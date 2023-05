La crisi energetica ha trasformato radicalmente il settore delle forniture di luce e gas per le famiglie : il prezzo dell'energia è aumentato in modo significativo e la spesa ha raggiunto valori record. A fotografare la situazione è un'indagine di Codacons che ha quantificato gli aumenti registrati dalle bollette negli ultimi 10 anni . Per luce e gas, infatti, le famiglie italiane sono arrivate a spendere 1.387 euro in più all'anno a causa della crisi energetica.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 833,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 902,82 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L‘aumento del costo di luce e gas registrato nel corso degli ultimi due anni si è tradotto in un aumento senza precedenti della spesa per le bollette. Nonostante il calo registrato ad inizio 2023, il costo dell’energia continua ad essere ben al di sopra (più del doppio) rispetto ai livelli pre-crisi. L’impatto registrato dalla crisi energetica è evidente andando ad analizzare i risultati di un’indagine Codacons appena pubblicata che conferma come per le famiglie sia oggi necessario fare i conti con una spesa nettamente superiore rispetto al passato.

Bollette luce e gas: spesa aumentata di 1.387 euro a famiglia rispetto a 10 anni fa

La crisi energetica si è tradotta in un forte aumento della spesa per le bollette di luce e gas da parte delle famiglie. Secondo l’indagine, la spesa media nel 2022 è stata di:

1.322 euro per l’ energia elettrica

per l’ 1.866 euro per il gas

Nel confronto rispetto ai dati del 2012, inoltre, il rincaro è davvero significativo. In questo caso, infatti, la spesa è aumentata di:

+798 euro per l’ energia elettrica

per l’ +589 euro per il gas

Complessivamente, il rincaro medio è pari a +1.387 euro. Secondo i dati forniti da Codacons, inoltre, considerando luce, gas, acqua e rifiuti si registra un aumento della spesa complessiva del +68,7% in 10 anni, per una spesa totale di 1.625 euro. Nel frattempo, il reddito medio delle famiglie è aumentato solo del +11,5%, raggiungendo 32.812 euro (il dato è aggiornato al 2020 ed è l’ultimo dato Istat disponibile).

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Come difendersi dagli aumenti e tagliare le bollette: le soluzioni di Maggio 2023

3 COSE DA SAPERE SUL RISPARMIO SULLE BOLLETTE DI LUCE E GAS 1. Per individuare le tariffe più vantaggiose del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas 2. Il costo dell’energia all’ingrosso si è più che dimezzato rispetto a dicembre 2022 (sia PUN che PSV) 3. Le tariffe a prezzo bloccato sono più convenienti rispetto a dicembre 2022

La crisi energetica è ancora in corso: gli aumenti registrati dal costo di luce e gas continuano ad essere di grande attualità. I prezzi dell’energia, infatti, sono ben al di sopra rispetto ai livelli pre-crisi. In aggiunta, il taglio degli aiuti voluto dal Governo, con il ritorno degli oneri di sistema, si traduce in un aumento della spesa, come avvenuto per la spesa per il gas in Maggior Tutela ad aprile.

Per difendersi dagli aumenti registrati in questi mesi, quindi, resta fondamentale ridurre al minimo il costo dell’energia. Si tratta di un elemento fondamentale per tutte le famiglie. Poter accedere al prezzo più basso dell’energia, tra le tante proposte disponibili sul mercato, è fondamentale per alleggerire il più possibile l’importo delle bollette, a parità di consumi.

Il taglio del costo dell’energia può avvenire, facilmente, affidandosi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Tramite la comparazione online, infatti, si possono individuare le tariffe più vantaggiose del momento, in modo da ridurre al minimo possibile le bollette. Il funzionamento del confronto online delle tariffe è semplice.

Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta ma può anche essere stimato tramite il tool integrato nel comparatore) per accedere subito ad una panoramica delle tariffe più vantaggiose da attivare direttamente online. Scelta la tariffa, quindi, si passa alla fase di sottoscrizione, raggiungendo il sito del fornitore.

Per attivare un’offerta luce o gas è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura oltre che i dati identificativi della fornitura (il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, entrambi riportati in bolletta). Per individuare subito le tariffe migliori è possibile accedere al comparatore qui di seguito:

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Il recente calo dei prezzi dell’energia rende molto conveniente il cambio fornitore, sia scegliendo una tariffa indicizzata che scegliendo una tariffa a prezzo fisso. Nel primo caso, infatti, è possibile accedere al prezzo dell’energia all’ingrosso (con riferimento al PUN per la luce e al PSV per il gas). Nel secondo si ha la possibilità di attivare una tariffa con un costo dell’energia bloccato per almeno 12 mesi.

Per quanto riguarda le tariffe indicizzate, è importante sottolineare che:

il PUN dell’energia elettrica è passato da 0,294 €/kWh di dicembre 2022 a 0,135 €/kWh di aprile 2023

dell’energia elettrica è passato da a il PSV del gas naturale è passato da 1,247 €/Smc di dicembre 2022 a 0,479 €/Smc di aprile 2023

In entrambi i casi, si tratta di un vero e proprio crollo del costo all’ingrosso che permette alle famiglie di poter accedere all’energia con una spesa inferiore, a condizione di attivare la tariffa indicizzata più conveniente.

Anche il costo dell’energia per chi sceglie tariffe a prezzo fisso si è ridotto nel corso degli ultimi mesi:

la miglior tariffa luce a prezzo bloccato presentava un prezzo di 0,39 €/kWh a dicembre 2022 mentre oggi presenta un prezzo di 0,2 €/kWh

mentre oggi presenta un prezzo di la miglior tariffa gas a prezzo bloccata presentava un prezzo di 1,68 €/Smc a dicembre 2022 mentre oggi presenta un prezzo di 0,71 €/Smc

Appare evidente, quindi, che sia per le forniture di energia elettrica che per quelle di gas risulta oggi più conveniente attivare nuove tariffe a prezzo indicizzato oppure a prezzo fisso. Il costo dell’energia è ancora più alto rispetto ai livelli pre-crisi ma il calo registrato in questi mesi rende più sostenibile l’utilizzo delle forniture energetiche oltre che più conveniente l’attivazione di nuove tariffe.