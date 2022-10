Le assicurazioni moto online più economiche di Ottobre 2022

Per individuare l'assicurazione moto online più economica è essenziale affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Solo un attento confronto delle proposte delle varie compagnie assicurative permetterà all'utente di individuare, con precisione, la polizza assicurativa più adatta alle proprie esigenze. Ecco, quindi , come fare ad individuare l'assicurazione moto online più economica in pochi minuti.

In attesa di scoprire se l’introduzione della nuova rc familiare porterà un abbattimento dei costi delle polizze delle famiglie, gli utenti continuano a cercare dei sistemi che riescano ad abbattere il più possibile i costi dell’rc auto e moto. La nuova norma permetterà di assicurare tutti i mezzi del nucleo familiare, sia auto che moto, con la classe di merito più bassa posseduta dai componenti del gruppo.

In ogni caso per dare un taglio netto ai costi alle assicurazioni moto è fondamentale essere certi di aver attivato una copertura assicurativa che sia davvero conveniente. Per minimizzare i costi è possibile affidarsi alle assicurazioni moto online che offrono considerevoli margini di risparmio per gli utenti. In particolare, affidandosi alla comparazione online dei preventivi sarà facile individuare l’assicurazione moto più conveniente.

Come si trovano le migliori polizze moto

I VANTAGGI DEL CONFRONTO ONLINE PER TROVARE LE MIGLIORI POLIZZE MOTO 1. Il confronto dei preventivi su SOStariffe.it è gratuito e senza costi aggiuntivi per il cliente 2. Con la comparazione è possibile considerare sia la sola RC Moto che le garanzie accessorie 3. Il costo della polizza viene determinato in base ai dati del cliente 4. È possibile richiedere assistenza gratuita chiamando al numero verde 800 999 565 5. L’attivazione della polizza scelta avviene online senza costi extra e in pochi minuti

C’è un sistema semplice, immediato e gratuito che consente di individuare rapidamente le migliori polizze moto. Si tratta del confronto online dei preventivi che permette di accelerare i tempi per la scelta della polizza moto giusta grazie alla possibilità di consultare, inserendo una sola volta i dati, le proposte di diverse compagnie assicurative. In questo modo, scegliere l’opzione giusta, sia in termini di completezza che in termini di costi, sarà molto più semplice.

La comparazione dei preventivi permette, inoltre, di valutare sia il costo della RC Moto che la possibilità di arricchire la polizza con l’aggiunta di garanzie accessorie (furto e incendio, kasko, infortuni al conducente, assistenza stradale etc.) che, pur non essendo obbligatorie possono rappresentare l’opzione giusta per incrementare le tutele assicurative a propria disposizione.

Uno dei principali vantaggi della comparazione è rappresentato dal fatto che l’intero sistema è pensato per offrire un confronto di preventivi calcolati con i dati del contraente. Non esiste, infatti, una polizza moto più vantaggiosa in assoluto e, per individuare l’opzione giusta, è necessario andare a calcolare i preventivi inserendo i propri dati (assicurativi, anagrafici e del veicolo), proprio come avviene con la comparazione.

Per poter sfruttare tutti i vantaggi relativi al confronto online dei preventivi è, quindi, possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto, a cui si può accedere tramite il link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Il confronto online è sempre gratuito e non comporta costi extra per l’utente che sceglie di attivare uno dei preventivi confrontati.

È importante sottolineare che è possibile individuare sia la migliore RC Moto che le garanzie accessorie più vantaggiose (il prezzo finale si aggiornerà in tempo reale in base alle garanzie accessorie aggiunte). Una volta scelta la polizza giusta, sarà possibile procedere con la sottoscrizione online. La procedura è semplice. Basta cliccare sul tasto VAI per raggiungere il sito della compagnia e attivare il contratto. Non sono previsti costi aggiuntivi (l’importo mostrato dal preventivo sarà quello da pagare).

In ogni caso, è sempre possibile richiedere assistenza gratuita, sia per la scelta della polizza migliore che per la sua attivazione, chiamando il Numero Verde 800 999 565. Un consulente qualificato sarà pronto a intervenire per aiutare l’utente a risolvere tutti i suoi dubbi.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

Ci sono diverse compagnie assicurative che propongono ottime polizze moto. In linea generale, però, è importante sottolineare il fatto che non esiste un’assicurazione moto più conveniente in assoluto. È sempre necessario, infatti, valutare con attenzione i preventivi calcolati in base ai propri dati. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile ottenere indicazioni precise sulla reale convenienza di un’assicurazione.

Il confronto dei preventivi tramite SOStariffe.it permette, quindi, di valutare la polizza migliore in base alle proprie necessità e al proprio caso specifico, considerando dati anagrafici, assicurativi e dati del veicolo ben precisi. Modificando anche un solo parametro, quindi, si andrà ad alterare completamente un preventivo e, quindi, la scelta della polizza moto migliore.

Per poter individuare le assicurazioni moto online più convenienti è, quindi, necessario andare a definire un profilo di “motociclista tipo“, ipotizzando tutta una serie di dati per andare a definire un caso realistico di utente alla ricerca di una nuova polizza moto. Il profilo considerando nel nostro esempio è il seguente:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni;

residente a Milano;

moto da assicurare: Yamaha T-Max.

Inserendo questi dati nel comparatore sarà possibile individuare le migliori polizze moto online di ottobre 2022.

Ricordiamo che ad influenzare il premio assicurativo intervengono diversi fattori come:

la provincia di residenza

la classe di merito

l’età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo

il modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale

le garanzie accessorie che si desidera affiancare alla copertura RC Moto, obbligatoria per circolare

la possibilità di attivare una polizza con clausola di sospensione, utile per chi non utilizza il veicolo durante i mesi invernali

la tipologia di guida, una clausola che può fissare un’età minima o un’esperienza minima di guida per poter mettersi alla guida del veicolo

Ecco, quindi, quali sono le polizze migliori del momento:

Le 3 migliori polizze moto 2022

1) Allianz Direct

La prima soluzione che proponiamo è rappresentata dalla polizza RC Moto di Allianz Direct. Questa polizza presenta un costo annuo di 626 euro con un massimale di 6,5 milioni di euro, sia per i danni alle persone che per i danni alle cose. Da notare che la copertura in questione include la Guida Esperta, limitando la possibilità di prendere il controllo del veicolo ai soli motociclisti con più di 30 anni.

È possibile passare alla Guida Libera, a fronte di un premio leggermente più elevato, per eliminare questo vincolo. Da notare che la polizza in questione non è sospendibile. La proposta di Allianz Direct include anche la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione.

Tra le coperture estese c’è anche quella contro i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private oltre che i danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del veicolo, con un massimale di 100 mila euro.

2) Allianz Direct con possibilità di sospensione

Allianz Direct si piazza anche in seconda posizione, con il profilo di motociclista tipo preso in esame. Questa volta, la copertura proposta presenta un costo di 641 euro. Si tratta di un’evoluzione diretta della polizza vista al punto 1. Tra le caratteristiche aggiuntive di questa soluzione c’è la possibilità di sospensione della polizza, un elemento che può tornare utilissimo a tutti i motociclisti che non sfruttano la moto durante i mesi invernali. È possibile usufruire di un massimo di 12 mesi di sospensione.

3) ConTe.it Assicurazioni

Tra le migliori proposte del momento c’è anche ConTe.it Assicurazioni, disponibile con un costo di 906 euro. La polizza proposta dalla compagnia include la possibilità di sospensione e la garanzia accessoria dell’Assistenza Stradale che, per altre compagnie, deve essere attivata con un costo aggiuntivo. Da notare che la copertura proposta da ConTe.it presenta un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

La polizza include la clausola della Guida Esperta (a partire da 19 anni) e una serie di garanzie RC estese come la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo e per i danni causati da figli minori alla guida del veicolo. Sono coperti anche i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino a 250 mila euro.

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

Per individuare l’assicurazione moto più economica direttamente online è possibile affidarsi al confronto dei preventivi. Grazie al comparatore di SOStariffe.it, quindi, è possibile individuare facilmente le opzioni più vantaggiose in base alle proprie esigenze. Come già sottolineato in precedenza, infatti, non esiste una polizza più vantaggiosa in assoluto ed è necessario sempre valutare, con i propri dati, qual è il preventivo migliore.

I vantaggi garantiti dalla comparazione online sono numerosi. A disposizione degli utenti, infatti, c’è un grande risparmio di tempo nella scelta della polizza migliore. Confrontando i preventivi online, infatti, basteranno pochi minuti per scegliere la polizza più completa e vantaggiosa per le proprie esigenze, senza perdite di tempo e senza brutte sorprese. Il prezzo indicato a seguito della comparazione sarà, infatti, il valore esatto da pagare per l’attivazione della polizza stessa.

Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di scegliere le garanzie accessorie desiderate per arricchire e personalizzare la polizza moto, in base alle proprie esigenze. In qualsiasi momento, lo strumento di confronto consente di aggiungere e rimuovere le garanzie accessorie, fornendo informazioni precise in merito ai costi effettivi per l’accesso ad ogni singola copertura.

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

C’è un altro aspetto da sottolineare nella scelta dell’assicurazione moto più conveniente. Optare per la soluzione più economica, infatti, non è sempre la scelta giusta. Come abbiamo visto nel nostro esempio, la differenza tra la prima polizza proposta e la seconda polizza è molto ridotta. Il passaggio alla più costosa consente di ottenere la possibilità di sospensione che rappresenta un plus non da poco da considerare.

Passare alla terza, ancora più costosa, può comportare ulteriori vantaggi come la possibilità di accedere a garanzie accessorie incluse, di sfruttare un massimale di importo superiore e di poter contare su di un’età più bassa per quanto riguarda la clausola di Guida Esperta. Gli aspetti da considerare sono, quindi, differenti e il prezzo non è l’unico parametro rilevante nell’analisi.

La scelta delle garanzie accessorie, così come la presenza di limitazioni di guida e dell’opzione di sospensione sono tutti elementi da tenere d’occhio, al pari dei massimali. Il premio assicurativo più basso è sicuramente un plus importante ma spesso la scelta migliore non è quella più economica e con poche decine di euro in più è possibile accedere a proposte molto più complete. Prima di scegliere la polizza moto, quindi, è opportuno valutare diverse opzioni e non considerare solo il prezzo come parametro.

