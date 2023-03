Stangata bollette Servizio Elettrico Nazionale a Marzo 2023? Le novità del mese

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 875,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 792,13 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Bollette luce più leggere all’orizzonte. Con il tonfo dei listini gas al TTF di Amsterdam (a quota 47,70 euro al megawattora, -38% da inizio 2023) anche il prezzo dell’energia elettrica in Maggior Tutela si prepara a subire un calo nel prossimo aggiornamento ARERA previsto per il 1° aprile 2023.

Secondo le previsioni di Nomisma Energia, società di consulenza e ricerca in campo energetico, il costo dell’elettricità per i 7,3 milioni di clienti domestici nel mercato Tutelato sarebbe in contrazione del -25% nel secondo trimestre 2023, con un risparmio annuo stimato di 359 euro per una “famiglia tipo” (con un consumo medio di 2.700 kWh in un anno).

Una boccata d’ossigeno che, se confermata, farebbe tirare un sospiro di sollievo alle famiglie ancora servite dalla Maggior Tutela, i cui bilanci sono stati drenati negli ultimi mesi da bollette alle stelle. Per chi è a caccia di convenienza in bolletta, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo strumento gratuito setaccia le soluzioni proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero a marzo 2023 e permette di individuare la promozione “cucita” sui propri stili di consumo.

Energia elettrica: il prezzo nel Mercato Tutelato a Marzo 2023

PREZZO ENERGIA IV TRIMESTRE 2022 PREZZO ENERGIA I TRIMESTRE 2023 0,53451 euro al kilowattora 0,36123 euro al kilowattora

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, il prezzo dell’energia elettrica in Tutela è pari a 0,36123 euro al kilowattora. Per l’utente finale l’elettricità in questo arco temporale costa 53,11 centesimi di euro per kilowattora, comprensivi di tasse.

Si tratta di un valore che ha subito un calo del -19,5% rispetto al trimestre precedente (ottobre-dicembre 2022), quando il prezzo dell’energia si attestava a 0,53451 euro al kilowattora, con un costo complessivo per il cliente domestico a quota 66,01 centesimi di euro al kWh, incluse le imposte.

È bene ricordare che sul prezzo dell’elettricità sia dell’ultimo trimestre 2022 sia del primo trimestre 2023 non hanno inciso gli oneri generali di sistema, azzerati per effetto dei decreti Aiuti contro il caro bolletta che sono stati varati prima dal governo Draghi e poi dall’esecutivo Meloni, così come dalla manovra di Bilancio 2023.

Una questione, quella dell’incognita proroga degli oneri di sistema, su cui ha acceso i riflettori il Codacons: “Il prossimo 31 marzo – ha avvertito l’associazione dei consumatori lo scorso 26 febbraio – scadrà l’azzeramento degli oneri sulle bollette dell’energia varato dal governo, con la conseguenza che, in caso di mancata proroga del provvedimento, dall’1 aprile le bollette torneranno a salire, considerato che gli oneri di sistema pesano per il 10,7% sulle fatture della luce e per quasi il 5% su quelle del gas“.

Energia elettrica in Tutela: si prevedono bollette in calo

PREVISIONI BOLLETTE LUCE NEL MERCATO TUTELATO 1 Nomisma energia prevede un calo del -25% dell’elettricità nel prossimo aggiornamento di ARERA ad aprile 2023 2 Secondo dati Codacons, la bolletta media scenderebbe a quota 1.075 euro annui a nucleo familiare, con un risparmio pari a 359 euro

Come anticipato poco sopra, i listini gas che viaggiano con il freno a mano tirato fanno prevedere un -25% degli importi nelle bollette della luce ad aprile 2023. Perché l’andamento delle quotazioni del gas naturale impattano in modo così significativo sulle fatture luce? Perché il gas naturale in Italia incide per oltre il 40% sulla produzione di energia elettrica (dato Snam).

Di conseguenza, con un prezzo del gas che a febbraio 2023 ha fatto toccare i minimi dal dicembre 2021, anche il costo all’ingrosso dell’energia elettrica è sceso: “Con questi prezzi – ha dichiarato il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli all’Ansa – possiamo sperare in una flessione del 25% a 40 cent per chilowattora, con un risparmio su base annua per la famiglia tipo, che consuma 2700 chilowattora anno, di 363 euro”.

Secondo le cifre rese note dal Codacons, la bolletta media scenderebbe a quota 1.075 euro annui a nucleo familiare, con una minore spesa pari a 359 euro.

Qualora non si abbia il polso dei propri consumi annui, il comparatore di SOStariffe.it permette di stimarli grazie ai suoi filtri integrati

Per quanto la parabola discendente dei prezzi dei beni energetici e le previsioni di bollette più leggere siano una buona notizia per i clienti domestici, mesi di shock energetico continuano a pesare sulle tasche degli italiani: secondo dati ARERA, la spesa per la “famiglia tipo” in Maggior Tutela sarà di circa 1.374 euro tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023, con un +67% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente (1° aprile 2021 – 31 marzo 2022).