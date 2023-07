Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 771,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Macina chilometri (ma senza inquinare) il piano di Acea Energia (l’azienda comunale attiva nei settori ambientale energetico e idrico di Roma) per garantire un’esperienza di mobilità urbana sostenibile ai propri clienti: dal 2020, anno del debutto in questo segmento di mercato con le prime cento colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Roma, la società multiservizi italiana ha allargato la propria rete, che oggi conta oltre 15.000 stazioni abilitate in tutta Italia.

Non solo: l’impegno di Acea per la salvaguardia dell’ambiente va a braccetto con lo sviluppo tecnologico, così da garantire servizi digitali a portata di smartphone per gli automobilisti al volante di veicoli “verdi”. È il caso di Acea e-mobility, il servizio che consente di ricaricare il proprio veicolo elettrico ovunque lungo la Penisola, grazie agli accordi di interoperabilità sottoscritti con altri operatori del settore.

Questo strumento digitale e gratuito è una bussola dei prezzi, in quanto consente di confrontare le numerose soluzioni energia e metano attivabili a luglio 2023 sulla base del proprio consumo annuo, così da individuare l’offerta più in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Acea e-mobility: che cos’è l’app e come funziona a Luglio 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Cos’è l’App Acea e-mobility? L’app Acea e-mobility permette di ricaricare il proprio veicolo elettrico e plug-in in diverse colonnine di ricarica che possono essere colonnine stradali, infrastrutture a muro per la ricarica notturna e colonnine di ricarica fast sulle autostrade con modelli che variano in base alla potenza e all’utilizzo Chi può utilizzare l’App Acea e-mobility? Le persone maggiorenni. Se si ha una partita IVA non si può registrarsi al servizio Come fare per registrarsi? Scaricare l’app “Acea e-Mobility” sullo smartphone dallo store di riferimento (iOS o Android)

sullo smartphone dallo store di riferimento (iOS o Android) Effettuare la registrazione sull’app inserendo la propria e-mail, password, PIN di 4 cifre (o impronta digitale o il riconoscimento facciale), nome, cognome, telefono. In alternativa ci si può registrare tramite social (Apple, Google, Facebook)

inserendo la propria e-mail, password, PIN di 4 cifre (o impronta digitale o il riconoscimento facciale), nome, cognome, telefono. In alternativa ci si può registrare tramite social (Apple, Google, Facebook) Completare i propri dati inserendo i dati di fatturazione e associando il metodo di pagamento preferito Quali metodi di pagamento si possono usare? Nell’app, nella sezione dedicata “Metodo di pagamento”, si possono associare: carte di credito/debito appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard

appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard carte prepagate

Apple Pay (solo per carte associate al circuito Visa e Mastercard) Una volta attivato un metodo di pagamento è possibile modificarlo o disattivarlo in qualsiasi momento

L’app Acea e-mobility è un utile strumento per gestire le fasi del servizio di ricarica. Infatti è possibile:

localizzare le colonnine attive disponibili;

prenotarle per ricaricare il proprio veicolo elettrico o plug-in;

monitorare lo stato di avanzamento della ricarica;

gestire i pagamenti.

Acea Energia propone inoltre tre diversi modelli di wallbox che consentiranno ai clienti di ricaricare i veicoli presso la propria abitazione.

In una nota dell’azienda è spiegato che l’ingresso nel business dei servizi di ricarica è coerente con le strategie di sviluppo del Gruppo nella mobilità sostenibile in cui già opera Acea Innovation con il ruolo di CPO, ovvero società che gestisce e sviluppa le infrastrutture di ricarica.

Il Piano Industriale 2020-2024 del gruppo prevede, entro il 2024 l’installazione di 2.200 colonnine elettriche (di cui oltre 2mila a Roma), per un investimento complessivo di 29 milioni di euro.

Acea e-mobility card: l’alternativa all’app per ricaricare l’auto “green”

Acea e-mobility card permette di fare un salto in avanti nella mobilità elettrica. Si tratta di una card RFID nominativa, associata all’account personale che un utente crea sull’app Acea e-mobility. La card consente di ricaricare il proprio veicolo elettrico ibrido o plug-in ovunque, senza utilizzare l’app. Perché, come spiega Acea sul proprio sito Internet, “il cellulare può scaricarsi o non avere connessione, la tua card invece è sempre utilizzabile”.

Questa card ha un costo di 16 euro ed è associata al proprio account e alla modalità di pagamento scelta.

Dopo averla richiesta tramite l’app Acea e-mobility, l’azienda ricorda che l’utente riceve direttamente a casa la card. Poi deve associarla al proprio account, digitando il codice che si trova sulla card oppure il Qr Code. Una volta attivata, è possibile utilizzarla avvicinandola alla colonnina e procedere con la ricarica della propria auto.

Acea e-mobility: le tariffe per ricaricare le propria auto “green”

LE DUE TARIFFE DI ACEA E-MOBILITY 1 Colonnina Quick 0,69€/kWh 2 Colonnina Fast 0,89€/kWh

Grazie all’app Acea e-mobility, o in alternativa con l’apposita card, non soltanto si incoraggia la mobilità urbana sostenibile, ma, utilizzando la tecnologia digitale, è anche possibile ricaricare la propria auto elettrica facilmente e rapidamente. Sempre con questo tool digitale è possibile anche trovare velocemente la colonnina più vicina, prenotarla con un clic e poi procedere ricaricando la propria auto “green” in modo smart.

Ma la domanda che molti automobilisti si pongono è: quanto si spende? Ecco le tariffe che l’azienda applica:

per la colonnina Quick il costo previsto è di 0,69€/kWh ;

il costo previsto è di per la colonnina Fast il prezzo previsto è di 0,89€/kWh .

C’è infine da ricordare che con l’app Acea e-mobility si può controllare in tempo reale lo stato di ricarica della propria auto direttamente dall’app e visualizzare la cronologia delle sessioni di ricarica e delle proprie fatture.