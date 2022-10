La miglior offerta Internet casa di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per chi non si accontenta di una normale connessione alla Rete, ma desidera Internet casa illimitato, vuol navigare alla massima velocità e cerca una stabilità di connessione. Per chi insegue il top delle performance, assicurate dalla fibra ottica o dalla tecnologia FWA, e vuol abbinare anche il servizio voce con chiamate illimitate o a consumo a seconda dell’offerta scelta. La domanda che spesso si pone è: come trovare la soluzione più vantaggiosa?

Per orientarsi fra le numerose proposte attualmente disponibili sul mercato delle telecomunicazioni, un aiuto arriva dal comparatore internet casa di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito consultabile anche tramite l‘App di SOStariffe.it (nelle versioni per Android e iOS) che ha trovato le migliori offerte di ottobre 2022.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE DI INTERNET CASA »

Fibra ottica: le offerte più economiche di Ottobre 2022

OPERATORE E OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Fastweb NexxT Casa + Plenitude da 18,95 euro al mese per 2 anni, poi 25,95 euro al mese nessun vincolo contrattuale

velocità fino a 2.5 Giga

chiamate illimitate

lo sconto è disponibile attivando le forniture luce e gas con Plenitude 2 Illumia Wifi 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese nessun vincolo contrattuale

chiamate non incluse

velocità fino a 1 Giga 3 TIM Wi-Fi Special Young 21,90 euro al mese prezzo fisso attivazione gratuita

modem a 5 euro al mese per 48 mesi

chiamate a 0.19 €/min verso fissi e mobili

velocità fino a 1 Giga

Le prestazioni offerte dalla fibra ottica e le tariffe più economiche sono gli elementi che contraddistinguono le 3 offerte qui di seguito analizzate e individuate grazie a SOStariffe.it.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Per l’eccellente rapporto qualità del servizio/prezzo, l’offerta combinata Fastweb Nexxt Casa + Plenitude è in cima alla graduatoria delle migliori offerte di ottobre 2022. Con questa promozione è possibile navigare alla massima velocità grazie alla fibra ultraveloce di Fastweb e avere anche la fornitura di luce o gas (o tutte e due) con Plenitude, la società di Eni che unisce rinnovabili, retail e mobilità elettrica.

A rendere questa soluzione una delle più convenienti è il prezzo: fibra ultraveloce, con chiamate illimitate più l’offerta energia Plenitude in promozione, con Internet Box e attivazione inclusi, al costo di 18,95 euro al mese per 24 mesi, poi a 25,95 euro al mese.

Con quest’offerta, come detto, è possibile risparmiare sull’energia grazie a Plenitude:

per gas e luce 6 euro al mese per 24 mesi, con un risparmio totale di 144 euro;

al mese per 24 mesi, con un risparmio totale di 144 euro; per il solo gas 3 euro al mese per 24 mesi per un totale di 72 euro;

al mese per 24 mesi per un totale di 72 euro; per la sola luce 3 euro al mese per 24 mesi per complessivi 72 euro.

Oltre che per essere economica, la soluzione Fastweb Nexxt Casa + Plenitude si contraddistingue per:

fibra ultraveloce FTTH con velocità di navigazione fino a 2,5 Gigabit in download e 300 Megabit in upload;

e 300 Megabit in upload; chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata ;

e ; navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware;

funzione di Parental Control.

Per scoprire tutti i dettagli sull’offerta Fastweb Nexxt Casa + Plenitude segui il link qui sotto:

SCOPRI FASTWEB NEXXT CASA »

Illumia Wifi

Prezzo conveniente e velocità elevata: se si è a caccia di un’offerta vantaggiosa per avere Internet casa a ottobre 2022, la soluzione proposta da Illumia Wifi è tra le più appetibili sul mercato delle telecomunicazioni.

A cominciare dal costo: 19,99 euro al mese per un anno (poi 26,99 euro al mese) attivandola online. Per passare poi alla performance della navigazione con velocità di download fino a 1Gbps e 300 Mbps in upload su rete FTTH, che consente un accesso alla Rete dalla propria casa alla massima velocità e con una connessione stabile.

L’offerta Illumia Wifi, senza chiamate incluse, si caratterizza anche per:

modem ZTE H3140 gratuito per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura;

nessun vincolo di durata;

la possibilità di disdetta senza pagare alcuna penale.

Il contributo di attivazione è gratuito per i clienti Illumia per luce e/o gas, altrimenti si pagano 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Per saperne di più dettagli dell’offerta proposta da Illumia Wifi, clicca qui sotto:

SCOPRI ILLUMIA WIFI »

TIM Wi-Fi Special Young

In nome del risparmio c’è anche l’offerta Tim Wi-Fi Special Young, al costo di 21,90 euro al mese. Con attivazione gratuita, Telecom Italia propone questa soluzione per i clienti in età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Fra i punti di forza di questa promozione, ci sono anche:

internet illimitato;

con fibra massima velocità fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi), 1 Gbps

in upload e una latenza stimata di 6 millisecondi;

(suddivisi tra porte Ethernet e WiFi), e una latenza stimata di chiamate a consumo a 0,19 euro al minuto verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; Amazon Prime per 6 mesi, al termine dei quali l’abbonamento si disattiverà automaticamente;

Galaxy Tab A8 a 6 euro al mese per 30 mesi e 50 euro alla consegna del prodotto;

assistenza è gratuita tramite il servizio clienti 187.

Le prestazioni ottimali della navigazione sono garantite dal modem TIM HUB+ in caso di tecnologia FTTCAB/E o ADSL oppure dal modem TIM HUB+ Executive in caso di tecnologia FTTH (opzionale) al costo di 240 euro rateizzati in 48 rate mensili da 5 euro. In caso di recesso prima dei 48 mesi saranno dovute le rate mancanti del modem TIM oppure sarà possibile restituire il modem integro e funzionante a TIM senza pagare le rate residue.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta TIM Wi-Fi Special Young:

SCOPRI TIM WIFI SPECIAL YOUNG »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Internet casa wireless: le offerte più vantaggiose di Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Linkem Promo Easy 19,90 euro al mese per un anno, poi 24,90 euro al mese modem gratuito

velocità fino a 100 Mbps

chiamate illimitate 2 Fastweb Casa Light FWA 19,90 euro mese (prezzo fisso) modem gratuito

velocità fino a 1 giga

chiamate non incluse 3 TIM WiFi Power FWA 24,90 euro al mese (prezzo fisso) velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

chiamate a consumo a 0,19 euro al minuto

modem al costo di 5 euro al mese in 48 rate

Internet casa WiFi per mezzo della tecnologia FWA, che sfrutta le onde radio per la connessione internet a banda larga o ultra larga, nei luoghi dove non è possibile il passaggio della fibra ottica, per motivi tecnici o naturali, consente comunque delle ottime performance di navigazione in termini di velocità e stabilità di connessione. Ecco quali sono le proposte selezione da SOStariffe.it in quanto più convenienti.

Linkem Promo Easy

Il costo è conveniente: 19,90 euro al mese per il primo anno, poi 24,90 euro al mese. La velocità di navigazione è ottima: fino a 100 Mbps. E se a questi due vantaggi si sommano anche le chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali senza nessuno costo aggiuntivo, con tecnologia VoIP, ecco illustrati quali sono i tre ingredienti che rendono l’offerta Linkem Promo Easy un magnete del risparmio per chi è alla ricerca di una soluzione Internet più voce.

Questa promozione di Linkem permette di avere anche l’Assistenza Prime che include:

supporto tecnico specializzato;

assistenza continuativa sull’apparato di connessione.

Inoltre è possibile avere l’apparato in comodato d’uso gratuito e avere l’installazione rapida, così da disporre di Internet casa senza limiti in pochi giorni. E ancora:

risparmiare 60 euro il primo anno;

il primo anno; risparmiare sul contributo iniziale di attivazione: 48 euro, anziché 100 euro, suddiviso in 12 fatture.

Per saperne di più sull’offerta Linkem Promo Easy clicca il link di seguito:

SCOPRI LINKEM PROMO EASY »

Fastweb Casa Light FWA

Un’altra offerta vantaggiosa è quella di Fastweb Casa Light FWA che mette a disposizione Internet casa al costo di 19,95 euro al mese a prezzo fisso, con un costo di attivazione di 2 euro al mese per 20 mesi. Questa proposta consente una navigazione senza limiti fino a 1 Gbps al secondo in download.

Con l’installazione semplice e rapida di una piccola antenna inclusa, Fastweb Casa Light FWA non ha alcun vincolo contrattuale e offre anche:

modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

corsi della Fastweb Digital Academy gratis (la scuola delle professioni digitali dove apprendere le competenze più richieste dal mercato del lavoro);

navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware e la funzione di Parental Control.

Inoltre quest’offerta consente di aggiungere una SIM Fastweb con minuti illimitati e almeno 50 Gigabyte al mese a partire da 5,95 euro al mese, con anche il servizo di portabilità del numero.

Per conoscere maggiori informazioni sull’offerta Fastweb Casa Light FWA, segui il link:

SCOPRI FASTWEB CASA LIGHT FWA »

TIM WiFi Power FWA

Come terza miglior offerta di ottobre 2022 nel segmento Internet casa wireless, c’è TIM WiFi Power FWA al costo di 24,90 euro al mese (prezzo fisso), con attivazione gratuita.

Questa proposta assicura anche:

velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in base alla verifica di copertura FWA disponibile;

e 50 Mbps in upload in base alla verifica di copertura FWA disponibile; chiamate a consumo verso tutti i fissi e mobili nazionali a 19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto;

di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto; possibilità di attivare anche l’opzione VOCE a 2 euro al mese in più, anziché 5 euro al mese, si hanno le chiamate illimitate da casa, verso tutte le numerazioni.

A seconda della copertura e disponibilità FWA è possibile avere una soluzione di tipo Indoor con Modem autoinstallante o una soluzione di tipo Outdoor con antenna esterna. La soluzione outdoor non include il modem, pertanto il cliente può dotarsi di un modem proprio (compatibile con le caratteristiche dell’offerta TIM WiFi Power FWA e che il cliente dovrà collegare all’antenna esterna FWA e configurare a sua cura e spese) oppure può acquistare il Modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro (rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese) con intervento del tecnico gratuito.

Per conoscere nei particolari quest’offerta, clicca sul link sottostante:

SCOPRI TIM WIFI POWER FWA »