Sky TV, Sky Cinema e Netflix in offerta da 19,90 euro, anche con Sky Glass

La settimana prende il via con un'offerta davvero imperdibile per chi valuta la possibilità di attivare un nuovo abbonamento a Sky. La Pay TV, infatti, propone un bundle unico comprendente Sky TV, Netflix e Sky Cinema al prezzo scontato di 19,90 euro al mese (anziché 44,90 euro al mese). Per tutti i nuovi clienti, inoltre, è possibile aggiungere all'offerta anche Sky Glass , il nuovo TV realizzato direttamente da Sky che punta ad offrire un'esperienza di intrattenimento domestico davvero unica. Ecco tutti i dettagli sull'offerta:

C’è tempo fino al prossimo 23 di ottobre per sfruttare la nuova offerta Special Week di Sky. La promozione in corso, riservata a tutti i nuovi clienti Sky ed anche ai già clienti Sky che non hanno ancora attivato un’offerta Sky Smart, permette di accedere al bundle con Sky TV, Netflix e Sky Cinema ad un prezzo super conveniente. Da notare, inoltre, che c’è anche la possibilità di aggiungere Sky Glass, il nuovo TV di Sky, con condizioni agevolate. Ecco i dettagli completi della nuova promozione valida per tutta la settimana:

Sky TV, Sky Cinema e Netflix: un unico pacchetto in offerta a 19,90 euro al mese con possibilità di aggiungere Sky Glass

OFFERTA CONTENUTI Sky Special Week Sky TV

Sky Cinema con Paramount+

Netflix (piano Base)

Sky Go

da 19,90 euro al mese per 18 mesi

La nuova offerta Sky è davvero interessante. La Pay TV propone, infatti, il bundle composto da:

Sky TV con la possibilità di accedere a tutto l’intrattenimento di Sky con gli show e le serie TV incluse in catalogo

con la possibilità di accedere a tutto l’intrattenimento di Sky con gli show e le serie TV incluse in catalogo Sky Cinema con tutti i canali Cinema e una ricca offerta on demand

con tutti i canali Cinema e una ricca offerta on demand accesso completo a tutti i contenuti di Paramount+ , nuovo servizio di streaming dal valore di 7,99 euro incluso senza costi aggiuntivi nel pacchetto Sky Cinema

, nuovo servizio di streaming dal valore di 7,99 euro incluso senza costi aggiuntivi nel pacchetto Sky Cinema accesso completo a Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (contenuti in Full HD e 2 dispositivi in contemporanea a 4 euro in più) o al piano Premium (contenuti in 4K e 4 dispositivi in contemporanea a 8 euro in più)

con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (contenuti in Full HD e 2 dispositivi in contemporanea a 4 euro in più) o al piano Premium (contenuti in 4K e 4 dispositivi in contemporanea a 8 euro in più) Sky Go

possibilità di aggiungere Sky Sport (+16 euro), Sky Calcio (+5 euro) e Sky Kids (+5 euro) per completare ulteriormente il proprio abbonamento

(+16 euro), (+5 euro) e (+5 euro) per completare ulteriormente il proprio abbonamento Sky Q via Internet con un costo di attivazione di 9 euro una tantum che comprende anche la consegna del decoder Sky Q

L’offerta così composta presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, non ci saranno vincoli di alcun tipo. Al termine dell’offerta sarà possibile, infatti, interrompere l’abbonamento o passare ad una nuova offerta Sky Smart, scegliendo tra le opzioni disponibili al momento.

C’è anche la possibilità di arricchire l’abbonamento con Sky Glass, il TV lanciato da Sky nelle scorse settimane. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra tre diverse versioni di Sky Glass:

Sky Glass da 43 pollici disponibile con un anticipo di 25 euro e 48 rate da 11,90 euro al mese

disponibile con un anticipo di 25 euro e 48 rate da 11,90 euro al mese Sky Glass da 55 pollici disponibile con un anticipo di 35 euro e 48 rate da 17,90 euro al mese

disponibile con un anticipo di 35 euro e 48 rate da 17,90 euro al mese Sky Glass da 65 pollici disponibile con un anticipo di 45 euro e 48 rate da 23,90 euro al mese

Attivare la nuova offerta Sky è semplicissimo. C’è tempo fino al 23 ottobre per scegliere la nuova promozione. Per richiedere l’offerta è sufficiente cliccare sul link che trovate qui di seguito, in modo da raggiungere la pagina dedicata del sito Sky. A questo punto è possibile scegliere di attivare l’offerta online, eventualmente scegliendo di aggiungere anche Sky Glass, oppure richiedere un contatto telefonico, per completare l’attivazione online.

Se, invece, siete indecisi in merito all’offerta da attivare, potete ripiegare sulla promozione Prova Sky Q che consente di provare per 30 giorni al costo di 9 euro una tantum l’intera offerta Sky. La promozione consente, infatti, l’accesso a tutti i pacchetti (ed a Netflix) con la possibilità di scegliere, alla fine dei 30 giorni inclusi, se e quale abbonamento attivare. Non ci sono vincoli. Il cliente non sarà obbligato ad attivare una nuova offerta con Sky. Maggiori dettagli al link qui di seguito:

Le caratteristiche di Sky Glass

Sky Glass rappresenta un valore aggiunto all’offerta di Sky e può completare la promozione, garantendo diversi vantaggi aggiuntivi per il cliente. Si tratta di un TV con tecnologia Quantum Dot che consente di accedere ai contenuti dell’abbonamento con un’elevata qualità dell’immagine, oltre che con una risoluzione 4K. Il TV proposto da Sky è disponibile in tre diverse misure (44, 55 e 65 pollici di diagonale).

Per adattarsi al meglio all’arredamento di casa, Sky Glass è disponibile in cinque diverse colorazioni per la scocca con il cliente che può scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze. Tutte le versioni di Sky Glass possono contare sei speaker integrati con potenza audio fino a 215 W. Il pannello Quantum Dot offre, inoltre, l’accesso ad un’esperienza HDR completa con certificazioni Dolby Vision, HDR10, HLG.