Prosegue il trend al ribasso dei prezzi all’ingrosso. ARERA certifica un -4% per le tariffe gas sui consumi di febbraio 2024 per i clienti domestici vulnerabili. Il calo rende le offerte luce e gas a prezzo indicizzato le più convenienti. Ecco una selezione delle top 3 soluzioni tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it a marzo 2024.

Bollette luce e gas più leggere. Il prezzo del metano è in calo del 4% sui consumi di febbraio 2024 (rispetto a gennaio) per i 2,5 milioni di clienti domestici “fragili” passati in automatico al servizio di Tutela della vulnerabilità, il regime dei prezzi calmierati scattato dopo la fine del Mercato Tutelato gas il 10 gennaio 2024.

Siccome le tariffe applicate da ARERA ai clienti “vulnerabili” (over 75, disabili, percettori del bonus bollette, o persone che vivono in strutture abitative d’emergenza dopo una calamità) sono diventate il punto di riferimento per il resto del mercato, anche le famiglie con forniture nel Mercato Libero beneficeranno di tariffe energia elettrica e metano più basse.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento il costo kWh e il costo metano al metro cubo a marzo 2024, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (link qui sotto) è un valido alleato della convenienza.

SCOPRI LE OFFERTE LUCE E GAS »

Questo strumento gratuito ti consente di confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a partire dal consumo annuo della tua famiglia, aiutandoti così a trovare la soluzione per illuminare e riscaldare casa più in linea con le tue esigenze. Affinché il comparatore di SOStariffe.it elabori una classifica “personalizzata” delle migliori offerte tra quelle proposte dai partner, è bene che tu inserisca il fabbisogno annuo di elettricità e metano del tuo nucleo, che trovi in una recente bolletta o che puoi stimare cliccando sul widget di seguito.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bollette luce e gas giù: risparmia con le offerte indicizzate a Marzo 2024

I prezzi dei beni energetici all’ingrosso proseguono la loro parabola discendente: l’ultimo aggiornamento di ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) sul prezzo del gas per la Tutela della vulnerabilità ha registrato un calo del 4% sui consumi di febbraio 2024 al confronto con gennaio. Per i consumi di febbraio, dunque, i clienti “vulnerabili” pagheranno il gas 100,37 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse (104,56 centesimi per metro cubo era il prezzo di riferimento a gennaio 2024).

L’aggiornamento (trimestrale) del prezzo dell’energia per la Maggior Tutela luce (il cui stop scatterà il 1° luglio 2024) è atteso per la fine di marzo 2024, ma le previsioni parlano di una flessione dell’8% nel trimestre aprile-giugno 2024 rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Questa riduzione delle tariffe all’ingrosso rende le offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero le soluzioni più convenienti a marzo 2024. Perché? Essendo collegate all’andamento di PUN e PSV, che sono rispettivamente gli indici di riferimento per la compravendita di elettricità e gas nel mercato all’ingrosso in Italia, queste tariffe intercettano maggiormente questo calo dei prezzi. Il costo della materia prima costa meno, quindi anche gli importi in bolletta si riducono, a parità di consumi.

Sebbene questo calo sia una notizia positiva per le famiglie, le associazioni dei consumatori (il Codacons in prima fila) non perdono però occasione di rimarcare che le bollette risultano comunque “ancora più salate del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023” e a pesare “è il ritorno della tassazione (oneri di sistema e Iva) sulle bollette del gas, che aggrava la spesa delle famiglie“.

Bollette luce e gas: le migliori offerte indicizzate a Marzo 2024

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,10063 €/kWh

0,34788 €/Smc 54,05 €/mese

123,74 €/mese 2 Edison Energia World Luce

World Gas 0,08763 €/kWh

0,29788 €/Smc 62,90 €/mese

116,89 €/mese 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,08763 €/kWh

0,29788 €/Smc 61,58 €/mese

118,81 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it abbiamo selezionate le tre offerte indicizzate più economiche tra quelle offerte dai partner a marzo 2024 per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas all’anno.

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

wekiwi propone la seguente offerta luce e gas, in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 9,17 euro al mese a fornitura per spese di commercializzazione e vendita (circa 110 euro all’anno a fornitura);

al mese a fornitura per spese di commercializzazione e vendita (circa 110 euro all’anno a fornitura); sconto di 30 euro in bolletta per chi attivi online l’offerta luce e gas insieme (il codice sconto da inserire online è SOSW22);

in bolletta per chi attivi online l’offerta (il codice sconto da inserire online è SOSW22); sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici); sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali; energia verde inclusa.

Attivando la fornitura luce con wekiwi, la “famiglia tipo” spenderebbe 54,05 euro al mese, mentre la fornitura gas inciderebbe sul budget mensile per una somma complessiva di 123,74 euro. Per maggiori informazioni, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

World Luce e Gas di Edison Energia

Ecco l’identikit dell’offerta di Edison Energia:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza alcuna maggiorazione ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 20 euro al mese di quota fissa per spese di commercializzazione (240 euro all’anno a fornitura);

di quota fissa per spese di commercializzazione (240 euro all’anno a fornitura); 50 euro in buoni regalo Amazon.it per ogni contratto Edison World luce/gas attivato;

per ogni contratto Edison World luce/gas attivato; EDISONRisolve gratis, il servizio di assistenza telefonica e prenotazione di servizi a richiesta per la gestione di guasti in casa;

gratis, il servizio di assistenza telefonica e prenotazione di servizi a richiesta per la gestione di guasti in casa; accesso al programma fedeltà EDISONVILLE , una finestra su regali, consigli green e vantaggi non-stop;

, una finestra su regali, consigli green e vantaggi non-stop; forniture sempre a portata di smartphone grazie all’ App My Edison ;

; energia green inclusa.

Con Edison World Luce, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette dall’importo di 62,90 euro al mese. Con Edison World Gas, la spesa mensile sarebbe pari a 116,89 euro. Per maggiori informazioni sull’offerta e/o procedere all’attivazione, ecco il link di riferimento:

Scopri Edison World Luce e Gas »

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Anche Pulsee sale sul podio del risparmio con una promozione che prevede:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; sconto del 20% sulle spese di commercializzazione: 12 euro al mese a fornitura (anziché 15 euro al mese), per una spesa complessiva di 144 euro all’anno per ciascuna fornitura;

sulle spese di commercializzazione: 12 euro al mese a fornitura (anziché 15 euro al mese), per una spesa complessiva di 144 euro all’anno per ciascuna fornitura; documenti e informazioni sulle forniture di luce e gas sempre in palmo di mano grazie all’App Pulsee Energy ;

; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

L’offerta luce di Pulsee avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 61,58 euro al mese in bolletta. Per saperne di più, segui il link di seguito:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Scegliendo Pulsee Gas Relax Index, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere una spesa mensile di 118,81 euro. Inoltre, Pulsee offre anche un’opzione di personalizzazione dell’offerta standard con l’attivazione di Zero Carbon Footprint (+5 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti dei propri stili di vita. Ulteriori dettagli sull’offerta gas sono disponibili cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 697,51 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 847,04 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 736,77 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.