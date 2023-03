Bollette gas Marzo 2023: netto calo del prezzo, le stime del mese

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 882,03 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 776,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il tonfo del -44,5% dei listini gas al TTF di Amsterdam da inizio 2023 si è tradotto in bollette più leggere per i consumatori. L’ultimo aggiornamento del prezzo del gas ARERA, ha sancito un calo del -13% per le tariffe metano per una “famiglia tipo” (1.400 Smc consumati all’anno) a febbraio 2023 rispetto ai consumi di gennaio 2023. Una buona notizia per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela. Non solo: a beneficiare dei prezzi in picchiata del gas naturale all’ingrosso sono anche i clienti che si sono già affidati al Mercato Libero e hanno deciso di attivare offerte metano a prezzo indicizzato.

L’andamento del PSV, che è l’indice del mercato all’ingrosso italiano, lo conferma. Il prezzo medio del mese di febbraio 2023 è stato pari a 0,608 €/Smc. Si tratta di un valore pari a meno della metà della quotazione di dicembre 2022 e nettamente inferiore anche rispetto ai valori di gennaio – febbraio 2022, poco prima dell’inizio della guerra in Ucraina.

Cifre che confermano quanto attivare offerte del metano a prezzo indicizzato sia oggi una mossa vincente per massimizzare il risparmio in bolletta. Ad aiutare i consumatori a raggiungere la destinazione convenienza è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Questo strumento digitale e gratuito permette infatti di confrontare le promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero attivabili a marzo 2023 e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

Il podio delle offerte metano più vantaggiose del Mercato Libero a Marzo 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS IMPORTO MENSILE 1 A2A Energia Easy Gas 0,6026 €/Smc 102,70 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 0,6026 €/Smc 105,84 euro 3 wekiwi Gas alla Fonte 0,6526 €/Smc 108,53 euro

Come si evince dalla tabella, ecco il podio delle offerte gas più competitive a marzo 2023. La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ha setacciato e confrontato le soluzioni proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero a partire dal consumo di una “famiglia tipo” che contabilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Qualora non si conosca il proprio consumo annuo di gas, ci sono due strade per recuperare tale informazione:

consultandola nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, nella sezione consumi (ecco come leggere la bolletta del gas);

stimandola grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per farlo, basta cliccare sul widget qui sotto e fleggare la tipologia di utilizzo del metano in casa:

È bene ricordare che il prezzo del gas riportato in tabella a fianco di ciascuna promozione è riferito all’indice PSV di febbraio 2023 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Easy Gas di A2A

A2A Energia propone una fornitura metano dai seguenti tratti distintivi:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile pari a 12,50 euro al mese a copertura delle spese di commercializzazione;

al mese a copertura delle spese di commercializzazione; possibilità di attivare l’offerta anche con WhatsApp;

gestione in completa autonomia della fornitura grazie all’App MyA2A.

La “famiglia tipo” che scegliesse A2A Easy Gas riceverebbe bollette del metano dall’importo mensile di 102,70 euro.

Gas RELAX Index di Pulsee

Ecco la promozione gas di Pulsee sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcun sovrapprezzo ;

; contributo fisso pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) a copertura dei costi di commercializzazione (144 euro all’anno);

App Pulsee Energy per avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone;

per avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone; possibilità di arricchire la promozione con il pacchetto opzionale a pagamento “Zero Carbon Footprint”: con soli 3 euro in più al mese sarà possibile azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

Gas alla Fonte di wekiwi

La promozione metano di wekiwi scommette sui seguenti punti di forza:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 5,61 euro, per una spesa complessiva di 67 euro all’anno;

fatturazione con il sistema della “carica mensile”: è il cliente stesso a scegliere l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore;

riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti di illuminazione a Led e gadget elettronici in vendita sull’e-shop wekiwi;

