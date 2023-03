Cambio operatore da TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e altri provider: le offerte di Marzo 2023

Scopri le migliori offerte di telefonia mobile per il cambio operatore a marzo. Potete avere minuti illimitati e fino a 230 GB o navigazione in 5G a meno di 8 euro al mese

La primavera è alle porte e con essa è forse arrivato il momento del cambio operatore. Se non siete soddisfatti della vostra offerta di telefonia mobile e ne cercate una con un miglior rapporto qualità prezzo, oggi avete la possibilità di trovare promozioni con minuti illimitati e fino a 230 GB inclusi. Se avete uno smartphone che supporta il 5G, invece, ci sono offerte per navigare sulle reti di ultima generazione a meno di 8 euro al mese. Potete poi mantenere il vostro numero di telefono nel passaggio al nuovo gestore richiedendogli gratuitamente la portabilità.

Le offerte per il cambio operatore più conveniente di marzo 2023

Le migliori offerte per chi cambia operatore Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 euro 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 70 GB in 4G+ 5,98 euro 3 ho. 6,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 5 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 6 ho. 7,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro 7 TIM Power Supreme Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 euro 8 Flash 130 di Iliad illimitati 130 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 9 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 euro 10 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile illimitati 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro 11 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 12 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 9,99 euro 13 ho 9,99 di ho. Mobile illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 14 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro

Se state valutando se effettuare o meno il cambio operatore avete a vostra disposizione una scelta ampissima di tariffe, adatte ad assecondare qualsiasi tipologia di utente e necessità. Trovare quella più conveniente però può essere difficile, se si considera che il prezzo mensile non basta a definire se una tariffa è davvero la migliore per voi. Per confrontare le proposte dei diversi operatori e trovare la più economica in base alle vostre particolari abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Super Mobile di Optima Italia con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. Se si acquista l’offerta online l’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro. In Ue potete utilizzare tutti i minuti e i Giga inclusi nella tariffa.

Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione a 9,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. Sono inclusi anche 140 GB di riserva, che si possono utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso, e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in dati aggiuntivi che diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo e non hanno scadenza. In Ue potete utilizzare 5,45 GB per navigare in roaming.

Potete cambiare offerta quando volete senza costi aggiuntivi o scegliere una eSIM al posto di una tradizionale.

Per il cambio operatore verso Elimobile potete scegliere tra:

Entry con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. Sono anche inclusi 50 elicoin per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium, una prima ricarica in regalo e il servizio Run with Me per ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso. Ad ogni rinnovo si ricevono altri 50 elicoin. In Ue potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming.

Elite con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. Sono anche inclusi 100 elicoin per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium e il servizio Run with Me. Ad ogni rinnovo si ricevono altri 100 elicoin. In Ue potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming.

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Se si acquista l’offerta online l’attivazione è gratuita. SIM a 10 euro con spedizione gratuita. Sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. In Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming.

Per il cambio operatore verso ho. Mobile arrivando da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità potete scegliere tra:

ho. 6,99 con minuti e SMS e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 6,4 GB per navigare in roaming.

con minuti e SMS e fino a 30 Mbps in download a più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 6,4 GB per navigare in roaming. ho. 7,99 prevede minuti e SMS e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 7,3 GB per navigare in roaming.

ho. 9,99 prevede minuti e SMS e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 9,1 GB per navigare in roaming.

Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare le offerte e dopo 30 giorni, se non soddisfatti, recedere gratuitamente e richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. La richiesta avviene online con appena due clic.

Per il cambio operatore verso Iliad potete scegliere tra diverse offerte senza vincoli o costi nascosti:

Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM costa 9,99 euro. In Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming.

Flash 130 con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G/4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM costa 9,99 euro. In Ue potete utilizzare 9 GB per navigare in roaming. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 9/3/23.

Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM costa 9,99 euro. In Ue potete utilizzare 10 GB per navigare in roaming.

Se attivate Giga 150 con pagamento automatico avete anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Per la rete fissa al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete avere una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) con chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’installazione è di 39,99 euro una tantum.

Dati 300 con 300 GB in 4G o 4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM costa 9,99 euro. In Ue potete utilizzare 13 GB per navigare in roaming.

Per chi vuole passare a TIM arrivando da alcuni operatori virtuali con portabilità del numero sono disponibili:

TIM Power Supreme Web Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming.

TIM Power Special Web Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete utilizzare 10 GB per navigare in roaming. Questa tariffa è disponibile anche per chi arriva da Iliad.

Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Se si sceglie il servizio di autoricarica potete avere 50 GB aggiuntivi al mese. Attivazione a 4,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per i clienti di Iliad e alcuni operatori virtuali con portabilità del numero. In Ue potete utilizzare 9,5 GB per navigare in roaming.

Per il cambio di operatore verso Postemobile potete scegliere tra offerte come:

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare 8,19 GB per navigare in roaming.

Creami Extra WOW 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare 10,92 GB per navigare in roaming.

RED Pro di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. E’ anche incluso un mese di Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito avete incluso anche Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi al mese, 3 mesi di Audible e sconti su prodotti e servizi dei partner dell’operatore.

Di Più Full 5G di WindTre con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, assistenza dedicata e senza attese al 159 e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito avete più Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo.

