scopri conto Widiba »

Genius Card di UniCredit

Genius Card è la carta prepagata nominativa ricaricabile con IBAN di UniCredit. Il suo costo di emissione è di 5 euro, mentre il canone mensile è di 2 euro. Se invece si hanno meno di 30 anni, il canone mensile è azzerato. L’importo massimo del plafond della Genius Card è pari a 50.000 euro. Per quel che riguarda il prelievo di contanti agli sportelli ATM il limite massimo giornaliero è fissato a 750 euro prelevabili anche in una singola operazione. Dotata di tecnologia contactless, è una carta che è possibile utilizzare sia nei negozi di tutto il mondo sia per gli acquisti online (anche da smartphone con collegamento ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e BANCOMAT Pay), così come in modalità PagOnline e nei negozi convenzionati con il circuito Mastercard;

Con il codice IBAN fornito al momento dell’emissione e per mezzo del servizio di Banca Multicanale (incluso), con Genius Card è possibile eseguire le seguenti operazioni:

effettuare e ricevere bonifici SEPA (anche tramite il Servizio di Banca Multicanale);

(anche tramite il Servizio di Banca Multicanale); prelevare contante agli sportelli automatici (ATM) di UniCredit in Italia;

agli sportelli automatici (ATM) di UniCredit in Italia; domiciliare le utenze;

effettuare pagamenti di tasse universitarie, MAV, RAV e REP nonché di utenze di società convenzionate con la banca.

Ma come può essere ricaricata questa carta prepagata? Genius Card può essere ricaricata:

in contanti, nelle filiali e presso tutti gli sportelli automatici;

presso gli (ATM) di UniCredit in Italia abilitati ad effettuare l’operazione;

con addebito in conto corrente presso le filiali di UniCredit in Italia;

con bonifico SEPA;

con carta di debito emessa da UniCredit in Italia;

mediante il Servizio di Banca Multicanale (compresa l’App Mobile Banking, Banca via Internet e Banca via telefono);

nei punti vendita Mooney.

Inoltre grazie all’App Mobile Banking e al servizio Banca via Internet (entrambi inclusi nell’offerta) è possibile controllare i movimenti delle proprie spese; così come, in caso di furto o smarrimento, è possibile bloccarla autonomamente.

Per richiedere Genius Card è fondamentale essere maggiorenni e residenti in Italia. Inoltre bisogna ricordare che essa può essere emessa soltanto ai nuovi clienti UniCredit che:

desiderano avere una carta prepagata che consenta di effettuare prelievi di contante e pagamenti con la massima semplicità senza avere il conto corrente;

con la massima semplicità senza avere il conto corrente; hanno già un conto corrente e desiderano un secondo prodotto semplice e conveniente per la gestione delle loro spese quotidiane.

Con questa carta è disponibile, infatti, il conto corrente online a zero spese per sempre My Genius Green. Unicredit offre quest conto a canone annuo gratuito che include anche:

una carta di debito internazionale MyOne (in versione fisica in materiale ecosostenibile e in versione digitale con collegamento ai principali wallet);

(in versione fisica in materiale ecosostenibile e in versione digitale con collegamento ai principali wallet); possibilità di eseguire bonifici ordinari e giroconti gratuitamente.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit, segui il link:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Carta di debito BBVA: flessibilità e sicurezza di una prepagata

NOME DELLA CARTA DETTAGLI Carta di debito BBVA canone annuale di gestione gratuito

limite giornaliero di prelievo 600 euro

limite mensile di prelievo 5 .000 euro

2.000 euro limite giornaliero di spesa

prelievo con importo pari o superiore a 100 euro gratuito

È una carta di debito, ma è uno strumento di pagamento sicuro come una carta prepagata: è la soluzione proposta da BBVA. Questa carta, che è inclusa nel conto corrente online della Banca multinazionale spagnola, è gratuita ed è disponibile sia in formato fisico o digitale, con codice CVV Dinamico (disponibile tramite app) per una maggiore sicurezza delle transazioni. Così come non ci sono numeri stampati sulla carta stessa. La versione fisica è in PVC riciclato, mentre la versione digitale è collegabile ai principali wallet: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Appartenente al circuito MasterCard, la carta di debito di BBVA ha le seguenti caratteristiche:

600 euro di limite giornaliero di prelievo presso gli sportelli automatici, con possibilità di aumentarlo, attraverso la App e l’area riservata web BBVA, fino a un massimo di 1.000 euro;

di limite giornaliero di prelievo presso gli sportelli automatici, con possibilità di aumentarlo, attraverso la App e l’area riservata web BBVA, fino a un massimo di 1.000 euro; 2.000 euro di limite giornaliero di spesa;

di limite giornaliero di spesa; 5.000 euro di limite mensile di prelievo presso gli sportelli automatici;

di limite mensile di prelievo presso gli sportelli automatici; funzione On/Off per abilitare o disabilitare l’utilizzo della carta;

notifiche relative ai movimenti della carta per controllare le spese;

operazioni illimitate di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro del circuito Mastercard;

di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro del circuito Mastercard; zero commissioni per prelievi per importi pari o superiori a 100 euro (per importi inferiori si applicherà una commissione di 2 euro);

(per importi inferiori si applicherà una commissione di 2 euro); nessuna commissione per gli acquisti in valuta straniera;

assicurazione antifurto agli sportelli ATM.

Oltre che sicura, la carta di debito di BBVA è flessibile come una carta di credito perché permette di fare acquisti e di rateizzare i pagamenti grazie al servizio Pay&Plan. Infatti, dopo aver fatto un acquisto, si può scegliere se pagare a rate l’importo delle spese con l’etichetta “rateizzabile”. Questo servizio è:

conveniente perché è possibile pagare in 3, 5 o 10 rate mensili , a partire da 0,50 euro;

, a partire da 0,50 euro; comodo poiché è possibile rateizzare gli acquisti realizzati durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget come si vuole;

senza impegno, dato che si può cancellare la rateizzazione quando si vuole, senza costi né commissioni.

Per saperne di più sull’offerta di BBVA, clicca il link qui sotto:

Scopri il conto BBVA »