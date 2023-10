È il momento giusto per attivare Zona DAZN . Il canale satellitare accessibile ai clienti DAZN e disponibile sia su Sky che su Tivùsat è ora disponibile a prezzo scontato. Per i primi due mesi, infatti, è possibile accedere a Zona DAZN con una spesa di appena 1 euro al mese . Vediamo i dettagli della promozione.

Zona DAZN è un canale satellitare che consente di guardare in TV una selezione della programmazione della piattaforma, comprese le partite di Serie A (ricordiamo che DAZN ha l’esclusiva di 7 partite su 10 per turno e la co-esclusiva delle altre 3 partite).

Il prezzo di listino per l’accesso al canale è di 7,50 euro al mese, da sommare al costo dell’abbonamento a DAZN. Da quest’anno, il canale è disponibile oltre che su Sky anche su Tivùsat. Con la nuova promozione, valida fino al prossimo 11 di ottobre, è possibile attivare Zona DAZN al prezzo scontato di 1 euro al mese per i primi 2 mesi.

I nuovi clienti possono accedere alla promozione attivando prima un abbonamento a DAZN. Per scegliere la versione da attivare è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, tramite il link riportato qui di sotto.

Scopri le offerte DAZN da 9,99 €/mese »

Zona DAZN a 1 euro: ecco l’offerta di ottobre 2023

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA PER ZONA DAZN 1. Il costo è scontato a 1 euro invece che 7,50 euro per i primi due mesi 2. Non ci sono vincoli di permanenza 3. L’offerta è attivabile per tutti i nuovi clienti che non hanno ancora attivato Zona DAZN

La nuova promozione consente di accedere a Zona DAZN con una spesa ridotta. Il servizio, infatti, prevede un costo di 1 euro al mese per i primi 2 mesi grazie alla promozione attivabile fino al prossimo 11 di ottobre. Per accedere alla promozione è necessario:

aver attivato un abbonamento a DAZN ma senza l’opzione per Zona DAZN

richiedere l’attivazione di Zona DAZN dalla sezione Servizi aggiuntivi dell’area Il mio Account del sito DAZN

avere Tivùsat oppure essere clienti Sky per poter guardare il canale via satellite

Alla fine del periodo promozionale, non ci sono vincoli e l’opzione si rinnoverà al costo di 7,50 euro al mese oltre al costo dell’abbonamento DAZN.

Le offerte DAZN di ottobre 2023

Per accedere a Zona DAZN è necessario aver attivato il piano Standard oppure il piano Plus, che aggiunge la visione da due dispositivi in contemporanea anche utilizzando due diverse connessioni Internet. Entrambi i piani sono disponibili con tre diverse opzioni di abbonamento (mensile senza vincoli, mensile con vincolo annuale e annuale con pagamento in un’unica soluzione e possibilità di acquisto in 3 rate tramite PayPal).

Ecco i costi:

DAZN Standard

mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

DAZN Plus

abbonamento mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

Per attivare una delle offerte DAZN è possibile seguire il link qui di sotto.

Scopri le offerte di DAZN »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NOW Sport € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA