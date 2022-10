SIM ricaricabile senza canone: le 13 migliori offerte di Ottobre 2022

Scopri come avere una SIM ricaricabile senza canone mensile per controllare in modo più diretto le proprie spese per la telefonia mobile

Negli anni il prezzo medio delle offerte di telefonia mobile è andato a livellarsi verso il basso grazie soprattutto all’ingresso degli operatori low cost ma ci sono ancora tantissimi utenti che preferiscono avere un controllo molto più diretto delle proprie spese per chiamare, inviare SMS e navigare su Internet da mobile. Una SIM ricaricabile senza canone permette di pagare solo per i servizi effettivamente utilizzati nell’arco del mese tramite una tariffazione a consumo.

SIM ricaricabile senza canone: le offerte di Vodafone, TIM e WindTre di ottobre 2022

Offerte a consumo di TIM, WindTre e Vodafone Minuti e SMS Navigazione Internet Costo mensile 1 TIM Base New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 23 cent al minuto

SMS a 19 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno 1,99 euro (gratis per chi attiva le offerte con minuti, SMS e Gigabyte) 2 TIM Base19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno 1,99 euro con primo mese gratuito per i nuovi clienti 3 TIM Facile 49 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 7,32 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno Gratuita 4 Vodafone 25 New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 25 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro

Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 5 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) Gratuita 5 Vodafone 19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19,9 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro

Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 5 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) 1,96 euro 6 New Basic di WindTre Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 29 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 29 cent

MMS a 50 cent

Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 1 GB a 99 cent al giorno 4 euro con pari importo di traffico incluso (gratis per chi attiva le offerte con minuti, SMS e Gigabyte 7 Easy di WindTre Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 30 cent al minuto

SMS a 30 cent

MMS a 50 cent

Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 24 cent per MB con tariffazione a KB Gratuita

Se volete affidarvi ai grandi operatori dovete sapere che le SIM ricaricabile senza canone rientrano nella categoria dei piani base. Le offerte a consumo di solito sono già inclusi gratuitamente in quelle tutto incluso ma se volete potete attivarli come promozioni a se stanti.

TIM permette di scegliere tra tre proposte. Le offerte TIM Base prevedono uno scatto alla risposta di 20 cent tariffati a scatti anticipati di 60 secondi pagando n piccolo costo mensile, che si azzera attivando contestualmente una tariffa con minuti e Giga inclusi. Con TIM Facile invece non c’è lo scatto alla risposta. Con tutte le offerte di TIM l’attivazione è gratis e superati i 500 MB di traffico la velocità viene ridotta in automatico a 32 Kbps in download.

Vodafone propone due tariffe a consumo di cui una non ha un costo mensile. Entrambe sono integrate nelle promozioni con minuti e Giga inclusi. Le chiamate hanno uno scatto alla risposta di 20 cent tariffati a scatti anticipati di 60 secondi. Attivazione e SIM sono gratuite. Vodafone 25 New include anche i seguenti servizi:

Smart Passport+ – fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno a 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo nei Paesi extra Ue e USA

– fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno a 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo nei Paesi extra Ue e USA Ricevuta di ritorno SMS – informazioni sui messaggi inviati. Se entro 48 ore non avviene la consegna si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio si attiva solo attraverso le impostazioni del telefono e prevede un costo di 25 cent per SMS a prescindere dal piano tariffario attivo

– informazioni sui messaggi inviati. Se entro 48 ore non avviene la consegna si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio si attiva solo attraverso le impostazioni del telefono e prevede un costo di 25 cent per SMS a prescindere dal piano tariffario attivo Continuità del servizio – navigazione e chiamate illimitate per 48 ore quando si esaurisce il credito residuo. Il costo è di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di utilizzo

– navigazione e chiamate illimitate per 48 ore quando si esaurisce il credito residuo. Il costo è di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di utilizzo Segreteria telefonica a 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo

a 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo Chiamami e Recall a 12 cent al giorno solo in caso di utilizzo

Anche WindTre propone due tariffe per una SIM ricaricabile senza canone con scatto alla risposta di 20 cent solamente per il piano Easy, a cui è possibile passare gratuitamente per tutti coloro che hanno attivato quello Basic. Entrambe le offerte invece includono:

SMS Ti Ho cercato – informazioni sulle chiamate ricevute mentre il telefono è spento, irraggiungibile o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito

– informazioni sulle chiamate ricevute mentre il telefono è spento, irraggiungibile o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito Segreteria telefonica gratuita al 4200. Per disattivarla si deve digitare ##004# INVIO

gratuita al 4200. Per disattivarla si deve digitare ##004# INVIO SMS ricevuta di ritorno a 29 cent per SMS solo se abilitato volontariamente dal cliente sul telefono

SIM ricaricabile senza canone: le offerte degli operatori low cost di ottobre 2022

Offerte a consumo degli operatori virtuali Minuti e SMS Navigazione Internet Costo 1 6 X Tutti di PosteMobile Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 6 cent al minuto e 16 cent di scatto

SMS a 6 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) Gratuita 2 PosteMobile Unica New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 18 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) Gratuita 3 PosteMobile Super Ricarica Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto

SMS a 18 cent 4 GB al mese Gratuita 4 Piano Base di Kena Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 35 cent al minuto

SMS a 25 cent 50 cent ogni 50 MB Gratuita 5 Spusu Mini 4 cent al minuto per le chiamate

4 cent per SMS

4 euro per 1 GB 4 euro per 1 GB per navigare in 4G+ Gratuita 6 Mobile a Consumo di Fastweb 5 cent al minuto per le chiamate

5 cent per SMS 0,94 cent per MB Gratuita

La maggior parte degli operatori low cost preferisce non proporre offerte per una SIM ricaricabile senza canone ma ci sono anche delle eccezioni. Questi marchi infatti privilegiano quasi totalmente le tariffe tutto incluso ma se non bloccano direttamente la navigazione quando si esauriscono i Gigabyte inclusi possono applicare una tariffazione a consumo extra soglia. Lo stesso avviene anche quando si è all’estero. Nei Paesi dell’Unione Europea grazie alle regole sul roaming è comunque possibile utilizzare tutti i minuti inclusi nella tariffa e parte del traffico dati.

PosteMobile è tra gli operatori virtuali che non disdegna le offerte con SIM ricaricabile senza canone. PosteMobile Unica New è attivabile solo online mentre con PosteMobile Super Ricarica potete raddoppiare il valore di tutte le ricariche manuali fino a un massimo di 50 euro al mese. Il credito aggiuntivo potrà essere poi utilizzato entro 30 giorni per coprire il costo del rinnovo del piano o acquistare traffico voce e dati in Italia e in roaming in Ue. L’attivazione è gratuita mentre la SIM per i nuovi clienti costa 15 euro con 15 euro di traffico incluso.

Se non avete sufficiente credito per coprire il costo dell’offerta viene applicata un tariffa giornaliera di 18 cent al minuto per le chiamate, SMS a 12 cent e navigazione a 3,5 euro al giorno per 400 MB alla prima connessione. Dal 24 ottobre per la parte di Internet la tariffazione passa a 2 euro al giorno per 500 MB alla prima connessione ma si può sempre bloccare la navigazione inviando una SMS al numero gratuito 4071160 con testo “SI BLOCCO” o chiamando il 160. Dal 6 novembre si potrà effettuare la stessa operazione anche dall’app Postepay.

Kena Mobile non ha propriamente una tariffa consumo in quanto lo include direttamente nelle sue promozioni tutto incluso e si attiva solamente quando si hanno consumato tutti i minuti e Giga inclusi senza che siano attive opzioni per avere traffico voce e dati aggiuntivo.

Spusu invece per avere una SIM ricaricabile senza canone propone Spusu Mini con chiamate a 4 cent al minuto, SMS a 4 cent e 1 GB per navigare in 4G+ a 4 euro solo in caso di effettivo utilizzo. Nel piano è anche inclusa una ricarica da 20 euro e 2 GB di traffico dati in regalo a partire dalla successiva ricarica. Attivazione e SIM con relativa spedizione sono gratuite.

Gli scatti sono calcolati al secondo e al KB. Si può pagare con carta di credito/debito dei circuiti Visa e Mastercard o con Paypal. E’ possibile passare ad un’altra offerta di Spusu in ogni momento e gratuitamente e se volete potete abbinare il piano a una eSIM.

Mobile a Consumo di Fastweb si può attivare solo in negozio e comprende invece chiamate a 5 cent al minuto senza scatto alla risposta, SSM a 5 cent e navigazione Internet a 0.94 cent per ogni MB solo in caso di effettivo utilizzato.