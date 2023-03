WindTre offerte mobile ricaricabile: le promozioni di Marzo 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

WindTre è tra i più grandi operatori di telefonia mobile in Italia e tra i più avanti per quanto riguarda la diffusione del 5G nel Paese. Le offerte mobile Wind si caratterizzano per un eccellente rapporto qualità prezzo considerando la quantità e qualità della rete e dei servizi inclusi. Ad esempio, con Please Don’t Call potete proteggervi gratis dalle chiamate indesiderate e con Winday avete sempre nuovi premi, vantaggi e Giga inclusi. Per confrontare le offerte di WindTre con quelle degli altri operatori e avere la certezza di attivare la proposta più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte mobile Wind più convenienti di marzo 2023

Le migliori offerte di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 12,99 euro 2 Di Più Full 5G minuti illimitati (+50 verso l’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro 3 Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (+200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro

Tra le migliori offerte mobile Wind abbiamo diverse proposte per navigare in 5G. L’operatore offre accesso privilegiato alla sua rete a garanzia di un segnale veloce e stabile anche in condizioni di traffico congestionato (Priority Access) con una copertura di oltre il 95% della popolazione italiana per le reti di ultima generazione. Tra le migliori offerte mobile Wind oggi disponibili sono:

Di Più Lite 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G a 12,99 euro al mese con Easy Pay . E’ incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

con minuti illimitati, 200 SMS e a con . E’ incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay . Sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese al 159 e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G

con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e a con . Sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese al 159 e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay. Sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese al 159

Confronta le offerte di WindTre »

Per tutte le offerte il costo di attivazione con acquisto online è di 49,99 euro una tantum ma è possibile dividerlo in 24 rate da 2,08 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 10 euro. Con Easy Pay si attiva il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo non solo si evita di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta ma si ottengono anche più Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. Con l’opzione Di Più Family 5G con Easy Pay avete la possibilità di aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese oltre a uno smartphone ZTE Blade A52.

Le offerte mobile Wind per Under 30 di marzo 2023

Offerte WindTre per i giovani Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Junior con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati verso i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti e 200 SMS 60 GB in 4G 6,99 euro 2 Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G 9,99 euro 3 Junior Crew (solo Under 18) minuti illimitati e 200 SMS 120 GB in 4G 9,99 euro 4 Young 5G (solo Under 30) illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro 5 Young 5G+ (solo Under 30) illimitati 200 GB in 5G 12,99 euro

Altre offerte per mobile Wind sono invece dedicate alle esigenze dei giovani:

Junior con Easy Pay con minuti illimitati per i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 200 SMS e 60 GB in 4G a 6,99 euro al mese . E’ incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e l’app WindTre Family Protect. L’offerta è riservata agli Under 14

con minuti illimitati per i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 200 SMS e a . E’ incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e l’app WindTre Family Protect. L’offerta è riservata agli Under 14 Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 14.

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’offerta è riservata agli Under 14. Junior Crew con minuti illimitati e 200 SMS, 120 GB in 4G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 18

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’offerta è riservata agli Under 18 Young 5G con minuti illimitati e 200 SMS, 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 30

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’offerta è riservata agli Under 30 Young 5G+ con minuti illimitati e 200 SMS, 200 GB in 4G a 12,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 30

Con le offerte Junior potete anche attivare l’app WINDTRE GoPlay a 1,99 euro al mese invece di 3,99 euro al mese. Anche in questo caso tutte le tariffe se acquistate online hanno un costo di attivazione di 49,99 euro da suddividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Le offerte mobile Wind con smartphone incluso di marzo 2023

Offerte WindTre con smartphone e servizi aggiuntivi inclusi Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 5G 10,99 euro Protect 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 200 in 5G 18,99 euro

A tutte le offerte mobile Wind è poi possibile aggiungere un telefono a rate senza anticipo. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minima da 24 a 30 mesi e solo in alcuni casi il pagamento di un anticipo. Il ritiro del dispositivo avviene solo in negozio. Con Reload exChange potete valutare un vecchio cellulare in punto vendita e darlo in permuta per ricevere un buono di acquisto fino a 800 euro. Il dispositivo andrà poi spedito all’operatore via posta senza costi aggiuntivi. Per questo servizio sono presi in considerazione oltre 200 modelli.

Alcune offerte smartphone incluso di WindTre che appartengono alla famiglia Smart Pack prevedono anche un’assicurazione contro il furto che può coprire fino al 90% del valore del cellulare. Le due migliori offerte di marzo sono:

Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 150 in 5G a 10,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 14 e include anche l’app WindTre Family Protect. A questo piano potete abbinare:

TCL 40R 5G a 3 euro al mese

ZTE Blade A52 a 9,99 euro

Samsung A13 5G da 128 GB a 3 euro al mese + 29,99 euro di anticipo

Protect 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 200 in 5G a 18,99 euro al mese. A questo piano potete abbinare:

Samsung Galaxy A13 5G da 128 GB incluso

Xiaomi 12 Lite da 128 GB 9,99 euro al mese + 49,99 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB 7,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi. Ultima rata da 100 euro.

iPhone 14 da 128 GB a 26,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi o 34,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

Per entrambe le offerte il costo di attivazione di 49,99 euro si può suddividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. E’ richiesto poi un ulteriore addebito di 4,99 euro per abbinare lo smartphone al piano.

Le offerte fisso di WindTre per chi è già cliente mobile di marzo 2023

Offerte fisso di WindTre per i già clienti mobile Navigazione Costo mensile 1 Super Fibra fino a 2,5 Gbps in FTTH 22,99 euro 2 Super Internet Casa fino a 100 Mbps in FWA 22,99 euro 3 Super Fibra & Netflix fino a 2,5 Gbps in FTTH 33,99 euro

Chi attiva le offerte mobile Wind ha poi uno sconto sulla fibra ottica. In base alla copertura potete accedere alla variante FTTH (Fiber to the Home), che garantisce prestazioni superiori e una latenza minima, o in alternativa alla fibra misto rame FTTC (Fiber to the Home) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Se abitate in un piccolo Comune o non siete raggiunti dalla fibra potete accedere alla offerte FWA (Fixed Wireless Access) o fibra misto radio. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Le migliori offerte per la connessione di casa di WindTre sono:

Super Fibra con connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi: modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime a 22,99 euro al mese . Attivazione a 19,99 euro

con connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi: modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime a . Attivazione a 19,99 euro Super Fibra & Netflix con connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi: modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM WindTre della famiglia, 6 mesi di Amazon Prime e piano standard Netflix (visione in HD su due dispositivi senza pubblicità) a 33,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro

Scopri Super Fibra per già clienti mobile »

Super Internet Casa con connessione illimitata fino a 100 Mbps in download in FWA e inclusi: modem Wi-Fi e antenna, Giga illimitati per tutte le SIM WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime a 22,99 euro al mese. Installazione a 99,99 euro rateizzabili in 24 rate da 3,99 euro al mese con richiesta al servizio clienti.

Con il nuovo servizio Wi-Fi Calling i clienti di WindTre per fisso e mobile possono chiamare e ricevere telefonate gratuitamente anche in assegna di segnale se connessi alla rete wireless dell’operatore. Non serve alcuna configurazione né scaricare apposite app o ricordare nuove password.