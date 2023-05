Apple Savings è il nuovo conto deposito di Apple disponibile solo negli Usa e con rendimento del 4,15% . Come funziona questo conto risparmio e con SOStariffe.it una selezione delle migliori soluzioni in Italia a maggio 2023 per un investimento sicuro in un conto deposito.

Apple Savings è il conto deposito che Apple, la big tech di Cupertino (California) fondata da Steve Jobs, ha lanciato in collaborazione con Goldman Sachs, una delle banche d’affari più importanti al mondo.

Disponibile per ora solo negli Stati Uniti, questo conto risparmio offre un tasso di interesse del 4,15%, un rendimento nettamente superiore alla media dei tassi americani. In una nota, la Apple ha specificato che si tratta di un tasso che supera di 10 volte quelli erogati negli Usa sui conti correnti. Infatti stando ai dati forniti dalla Federal Deposit Insurance Corporation, il tasso medio pagato sui conti correnti in America è di circa lo 0,37%. Quello concesso da Apple è, dunque, un rendimento elevato che fa gola a numerosi risparmiatori anche al di fuori degli Stati Uniti.

Non a caso, la domanda che, anche tanti risparmiatori di casa nostra, si fanno è la seguente: Apple Savings arriverà anche in Italia? E, soprattutto, si chiedono: quando?

Conto deposito Apple Savings: che cos’è e come funziona

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è Apple Savings? È un conto deposito online senza vincoli, a zero spese, lanciato da Apple insieme alla banca Goldman Sachs Quale rendimento offre ai suoi clienti? Concede un tasso di interesse del 4,15% annuo È disponibile anche in Italia? No, non è ancora disponibile in Italia, ma solo negli Stati Uniti per i possessori della carta di credito Apple Card

Apple Savings, che concede un rendimento annuale del 4,15%, è riservato solo ai risparmiatori americani in possesso di Apple Card, la carta di credito di Apple disponibile solo negli Stati Uniti e non ancora in Europa e in Italia.

Più in dettaglio, Apple Savings è un conto deposito online e svincolato (ossia a somma libera), che non richiede un importo minimo. Il titolare di questo conto risparmio può decidere anche di far confluire su di esso i rimborsi di Daily Cash, il cashback fino al 3% che Apple Card (la carta di credito di Apple) garantisce ai propri clienti.

Senza alcun vincolo, Apple Savings è facile e veloce da aprire ed è a zero spese: non prevede costi né per l’apertura né per la gestione. Gli utenti di Apple possono aprire questo conto deposito direttamente dal wallet digitale del proprio iPhone. Apple Savings, inoltre, non prevede commissioni sulle operazioni che si possono eseguire con esso: per esempio, i prelievi o i versamenti di denaro da e verso questo conto deposito.

Infine con Apple Savings è possibile cambiare la destinazione del Daily Cash, così come trasferire liquidità dal proprio conto corrente o dal bilancio di Apple Card direttamente su Apple Savings.

Il conto deposito Apple Savings arriverà anche in Italia?

Al momento attuale sembra molto difficile che Apple Savings possa essere diffuso anche sul mercato finanziario italiano ed europeo. Finora la multinazionale dell’iPhone e dei computer Mac non ha mai esportato da questa parte dell’Oceano Atlantico i suoi prodotti finanziari, a cominciare dalla carta di credito Apple che negli Stati Uniti è stata immessa sul mercato tre anni fa e della quale in Europa non c’è ancora traccia. Secondo le ultime indiscrezioni, parrebbe che possa essere commercializzata nell’area Euro entro fine 2023, oppure nel 2024.

Siccome, come abbiamo visto, Apple Savings è strettamente collegato con la carta di credito promossa dalla società di Cupertino, è ragionevole ipotizzare che fino a quando essa non sarà diffusa anche in Europa e, quindi, anche in Italia, le chance, che questo conto deposito così fruttuoso possa essere lanciato anche nel nostro Paese, sono molto poche.

Conti deposito: le migliori alternative di Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 X Risparmio di Banca AideXa 36 mesi di vincolo, tasso del 4,5% 2 Conto Key di Banca Progetto 60 mesi di vincolo, rendimento del 4,5% 3 ViViConto Extra di ViViBanca 48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,25%

Con il comparatore di SOStariffe.it, ecco una selezione delle tre migliori alternative per investire i propri risparmi in un conto deposito. Quelle di seguito sono le proposte più vantaggiose a maggio 2023. Per conoscere le offerte più redditizie attualmente presenti sul mercato, clicca sul bottone verde qui sotto:

X Risparmio di Banca AideXa

Banca AideXa offre X Risparmio, un conto deposito online vincolato a zero spese che propone un tasso di rendimento massimo del 4,50% per un vincolo di 36 mesi. Questi i dettagli dell’offerta di X Risparmio:

3 mesi di vincolo, tasso lordo annuale del 2%;

6 mesi di vincolo, tasso lordo annuale del 2%;

12 mesi di vincolo, tasso lordo annuale del 3%;

18 mesi di vincolo, tasso lordo annuale del 3,75%;

24 mesi di vincolo, tasso lordo annuale del 3,75%;

36 mesi di vincolo, tasso lordo annuale del 4,50%.

La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo, la somma minima è di 1.000 euro e massima di 100.000 euro.

Per saperne di più dell’offerta di Banca AideXa, clicca al link qui sotto:

Conto Key Non Svincolabile di Banca Progetto

Banca Progetto mette a disposizione “Conto Key” che offre per la linea non svincolabile un tasso di interesse massimo del 4,50% per un vincolo di 60 mesi. Questo conto deposito è disponibile soltanto per i titolari di “Conto Progetto“, con quest’ultimo che è la “porta d’ingresso” ai prodotti di Banca Progetto come il conto corrente remunerato (“Conto Key”) e depositi a tempo. “Conto Progetto” è in promozione per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 maggio 2023.

Dal canto suo, invece, “Conto Key” ha il beneficio di essere un conto corrente remunerato (con interesse attivo dello 0,25%) con una carta di debito internazionale gratuita e la convenienza di non avere canoni di gestione. Inoltre, “Conto Key” permette di eseguire bonifici ordinari e istantanei SEPA e possibilità di addebito ricorrente SDD.

In dettaglio, l’offerta di Banca Progetto per le linee non svincolabili è la seguente:

6 mesi con tasso di interesse del 2,75%;

Per quanto riguarda invece le linee svincolabili, l’offerta prevede:

6 mesi con tasso di interesse del 2%;

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Banca Progetto, segui il link qui sotto:

ViViConto Extra di Vivi Banca

ViVi Banca propone ViViConto Extra, conto deposito online non svincolabile a zero spese che per un vincolo di 48 mesi offre un tasso di rendimento del 4,25% ed è la soluzione più vantaggiosa di quest’offerta, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

6 mesi di vincolo, tasso del 2,50%;

12 mesi di vincolo, tasso del 3%;

18 mesi di vincolo, tasso del 3,75%;

24 mesi di vincolo, tasso del 4%;

30 mesi di vincolo, tasso del 4,05%;

36 mesi di vincolo, tasso del 4,15%;

42 mesi di vincolo, tasso del 4,20%;

48 mesi di vincolo, tasso del 4,25%;

54 mesi di vincolo, tasso del 4%;

60 mesi di vincolo, tasso del 4%.

A proposito di questo conto deposito, c’è da ricordare che la liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. ViViConto Extra è a zero spese (il cliente paga soltanto l’imposta di bollo), mentre l’apertura e la gestione sono online. La somma minima è 1.000 euro e la massima di 500 mila euro. Per attivare quest’offerta è necessario sottoscrivere ViviConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca con un interesse garantito dello 0,10% lordo all’anno.

Infine, va sottolineato che ViViConto Extra è la proposta più remunerativa rispetto al conto deposito online ViViConto Plus che è svincolabile, è anch’esso gratuito e offre un rendimento massimo per 60 mesi del 2,50%.

Per avere maggior informazioni dell’offerta di ViVi Banca, segui il link:

