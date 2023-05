Su SOStariffe.it la tabella di marcia con cui l’INPS procederà al pagamento dell’ assegno unico universale , la misura a sostegno di natalità e genitorialità introdotta un anno fa e per la quale sono stati già erogati 16 miliardi di euro . Le novità e un focus sui migliori conti correnti per abbattere le spese bancarie a maggio 2023 .

Nuove date da segnare sul calendario per quanti sono in attesa dell’erogazione dell’Assegno Unico Universale (AUU), il sostegno economico introdotto a gennaio 2022 e destinato alle famiglie con figli a carico.

Come si legge in una nota INPS dell’11 aprile 2023, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha aggiornato le modalità di erogazione della misura, fissando le seguenti finestre temporali:

è corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; dal 20 al 30 di ogni mese è erogato l’importo degli assegni per le nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che (sempre rispetto al mese precedente) subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE.

Assegno Unico potenziato con la manovra di Bilancio 2023

ASSEGNO UNICO: GLI INCREMENTI NEL 2023 1 Incremento del 50% per i figli a carico minori di un anno 2 Aumento del 50% per ogni figlio in una fascia di età da 1 a 3 anni per famiglie con 3 o più figli e ISEE fino a 43.240 euro 3 Cresce a 150 euro la maggiorazione mensile forfettaria per le famiglie numerose (4 figli)

Anche nell’assegno che l’INPS liquiderà a maggio 2023 sono compresi gli incrementi automatici scattati a marzo 2023 e previsti dalla manovra di Bilancio 2023 firmata dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

In dettaglio, come ricorda l’INPS in una nota, l’aumento sarà riconosciuto nella misura del 50% dell’assegno per:

i figli minori di un anno a carico;

a carico; ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, nel caso di nuclei familiari con almeno tre figli e un ISEE non superiore a 43.240 euro.

Inoltre, è prevista anche una maggiorazione forfettaria mensile cresciuta a 150 euro per le famiglie numerose (con 4 figli). Oltre a questi aumenti, va tenuto presente che l’assegno è diventato strutturale per i figli con disabilità: “I nuclei familiari con disabili vedranno equiparate le maggiorazioni previste in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni (fino al compimento dei 21 anni di età) a quelle dei figli disabili minorenni”, spiegano dall’INPS.

Assegno Unico: in 12 mesi erogati 16,5 miliardi alle famiglie

L’ASSEGNO UNICO IN CIFRE A UN ANNO DAL DEBUTTO 1 Tra marzo 2022 e febbraio 2023 sono stati erogati alle famiglie assegni per 16 miliardi di euro, di cui: 13 miliardi relativi al 2022

3 miliardi relativi ai primi due mesi del 2023 2 Nel 2022 la misura ha permesso di tutelare 9,65 milioni di figli 3 Sono pervenute all’INPS 10 milioni di domande per ottenere l’assegno 4 A febbraio 2023, l’importo medio per figlio è stato pari a 215 euro per la classe di ISEE minima (16.215 euro per il 2023)

La misura a sostegno delle famiglie con figli a carico ha da poco compiuto un anno (le prime somme sono state erogate a marzo 2022) e, sulla scia di questo anniversario, l’INPS ne ha recentemente stilato un bilancio.

“A marzo 2023, dopo un anno dalla sua prima erogazione, siamo soddisfatti del risultato ottenuto: abbiamo distribuito 16,5 miliardi di euro a più di 6 milioni di nuclei familiari in tutta Italia, dimostrando che l’AUU è la misura di welfare più inclusiva e capillare esistente”, è stato il commento del direttore generale dell’INPS, Vincenzo Caridi, durante il convegno che l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha organizzato per analizzare l’impatto del nuovo sostegno alle famiglie. Secondo le cifre rese note da Caridi, sono state inoltrate all’INPS 10 milioni di domande.

In particolare, secondo le cifre snocciolate dall’Osservatorio statistico dell’INPS sull’Assegno Unico, nel periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023 sono stati erogati alle famiglie assegni per 16 miliardi di euro, di cui 13 miliardi relativi al 2022 e 3 miliardi di competenza del primo bimestre del 2023.

Restringendo il campo sul solo mese di febbraio 2023, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, è andato da poco meno di 55 euro per chi non abbia presentato ISEE o superato la soglia massima (che per il 2023 è pari a 43.240 euro), a 215 euro per la classe di ISEE minima (16.215 euro per il 2023).

A febbraio 2023, inoltre, risultavano tutelati 8,56 milioni di figli nelle famiglie richiedenti la misura (5,4 milioni) e 502mila figli in circa 300mila famiglie beneficiarie dal reddito di cittadinanza. In totale, nel 2022 sono stati tutelati 9,65 milioni di figli.

Conti correnti: le migliori proposte di Maggio 2023

C’è da notare che l’INPS chiede a coloro che presentino la domanda per l’Assegno Unico, di indicare il codice IBAN di un conto corrente sul quale accreditare questo aiuto economico.

Per i risparmiatori che siano a caccia della convenienza e volessero tagliare le spese bancarie, una soluzione vantaggiosa è quella di dotarsi di un conto corrente online. Infatti i conti correnti 100% digitali sono più economici rispetto ai conti tradizionali aperti in una filiale perché sono a zero spese, oppure hanno canoni annuali molto bassi. Così come in numerosi casi non prevedono il pagamento di commissioni sulle principali operazioni che si eseguono sul conto stesso.

Un aiuto nella scelta della banca più conveniente arriva dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, il tool gratuito e digitale che mette a confronto le migliori offerte disponibili a maggio 2023 sul mercato bancario.

