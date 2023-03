Poste Luce e Gas conviene davvero? Le novità di Marzo 2023

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 882,03 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 776,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

La frenata delle quotazioni gas al TTF di Amsterdam accelera il ritorno delle offerte luce e gas a prezzo bloccato. Con un costo di energia e metano che resta fisso per un certo periodo di tempo (di solito 12 o 24 mesi), queste soluzioni sono vantaggiose in tempi di stabilità energetica perché assicurano uno “scudo” di protezione contro eventuali impennate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici.

Uscite dal radar della convenienza nel 2022 a causa dei listini gas fuori controllo, queste offerte (le predilette dai consumatori prima dello “tsunami” energetico) si stanno riaffacciando sul mercato a marzo 2023.

Tra i gestori energia e gas del mercato libero che le propongono c’è anche Poste Energia, la nuova business unit di Poste Italiane che ha fatto il suo debutto a febbraio 2023 e che ha nel suo Dna l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al consumo consapevole.

Di seguito il team di SOStariffe.it ha passato sotto la lente d’ingrandimento le offerte luce e gas firmate Poste Energia a marzo 2023.

Mentre per chi volesse avere una fotografia più ampia delle offerte luce e gas proposte da altri fornitori energetici del Mercato Libero c’è il comparatore di SOStariffe.it.

Poste Energia: offerte luce e gas a prezzo bloccato a Marzo 2023

IDENTIKIT OFFERTA FORNITURA LUCE FORNITURA GAS Tipologia di tariffa proposta prezzo bloccato per 24 mesi prezzo bloccato per 24 mesi Costo della materia prima 0,259 euro al kilowattora 0,96 euro al metro cubo Costi fissi per spese di commercializzazione 69,88 euro all’anno 67,32 euro all’anno Soluzioni green energia 100% proveniente da fonti rinnovabili prodotte in Italia emissioni di anidride carbonica totalmente compensate

Come accennato poco sopra, le offerte luce e gas di Poste Energia sono a prezzo bloccato per due anni. Ecco quali sono le condizioni tariffarie che resteranno, dunque, in vigore per 24 mesi una volta sottoscritte:

l’energia elettrica ha un costo di 0,259 euro al kilowattora (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas costa 0,96 euro al metro cubo.

A queste tariffe (che si applicano ai consumi effettivamente registrati), bisogna poi aggiungere un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (slegato dai consumi) pari a:

69,88 euro per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 5,82 euro al mese);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 5,82 euro al mese); 67,32 euro per quella del gas (la distribuzione mensile è di 5,61 euro al mese).

Da segnalare, inoltre, che l’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono totalmente compensate.

Offerte luce e gas di Poste Energia: le opzioni di pagamento a Marzo 2023

OPZIONE DI PAGAMENTO 1: RATA VARIABILE OPZIONE DI PAGAMENTO 2: RATA FISSA Basata sul criterio del “paghi quanto consumi“: l’importo della bolletta è calcolato sui consumi luce e gas nel mese di riferimento Per sapere in anticipo l’importo delle fatture: la bolletta è a rata fissa per 12 mesi e calcolata sui consumi dell’anno precedente Possibilità di scelta della scadenza di pagamento della bolletta: tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo Possibilità di scelta della scadenza di pagamento della bolletta: tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo

I clienti che attivino le soluzioni luce e gas di Poste Energia possono scegliere tra una modalità di pagamento più tradizionale (basata sul criterio del “paghi quanto consumi”) e una più innovativa che propone una rata fissa calcolata sui consumi dell’anno precedente.

Analizziamole nel dettaglio:

la modalità di pagamento più classica prevede una rata variabile, il cui importo è calcolato sulla base di quanto consumato nel mese di riferimento;

la modalità più “innovativa” propone, invece, una rata fissa “tutto incluso”. Quest’ultima sarà calcolata sui consumi dell’anno precedente (attestati da una bolletta recente): si pagherà, quindi, lo stesso importo mensile per 12 mesi. Alla fine dell’anno la rata sarà ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in calo, sulla base dei consumi effettivamente registrati.

La seconda soluzione è molto vantaggiosa per i clienti domestici che vogliano sapere in anticipo quanto si spenderà in bolletta ogni mese, evitando così le brutte sorprese. Inoltre, si potrà anche scegliere la scadenza della bolletta, indicando una data tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo.

I contratti di fornitura luce e gas con Poste Energia possono essere sottoscritti dai clienti domestici in uno dei 12.800 uffici postali presenti negli oltre 8mila comuni italiani, oppure online sul sito Poste.it o, infine, con i servizi bancari Postepay e BancoPosta.

Alla sottoscrizione delle offerte luce e gas, spiegano sul sito del nuovo ramo d’azienda di Poste Italiane, non sono applicati costi di attivazione ed è possibile disdire quando si vuole, senza penali. Eventuali differenze tra i consumi coperti con la rata fissa e quelli realmente effettuati in corso di fornitura sono addebitati o accreditati in un’unica soluzione nella bolletta di chiusura.

Come trovare le soluzioni luce e gas per risparmiare a Marzo 2023

Poste Energia non è il solo fornitore del Mercato Libero a scommettere sul ritorno in auge delle offerte luce e gas a prezzo bloccato. Anche altre compagnie energetiche stanno rivedendo i propri listini includendo le tariffe che fissano il costo di energia e metano per uno o due anni.

Come fare a individuarle? Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Online e gratuito, questo strumento aiuta i titolari di utenze domestiche a trovare le promozioni più vantaggiose sulla base del proprio profilo di consumo ed esigenze di spesa.

