I clienti domestici con più di 75 anni possono continuare a beneficiare dei prezzi calmierati di energia elettrica e metano, anche dopo la fine Maggior Tutela . Ecco l’identikit dei clienti “vulnerabili” non coinvolti nel passaggio al Mercato Libero e come trovare le migliori offerte luce e gas con il comparatore di SOStariffe.it a febbraio 2024.

Fine Maggior Tutela, ma non per tutti. I clienti domestici con più di 75 anni potranno continuare a pagare l’energia elettrica e il metano a prezzi calmierati anche dopo lo stop ufficiale del Mercato Tutelato. Tale deadline è già stata superata per le forniture gas (il 10 gennaio 2024), mentre è fissata al 1° luglio 2024 per le forniture luce.

Prima di capire cosa accada ai clienti “vulnerabili” dopo la fine Maggior Tutela, ricordiamo che gli over 75 che vogliano “migrare” al Mercato Libero per alleggerire le bollette possono farlo in qualsiasi momento. Il passaggio è gratuito, non richiede alcun intervento tecnico sul contatore, né prevede l’interruzione nell’erogazione della fornitura.

Prima di attivare un’offerta luce e gas, è consigliabile effettuare sempre un confronto gratuito delle proposte dei gestori energetici a febbraio 2024 utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando qui sotto:

Grazie a questo tool online, è possibile trovare la soluzione più vantaggiosa sulla base del proprio fabbisogno energetico. Questa informazione è sempre riportata in bolletta, oppure può essere stimata cliccando sul widget qui sotto e impostando i filtri integrati nel comparatore stesso.

Fine Maggior Tutela: esclusi gli over 75 a Febbraio 2024

LE DOMANDE DEI CONSUMATORI LE RISPOSTE DEL TEAM DI SOSTARIFFE.IT È vero che la Maggior Tutela continua per gli over 75? Sì, chi ha compiuto 75 anni può continuare a beneficiare dei prezzi calmierati di energia elettrica e gas Perché gli over 75 non sono coinvolti dal passaggio al Mercato Libero? Perché rientrano tra i clienti domestici considerati “vulnerabili“ Cosa succede agli over 75 dopo la fine Maggior Tutela? Gli over 75 già identificati come “vulnerabili” dal proprio venditore non devono fare nulla: sono dirottati in automatico al Servizio di Tutela della Vulnerabilità Quali condizioni contrattuali sono applicate nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità? Sono applicate condizioni economiche e contrattuali definite da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

Niente fine Maggior Tutela per gli over 75. I clienti domestici con un’età superiore ai 75 anni possono continuare a beneficiare dei prezzi di elettricità e metano fissati dallo Stato (sempre che lo desiderino) anche dopo la cessazione del Mercato Tutelato. Perché questa esclusione?

La ragione è dettata dal fatto che gli over 75 rientrano nella categoria dei clienti “vulnerabili”, ovvero una fascia di cittadini considerati “fragili” a cui il governo intende prestare particolare attenzione. A questa “fetta” di utenti (circa 4,5 milioni di persone) è assicurata l’erogazione della fornitura a prezzi calmierati tramite il Servizio di Tutela della Vulnerabilità, già in funzione per le forniture gas dopo la fine Maggior Tutela avvenuta il 10 gennaio 2024. Per le forniture luce, tale regime scatterà dopo il 1° luglio 2024, scadenza del Mercato Tutelato per le forniture dell’elettricità.

Gli over 75 che non abbiano ancora scelto un gestore gas nel Mercato Libero o non sceglieranno un fornitore di energia elettrica a luglio 2024 continueranno ad essere serviti dalla Maggior Tutela in via automatica. Tuttavia, è bene ricordare che i clienti domestici con più di 75 anni possono in qualsiasi momento decidere di dire “addio” al Mercato Tutelato e affidare le proprie forniture domestiche alla libera concorrenza.

Fine Maggior Tutela: chi rientra tra i clienti domestici “vulnerabili”

Oltre agli over 75, sono considerati clienti domestici “vulnerabili” anche:

coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, come i percettori di bonus luce e gas

le persone con disabilità , ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

, ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92; i clienti domestici che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica;

tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica; quanti hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

a seguito di eventi calamitosi; coloro che hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa.

Coloro che ritengano di rientrare in una delle categorie sopra elencate ma non sono ancora stati identificati come clienti “vulnerabili” possono richiedere al proprio o altro venditore di essere serviti nel Servizio di tutela della Vulnerabilità compilando il modulo autocertificazione vulnerabilità, disponibile sul sito internet di ARERA.

Come attivare un’offerta luce e gas del Mercato Libero a Febbraio 2024

PASSARE AL MERCATO LIBERO: GLI STEP 1 Confrontare le offerte luce e gas del Mercato Libero con il comparatore di SOStariffe.it 2 Individuare la soluzione più in linea con il proprio consumo energetico 3 Procedere con l’attivazione online dell’offerta 4 Tenere a portata di mano i dati dell’intestatario della fornitura, i dati della fornitura, i propri recapiti ed, eventualmente, il codice IBAN

Gli over 75 che vogliano passare al Mercato Libero possono farlo in qualsiasi momento. Come? Il primo passo consiste nel confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici a febbraio 2024 utilizzando il comparatore di SOStariffe.it. Dopo aver individuato la soluzione più in linea con il proprio consumo annuo di elettricità o metano, è possibile accedere direttamente al sito del gestore scelto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online della fornitura.

Il procedimento è semplice e intuitivo e richiede solo pochi step. In questa fase è però importante tenere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati dell’intestatario della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale);

della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale); i dati della fornitura (il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR , che si trova in una bolletta recente);

per l’energia elettrica e il , che si trova in una bolletta recente); i recapiti (telefonici o mail);

il codice IBAN del proprio conto corrente per chi scelga la domiciliazione bancaria.

